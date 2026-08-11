Сьогоднішня ціна EverValue Coin

Поточна ціна EverValue Coin (EVA) сьогодні становить ₴ 33,52, зі зміною 0,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EVA до UAH становить ₴ 33,52 за EVA.

EverValue Coin наразі посідає №3869 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 EVA. Протягом останніх 24 годин EVA торгувався між ₴ 33,31 (мінімум) та ₴ 34,3 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1 923,53937922562876776, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,008971140908109189.

У короткостроковій динаміці EVA змінився на -0,33% за останню годину та на -1,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 131,00K.

Ринкова інформація щодо EverValue Coin (EVA)

Рейтинг No.3869 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 131,00K₴ 131,00K ₴ 131,00K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 703,92M₴ 703,92M ₴ 703,92M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Загальна пропозиція 18 763 122,83 18 763 122,83 18 763 122,83 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн ARB

Поточна ринкова капіталізація EverValue Coin — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 131,00K. Циркуляційна пропозиція EVA — 0,00, зі загальною пропозицією 18763122.83. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 703,92M.