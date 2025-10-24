Що таке iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Токеноміка iShares Gold Trust (IAUON)

Як купити iShares Gold Trust (IAUON)

Ресурс iShares Gold Trust

Люди також запитують: Інші запитання про iShares Gold Trust Скільки сьогодні коштує iShares Gold Trust (IAUON)? Актуальна ціна IAUON у USD становить 77,68 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна IAUON до USD? $ 77,68 . Перегляньте Поточна ціна IAUON до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація iShares Gold Trust? Ринкова капіталізація IAUON — $ 9,28M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція IAUON? Циркуляційна пропозиція IAUON — 119,50K USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) IAUON? IAUON досяг історичної максимальної ціни у 82,53676920433921 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IAUON? Історична мінімальна ціна IAUON становила 66,2823140111318 USD . Який обсяг торгівлі IAUON? Актуальний обсяг торгівлі IAUON за 24 години — $ 55,91K USD . Чи підніметься ціна IAUON цього року? IAUON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IAUON для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для iShares Gold Trust (IAUON)

