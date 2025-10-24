Актуальна ціна iShares Gold Trust сьогодні становить 77.68 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IAUON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IAUON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна iShares Gold Trust сьогодні становить 77.68 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IAUON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IAUON на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 IAUON до USD:

$77,68
$77,68$77,68
-0,41%1D
USD
Графік ціни iShares Gold Trust (IAUON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:52:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 76,85
$ 76,85$ 76,85
Мін. за 24 год
$ 78,32
$ 78,32$ 78,32
Макс. за 24 год

$ 76,85
$ 76,85$ 76,85

$ 78,32
$ 78,32$ 78,32

$ 82,53676920433921
$ 82,53676920433921$ 82,53676920433921

$ 66,2823140111318
$ 66,2823140111318$ 66,2823140111318

+0,19%

-0,41%

-5,49%

-5,49%

Актуальна ціна iShares Gold Trust (IAUON) становить $ 77,68. За останні 24 години IAUON торгувався між мінімумом у $ 76,85 і максимумом у $ 78,32, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IAUON становить $ 82,53676920433921, тоді як його історичний мінімум — $ 66,2823140111318.

Що стосується короткострокових результатів, то IAUON змінився на +0,19% за останню годину, -0,41% за 24 години та на -5,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо iShares Gold Trust (IAUON)

No.1175

$ 9,28M
$ 9,28M$ 9,28M

$ 55,91K
$ 55,91K$ 55,91K

$ 9,28M
$ 9,28M$ 9,28M

119,50K
119,50K 119,50K

119 502,72541928
119 502,72541928 119 502,72541928

ETH

Поточна ринкова капіталізація iShares Gold Trust — $ 9,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,91K. Циркуляційна пропозиція IAUON — 119,50K, зі загальною пропозицією 119502.72541928. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,28M.

Історія ціни iShares Gold Trust (IAUON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на iShares Gold Trust за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,3198-0,41%
30 днів$ +6,73+9,48%
60 днів$ +27,68+55,36%
90 днів$ +27,68+55,36%
Зміна ціни iShares Gold Trust сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни IAUON на $ -0,3198 (-0,41%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни iShares Gold Trust за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +6,73 (+9,48%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни iShares Gold Trust за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник IAUON змінився на $ +27,68 (+55,36%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни iShares Gold Trust за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +27,68 (+55,36%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для iShares Gold Trust (IAUON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни iShares Gold Trust зараз.

Що таке iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт iShares Gold Trust доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями iShares Gold Trust. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу IAUON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про iShares Gold Trust у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі iShares Gold Trust безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни iShares Gold Trust (USD)

Скільки коштуватиме iShares Gold Trust (IAUON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів iShares Gold Trust (IAUON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо iShares Gold Trust.

Перегляньте прогноз ціни iShares Gold Trust вже зараз!

Токеноміка iShares Gold Trust (IAUON)

Розуміння токеноміки iShares Gold Trust (IAUON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IAUON зараз!

Як купити iShares Gold Trust (IAUON)

Шукаєте як купити iShares Gold Trust? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати iShares Gold Trust на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

IAUON до місцевих валют

1 iShares Gold Trust (IAUON) до VND
2 044 149,2
1 iShares Gold Trust (IAUON) до AUD
A$118,8504
1 iShares Gold Trust (IAUON) до GBP
58,26
1 iShares Gold Trust (IAUON) до EUR
66,8048
1 iShares Gold Trust (IAUON) до USD
$77,68
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MYR
RM327,8096
1 iShares Gold Trust (IAUON) до TRY
3 266,444
1 iShares Gold Trust (IAUON) до JPY
¥11 807,36
1 iShares Gold Trust (IAUON) до ARS
ARS$115 251,4856
1 iShares Gold Trust (IAUON) до RUB
6 324,7056
1 iShares Gold Trust (IAUON) до INR
6 819,5272
1 iShares Gold Trust (IAUON) до IDR
Rp1 294 666,1488
1 iShares Gold Trust (IAUON) до PHP
4 555,1552
1 iShares Gold Trust (IAUON) до EGP
￡E.3 696,0144
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BRL
R$417,9184
1 iShares Gold Trust (IAUON) до CAD
C$108,752
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BDT
9 492,496
1 iShares Gold Trust (IAUON) до NGN
113 401,148
1 iShares Gold Trust (IAUON) до COP
$303 437,5
1 iShares Gold Trust (IAUON) до ZAR
R.1 346,1944
1 iShares Gold Trust (IAUON) до UAH
3 246,2472
1 iShares Gold Trust (IAUON) до TZS
T.Sh.193 233,6608
1 iShares Gold Trust (IAUON) до VES
Bs16 468,16
1 iShares Gold Trust (IAUON) до CLP
$73 485,28
1 iShares Gold Trust (IAUON) до PKR
Rs21 930,6176
1 iShares Gold Trust (IAUON) до KZT
41 695,5168
1 iShares Gold Trust (IAUON) до THB
฿2 547,1272
1 iShares Gold Trust (IAUON) до TWD
NT$2 391,7672
1 iShares Gold Trust (IAUON) до AED
د.إ285,0856
1 iShares Gold Trust (IAUON) до CHF
Fr61,3672
1 iShares Gold Trust (IAUON) до HKD
HK$603,5736
1 iShares Gold Trust (IAUON) до AMD
֏29 637,2504
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MAD
.د.م716,9864
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MXN
$1 429,312
1 iShares Gold Trust (IAUON) до SAR
ريال291,3
1 iShares Gold Trust (IAUON) до ETB
Br11 730,4568
1 iShares Gold Trust (IAUON) до KES
KSh10 009,8448
1 iShares Gold Trust (IAUON) до JOD
د.أ55,07512
1 iShares Gold Trust (IAUON) до PLN
282,7552
1 iShares Gold Trust (IAUON) до RON
лв339,4616
1 iShares Gold Trust (IAUON) до SEK
kr729,4152
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BGN
лв130,5024
1 iShares Gold Trust (IAUON) до HUF
Ft26 102,0336
1 iShares Gold Trust (IAUON) до CZK
1 626,6192
1 iShares Gold Trust (IAUON) до KWD
د.ك23,77008
1 iShares Gold Trust (IAUON) до ILS
255,5672
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BOB
Bs535,2152
1 iShares Gold Trust (IAUON) до AZN
132,056
1 iShares Gold Trust (IAUON) до TJS
SM716,9864
1 iShares Gold Trust (IAUON) до GEL
210,5128
1 iShares Gold Trust (IAUON) до AOA
Kz71 070,2088
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BHD
.د.ب29,20768
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BMD
$77,68
1 iShares Gold Trust (IAUON) до DKK
kr499,4824
1 iShares Gold Trust (IAUON) до HNL
L2 034,4392
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MUR
3 535,9936
1 iShares Gold Trust (IAUON) до NAD
$1 345,4176
1 iShares Gold Trust (IAUON) до NOK
kr775,2464
1 iShares Gold Trust (IAUON) до NZD
$134,3864
1 iShares Gold Trust (IAUON) до PAB
B/.77,68
1 iShares Gold Trust (IAUON) до PGK
K327,0328
1 iShares Gold Trust (IAUON) до QAR
ر.ق281,9784
1 iShares Gold Trust (IAUON) до RSD
дин.7 839,4656
1 iShares Gold Trust (IAUON) до UZS
soʻm935 903,3992
1 iShares Gold Trust (IAUON) до ALL
L6 462,976
1 iShares Gold Trust (IAUON) до ANG
ƒ139,0472
1 iShares Gold Trust (IAUON) до AWG
ƒ139,824
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BBD
$155,36
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BAM
KM130,5024
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BIF
Fr228 456,88
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BND
$100,2072
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BSD
$77,68
1 iShares Gold Trust (IAUON) до JMD
$12 432,684
1 iShares Gold Trust (IAUON) до KHR
311 967,5408
1 iShares Gold Trust (IAUON) до KMF
Fr32 936,32
1 iShares Gold Trust (IAUON) до LAK
1 688 695,6184
1 iShares Gold Trust (IAUON) до LKR
රු23 510,6288
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MDL
L1 314,3456
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MGA
Ar346 785,2704
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MOP
P619,8864
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MVR
1 188,504
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MWK
MK134 394,168
1 iShares Gold Trust (IAUON) до MZN
MT4 964,5288
1 iShares Gold Trust (IAUON) до NPR
रु10 888,4056
1 iShares Gold Trust (IAUON) до PYG
547 022,56
1 iShares Gold Trust (IAUON) до RWF
Fr112 558,32
1 iShares Gold Trust (IAUON) до SBD
$638,5296
1 iShares Gold Trust (IAUON) до SCR
1 072,7608
1 iShares Gold Trust (IAUON) до SRD
$3 083,1192
1 iShares Gold Trust (IAUON) до SVC
$677,3696
1 iShares Gold Trust (IAUON) до SZL
L1 344,6408
1 iShares Gold Trust (IAUON) до TMT
m271,88
1 iShares Gold Trust (IAUON) до TND
د.ت227,6024
1 iShares Gold Trust (IAUON) до TTD
$525,1168
1 iShares Gold Trust (IAUON) до UGX
Sh270 637,12
1 iShares Gold Trust (IAUON) до XAF
Fr43 811,52
1 iShares Gold Trust (IAUON) до XCD
$209,736
1 iShares Gold Trust (IAUON) до XOF
Fr43 811,52
1 iShares Gold Trust (IAUON) до XPF
Fr7 923,36
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BWP
P1 038,5816
1 iShares Gold Trust (IAUON) до BZD
$155,36
1 iShares Gold Trust (IAUON) до CVE
$7 371,832
1 iShares Gold Trust (IAUON) до DJF
Fr13 749,36
1 iShares Gold Trust (IAUON) до DOP
$4 946,6624
1 iShares Gold Trust (IAUON) до DZD
د.ج10 106,168
1 iShares Gold Trust (IAUON) до FJD
$177,8872
1 iShares Gold Trust (IAUON) до GNF
Fr669 601,6
1 iShares Gold Trust (IAUON) до GTQ
Q593,4752
1 iShares Gold Trust (IAUON) до GYD
$16 206,3784
1 iShares Gold Trust (IAUON) до ISK
kr9 476,96

Ресурс iShares Gold Trust

Щоб дізнатися більше про iShares Gold Trust, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтiShares Gold Trust
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про iShares Gold Trust

Скільки сьогодні коштує iShares Gold Trust (IAUON)?
Актуальна ціна IAUON у USD становить 77,68 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IAUON до USD?
Поточна ціна IAUON до USD — $ 77,68. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація iShares Gold Trust?
Ринкова капіталізація IAUON — $ 9,28M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IAUON?
Циркуляційна пропозиція IAUON — 119,50K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IAUON?
IAUON досяг історичної максимальної ціни у 82,53676920433921 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IAUON?
Історична мінімальна ціна IAUON становила 66,2823140111318 USD.
Який обсяг торгівлі IAUON?
Актуальний обсяг торгівлі IAUON за 24 години — $ 55,91K USD.
Чи підніметься ціна IAUON цього року?
IAUON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IAUON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:52:42 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

