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BICONOMY

BICO/USDT
0.2106--
$0.00
Макс 24г
0.2161
Мін 24г
0.2080
Обсяг 24г (BICO)
83.18K
Сума за 24 г (USDT)
17.60K
Макс 24г
0.2161
Мін 24г
0.2080
Обсяг 24г (BICO)
83.18K
Сума за 24 г (USDT)
17.60K
Графік K-Line
Інформація про токен
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TradingView
Глибина
BICO
BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.
Огляд
Ім'я
BICO
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000
Книга ордерів
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Ціна(USDT)

(BICO)

(USDT)

0.2106$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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