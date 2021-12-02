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BICONOMY
BICO/USDT
0.2106
--
$
0.00
Макс 24г
0.2161
Мін 24г
0.2080
Обсяг 24г (BICO)
83.18K
Сума за 24 г (USDT)
17.60K
Макс 24г
0.2161
Мін 24г
0.2080
Обсяг 24г (BICO)
83.18K
Сума за 24 г (USDT)
17.60K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Глибина
BICO
BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.
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Ім'я
BICO
Час випуску
--
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White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000
Книга ордерів
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Ціна(USDT)
(BICO)
(USDT)
0.2106
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
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Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
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