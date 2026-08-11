Сьогоднішня ціна SILVER

Поточна ціна SILVER (KAG) сьогодні становить ₴ 50,54, зі зміною 0,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KAG до UAH становить ₴ 50,54 за KAG.

SILVER наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- KAG. Протягом останніх 24 годин KAG торгувався між ₴ 49 (мінімум) та ₴ 52,05 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці KAG змінився на +0,19% за останню годину та на -4,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 97,27K.

Ринкова інформація щодо SILVER (KAG)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 97,27K₴ 97,27K ₴ 97,27K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація SILVER — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 97,27K. Циркуляційна пропозиція KAG — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.