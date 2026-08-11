Сьогоднішня ціна Real Briefly

Поточна ціна Real Briefly (REALTOKEN) сьогодні становить ₴ 0,001782, зі зміною 3,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REALTOKEN до UAH становить ₴ 0,001782 за REALTOKEN.

Real Briefly наразі посідає №1560 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,18M, з циркуляційною пропозицією у 663,50M REALTOKEN. Протягом останніх 24 годин REALTOKEN торгувався між ₴ 0,001659 (мінімум) та ₴ 0,001827 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,9293970524166293878, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1435569918501307321.

У короткостроковій динаміці REALTOKEN змінився на -0,89% за останню годину та на -9,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 13,55K.

Ринкова інформація щодо Real Briefly (REALTOKEN)

Рейтинг No.1560 Ринкова капіталізація ₴ 1,18M₴ 1,18M ₴ 1,18M Обсяг (за 24 год) ₴ 13,55K₴ 13,55K ₴ 13,55K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,78M₴ 1,78M ₴ 1,78M Циркуляційне постачання 663,50M 663,50M 663,50M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 66,34% Публічний блокчейн XRP

Поточна ринкова капіталізація Real Briefly — ₴ 1,18M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 13,55K. Циркуляційна пропозиція REALTOKEN — 663,50M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,78M.