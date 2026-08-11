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Поточна ціна Real Briefly сьогодні становить 0,001782 UAH. Ринкова капіталізація REALTOKEN становить 1 182 356,23439934 UAH. Відстежуйте оновлення цін REALTOKEN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Real Briefly сьогодні становить 0,001782 UAH. Ринкова капіталізація REALTOKEN становить 1 182 356,23439934 UAH. Відстежуйте оновлення цін REALTOKEN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про REALTOKEN

Інформація про ціну REALTOKEN

Що таке REALTOKEN

Офіційний вебсайт REALTOKEN

Токеноміка REALTOKEN

Прогноз ціни REALTOKEN

Історія REALTOKEN

Посібник з купівлі REALTOKEN

Конвертація REALTOKEN у фіатну валюту

Спот REALTOKEN

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Курс Real Briefly (REALTOKEN)

Актуальна ціна 1 REALTOKEN до UAH:

₴0,07999398
₴0,07999398₴0,07999398
+3,12%1D
UAH
Графік ціни Real Briefly (REALTOKEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:05:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Real Briefly

Поточна ціна Real Briefly (REALTOKEN) сьогодні становить ₴ 0,001782, зі зміною 3,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REALTOKEN до UAH становить ₴ 0,001782 за REALTOKEN.

Real Briefly наразі посідає №1560 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,18M, з циркуляційною пропозицією у 663,50M REALTOKEN. Протягом останніх 24 годин REALTOKEN торгувався між ₴ 0,001659 (мінімум) та ₴ 0,001827 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,9293970524166293878, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1435569918501307321.

У короткостроковій динаміці REALTOKEN змінився на -0,89% за останню годину та на -9,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 13,55K.

Ринкова інформація щодо Real Briefly (REALTOKEN)

No.1560

₴ 1,18M
₴ 1,18M₴ 1,18M

₴ 13,55K
₴ 13,55K₴ 13,55K

₴ 1,78M
₴ 1,78M₴ 1,78M

663,50M
663,50M 663,50M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

66,34%

XRP

Поточна ринкова капіталізація Real Briefly — ₴ 1,18M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 13,55K. Циркуляційна пропозиція REALTOKEN — 663,50M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,78M.

Історія ціни Real Briefly у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,001659
₴ 0,001659₴ 0,001659
Мін. за 24 год
₴ 0,001827
₴ 0,001827₴ 0,001827
Макс. за 24 год

₴ 0,001659
₴ 0,001659₴ 0,001659

₴ 0,001827
₴ 0,001827₴ 0,001827

₴ 1,9293970524166293878
₴ 1,9293970524166293878₴ 1,9293970524166293878

₴ 0,1435569918501307321
₴ 0,1435569918501307321₴ 0,1435569918501307321

-0,89%

+3,12%

-9,13%

-9,13%

Історія ціни Real Briefly (REALTOKEN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Real Briefly за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0024203+3,12%
30 днів₴ -0,000221-11,04%
60 днів₴ -0,001582-47,03%
90 днів₴ -0,005758-76,37%
Зміна ціни Real Briefly сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни REALTOKEN на ₴ +0,0024203 (+3,12%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Real Briefly за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000221 (-11,04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Real Briefly за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник REALTOKEN змінився на ₴ -0,001582 (-47,03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Real Briefly за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,005758 (-76,37%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Real Briefly (REALTOKEN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Real Briefly зараз.

Аналіз для Real Briefly

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Real Briefly. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Real Briefly?

Ціни на REALTOKEN залежать від кількох ключових факторів:

1. Показники ринку нерухомості — базова вартість об’єктів та орендні доходи.
2. Динаміка попиту та пропозиції токенів.
3. Рівень прийняття платформи та зростання користувачів.
4. Зміни у регулюванні, що впливають на токенізацію нерухомості.
5. Общі настрої на ринку криптовалют.
6. Відсоткові ставки та економічні умови.
7. Комісії платформи та розподіл дивідендів.
8. Конкуренція з іншими токенами нерухомості.
9. Оновлення технологій та питання безпеки.
10. Рівень довіри інвесторів до токенізованих активів у сфері нерухомості.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Real Briefly?

Люди хочуть знати ціну REALTOKEN сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень, відстеження результатів портфелю, точне планування покупок/продажів, оцінка волатильності ринку та аналіз прибутковості/збитків. Реальний час ціноутворення допомагає трейдерам скористатися можливостями.

Прогноз ціни Real Briefly

Прогноз ціни Real Briefly (REALTOKEN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна REALTOKEN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Real Briefly (REALTOKEN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Real Briefly потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Real Briefly у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни REALTOKEN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Real Briefly.

Як купити та інвестувати Real Briefly в Україна

Готові розпочати торгівлю з Real Briefly? Купівля REALTOKEN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Real Briefly. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Real Briefly (REALTOKEN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Real Briefly буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Real Briefly (REALTOKEN)

Що ви можете зробити з Real Briefly

Володіння Real Briefly відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Real Briefly (REALTOKEN) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Real Briefly (REALTOKEN)

Real — це децентралізована мережа, що працює на базі Real Token у XRP Ledger (XRPL) і створена для підтримки галузей децентралізованих медіа та платежів, сукупна оцінка яких перевищує приблизно 38,5 трлн доларів США.

Ресурс Real Briefly

Щоб дізнатися більше про Real Briefly, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтReal Briefly
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Real Briefly

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:05:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Real Briefly (REALTOKEN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Real Briefly

REALTOKEN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію REALTOKEN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю REALTOKENUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Real Briefly (REALTOKEN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Real Briefly у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
REALTOKEN/USDT
₴0,08017354
₴0,08017354₴0,08017354
+3,35%
7.80M (USDT)

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up

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DAPPOS

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+914,42%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7110576
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+26,41%

AurumX

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₴7,9437344
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ZAY

₴167,278096
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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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TradingRazor

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RAZOR

₴0,5364355
₴0,5364355₴0,5364355

+99,49%

Aether Network

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₴0,767619
₴0,767619₴0,767619

+22,14%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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