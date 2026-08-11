Сьогоднішня ціна VOOI

Поточна ціна VOOI (VOOI) сьогодні становить ₴ 0.009105, зі зміною 2.17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VOOI до UAH становить ₴ 0.009105 за VOOI.

VOOI наразі посідає №1701 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 2,87M, з циркуляційною пропозицією у 314,85M VOOI. Протягом останніх 24 годин VOOI торгувався між ₴ 0.009083 (мінімум) та ₴ 0.009524 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9.1367981991094913023, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.1924887341801904156.

У короткостроковій динаміці VOOI змінився на -0.07% за останню годину та на +24.50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,59K.

Ринкова інформація щодо VOOI (VOOI)

Рейтинг No.1701 Ринкова капіталізація ₴ 2,87M₴ 2,87M ₴ 2,87M Обсяг (за 24 год) ₴ 52,59K₴ 52,59K ₴ 52,59K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 9.11M₴ 9.11M ₴ 9.11M Циркуляційне постачання 314,85M 314,85M 314,85M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 31.48% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація VOOI — ₴ 2,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,59K. Циркуляційна пропозиція VOOI — 314,85M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 9.11M.