Сьогоднішня ціна R2 Protocol

Поточна ціна R2 Protocol (R2) сьогодні становить ₴ 0,0007949, зі зміною 2,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації R2 до UAH становить ₴ 0,0007949 за R2.

R2 Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- R2. Протягом останніх 24 годин R2 торгувався між ₴ 0,0007103 (мінімум) та ₴ 0,0008992 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці R2 змінився на +2,29% за останню годину та на -2,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,65K.

Ринкова інформація щодо R2 Protocol (R2)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 54,65K₴ 54,65K ₴ 54,65K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація R2 Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,65K. Циркуляційна пропозиція R2 — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.