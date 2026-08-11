Сьогоднішня ціна Acala Token

Поточна ціна Acala Token (ACA) сьогодні становить ₴ 0,0004285, зі зміною 39,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACA до UAH становить ₴ 0,0004285 за ACA.

Acala Token наразі посідає №1996 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 499,92K, з циркуляційною пропозицією у 1,17B ACA. Протягом останніх 24 годин ACA торгувався між ₴ 0,0003214 (мінімум) та ₴ 0,001 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 139,19789744369922951, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0246861507940512035.

У короткостроковій динаміці ACA змінився на -9,91% за останню годину та на +38,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 106,54K.

Ринкова інформація щодо Acala Token (ACA)

Рейтинг No.1996 Ринкова капіталізація ₴ 499,92K₴ 499,92K ₴ 499,92K Обсяг (за 24 год) ₴ 106,54K₴ 106,54K ₴ 106,54K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 685,60K₴ 685,60K ₴ 685,60K Циркуляційне постачання 1,17B 1,17B 1,17B Загальна пропозиція 1 600 000 000 1 600 000 000 1 600 000 000 Публічний блокчейн ACALA

Поточна ринкова капіталізація Acala Token — ₴ 499,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 106,54K. Циркуляційна пропозиція ACA — 1,17B, зі загальною пропозицією 1600000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 685,60K.