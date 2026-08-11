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Поточна ціна Acala Token сьогодні становить 0,0004285 UAH. Ринкова капіталізація ACA становить 499 916,66381 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Acala Token сьогодні становить 0,0004285 UAH. Ринкова капіталізація ACA становить 499 916,66381 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ACA

Інформація про ціну ACA

Що таке ACA

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Токеноміка ACA

Прогноз ціни ACA

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Посібник з купівлі ACA

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Спот ACA

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Курс Acala Token (ACA)

Актуальна ціна 1 ACA до UAH:

₴0,019235365
₴0,019235365₴0,019235365
-39,69%1D
UAH
Графік ціни Acala Token (ACA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:46:36 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Acala Token

Поточна ціна Acala Token (ACA) сьогодні становить ₴ 0,0004285, зі зміною 39,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACA до UAH становить ₴ 0,0004285 за ACA.

Acala Token наразі посідає №1996 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 499,92K, з циркуляційною пропозицією у 1,17B ACA. Протягом останніх 24 годин ACA торгувався між ₴ 0,0003214 (мінімум) та ₴ 0,001 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 139,19789744369922951, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0246861507940512035.

У короткостроковій динаміці ACA змінився на -9,91% за останню годину та на +38,67% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 106,54K.

Ринкова інформація щодо Acala Token (ACA)

No.1996

₴ 499,92K
₴ 499,92K₴ 499,92K

₴ 106,54K
₴ 106,54K₴ 106,54K

₴ 685,60K
₴ 685,60K₴ 685,60K

1,17B
1,17B 1,17B

1 600 000 000
1 600 000 000 1 600 000 000

ACALA

Поточна ринкова капіталізація Acala Token — ₴ 499,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 106,54K. Циркуляційна пропозиція ACA — 1,17B, зі загальною пропозицією 1600000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 685,60K.

Історія ціни Acala Token у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0003214
₴ 0,0003214₴ 0,0003214
Мін. за 24 год
₴ 0,001
₴ 0,001₴ 0,001
Макс. за 24 год

₴ 0,0003214
₴ 0,0003214₴ 0,0003214

₴ 0,001
₴ 0,001₴ 0,001

₴ 139,19789744369922951
₴ 139,19789744369922951₴ 139,19789744369922951

₴ 0,0246861507940512035
₴ 0,0246861507940512035₴ 0,0246861507940512035

-9,91%

-39,69%

+38,67%

+38,67%

Історія ціни Acala Token (ACA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Acala Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,01265879-39,69%
30 днів₴ -0,0000733-14,61%
60 днів₴ -0,0002476-36,63%
90 днів₴ -0,0003977-48,14%
Зміна ціни Acala Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ACA на ₴ -0,01265879 (-39,69%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Acala Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0000733 (-14,61%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Acala Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ACA змінився на ₴ -0,0002476 (-36,63%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Acala Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0003977 (-48,14%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Acala Token (ACA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Acala Token зараз.

Аналіз для Acala Token

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Acala Token. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Acala Token?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токена Acala (ACA):

1. Розвиток та поширення DeFi-екосистеми на мережі Acala
2. Ефективність парачейнів Polkadot та кореляція з токеном DOT
3. Загальна заблокована вартість (TVL) у DeFi-протоколах Acala
4. Попит та використання стейблкоїну aUSD
5. Участь у мережевому управлінні

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Acala Token?

Люди хочуть знати поточну ціну ACA для прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем та визначення оптимального часу інвестування. Реальні ціни допомагають трейдерам визначати точки входу/виходу, оцінювати ринкові тенденції та розраховувати прибутки й збитки. Інвестори стежать за щоденними коливаннями, щоб оцінити результати своїх активів і приймати обґрунтовані рішення про купівлю чи продаж у волатильному крипторинку.

Прогноз ціни Acala Token

Прогноз ціни Acala Token (ACA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ACA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Acala Token (ACA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Acala Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Acala Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ACA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Acala Token.

Як купити та інвестувати Acala Token в Україна

Готові розпочати торгівлю з Acala Token? Купівля ACA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Acala Token. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Acala Token (ACA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Acala Token буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Acala Token (ACA)

Що ви можете зробити з Acala Token

Володіння Acala Token відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля Acala Token (ACA) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Ресурс Acala Token

Щоб дізнатися більше про Acala Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAcala Token
Оглядач блокчейну

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Polkadot EcosystemLayer 1 (L1)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:46:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Acala Token (ACA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Acala Token

ACA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ACA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ACAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Acala Token (ACA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Acala Token у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ACA/USDT
₴0,019396969
₴0,019396969₴0,019396969
-39,11%
176.82M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 ACA = 0,019235365 UAH