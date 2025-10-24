Актуальна ціна Minutes Networ сьогодні становить 0.1782 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MNTX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MNTX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Minutes Networ сьогодні становить 0.1782 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MNTX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MNTX на MEXC вже зараз.

Логотип Minutes Networ

Курс Minutes Networ (MNTX)

Актуальна ціна 1 MNTX до USD:

+0,73%1D
USD
Графік ціни Minutes Networ (MNTX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:03:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Minutes Networ (MNTX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

0,00%

+0,73%

+6,51%

+6,51%

Актуальна ціна Minutes Networ (MNTX) становить $ 0,1782. За останні 24 години MNTX торгувався між мінімумом у $ 0,1757 і максимумом у $ 0,1782, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MNTX становить $ 0,5035847309180984, тоді як його історичний мінімум — $ 0,12356632139260672.

Що стосується короткострокових результатів, то MNTX змінився на 0,00% за останню годину, +0,73% за 24 години та на +6,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Minutes Networ (MNTX)

No.988

15,53%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Minutes Networ — $ 13,84M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,99. Циркуляційна пропозиція MNTX — 77,67M, зі загальною пропозицією 78609657.37437962. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 89,10M.

Історія ціни Minutes Networ (MNTX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Minutes Networ за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,001291+0,73%
30 днів$ -0,0404-18,49%
60 днів$ -0,1697-48,78%
90 днів$ -0,222-55,48%
Зміна ціни Minutes Networ сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MNTX на $ +0,001291 (+0,73%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Minutes Networ за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0404 (-18,49%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Minutes Networ за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MNTX змінився на $ -0,1697 (-48,78%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Minutes Networ за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,222 (-55,48%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Minutes Networ (MNTX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Minutes Networ зараз.

Що таке Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token змінює глобальні телекомунікації. Ноди MNTx DePIN маршрутизують голосовий трафік, знижують витрати та відкривають доступ до галузі з обігом 250 млрд $.

Проєкт Minutes Networ доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Minutes Networ. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу MNTX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Minutes Networ у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Minutes Networ безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Minutes Networ (USD)

Скільки коштуватиме Minutes Networ (MNTX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Minutes Networ (MNTX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Minutes Networ.

Перегляньте прогноз ціни Minutes Networ вже зараз!

Токеноміка Minutes Networ (MNTX)

Розуміння токеноміки Minutes Networ (MNTX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MNTX зараз!

Як купити Minutes Networ (MNTX)

Шукаєте як купити Minutes Networ? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Minutes Networ на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

MNTX до місцевих валют

Ресурс Minutes Networ

Щоб дізнатися більше про Minutes Networ, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMinutes Networ
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Minutes Networ

Скільки сьогодні коштує Minutes Networ (MNTX)?
Актуальна ціна MNTX у USD становить 0,1782 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MNTX до USD?
Поточна ціна MNTX до USD — $ 0,1782. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Minutes Networ?
Ринкова капіталізація MNTX — $ 13,84M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MNTX?
Циркуляційна пропозиція MNTX — 77,67M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MNTX?
MNTX досяг історичної максимальної ціни у 0,5035847309180984 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MNTX?
Історична мінімальна ціна MNTX становила 0,12356632139260672 USD.
Який обсяг торгівлі MNTX?
Актуальний обсяг торгівлі MNTX за 24 години — $ 3,99 USD.
Чи підніметься ціна MNTX цього року?
MNTX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MNTX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:03:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Minutes Networ (MNTX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

