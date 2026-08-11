Сьогоднішня ціна Chia Network

Поточна ціна Chia Network (XCH) сьогодні становить ₴ 1.354, зі зміною 2.44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XCH до UAH становить ₴ 1.354 за XCH.

Chia Network наразі посідає №578 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 19.51M, з циркуляційною пропозицією у 14.41M XCH. Протягом останніх 24 годин XCH торгувався між ₴ 1.294 (мінімум) та ₴ 1.509 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 86,840.0134786932, тоді як історичний мінімум — ₴ 89.124178853247317566.

У короткостроковій динаміці XCH змінився на +2.49% за останню годину та на -10.40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78.56K.

Ринкова інформація щодо Chia Network (XCH)

Рейтинг No.578 Ринкова капіталізація ₴ 19.51M₴ 19.51M ₴ 19.51M Обсяг (за 24 год) ₴ 78.56K₴ 78.56K ₴ 78.56K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 44.94M₴ 44.94M ₴ 44.94M Циркуляційне постачання 14.41M 14.41M 14.41M Загальна пропозиція 33,191,992 33,191,992 33,191,992 Дата випуску 2021-04-28 00:00:00 Публічний блокчейн CHIA

Поточна ринкова капіталізація Chia Network — ₴ 19.51M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78.56K. Циркуляційна пропозиція XCH — 14.41M, зі загальною пропозицією 33191992. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 44.94M.