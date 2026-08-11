Курс Chia Network (XCH)
Поточна ціна Chia Network (XCH) сьогодні становить ₴ 1.354, зі зміною 2.44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XCH до UAH становить ₴ 1.354 за XCH.
Chia Network наразі посідає №578 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 19.51M, з циркуляційною пропозицією у 14.41M XCH. Протягом останніх 24 годин XCH торгувався між ₴ 1.294 (мінімум) та ₴ 1.509 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 86,840.0134786932, тоді як історичний мінімум — ₴ 89.124178853247317566.
У короткостроковій динаміці XCH змінився на +2.49% за останню годину та на -10.40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78.56K.
No.578
2021-04-28 00:00:00
CHIA
Поточна ринкова капіталізація Chia Network — ₴ 19.51M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78.56K. Циркуляційна пропозиція XCH — 14.41M, зі загальною пропозицією 33191992. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 44.94M.
+2.49%
-2.44%
-10.40%
-10.40%
Відстежуйте зміни ціни на Chia Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -1.52015
|-2.44%
|30 днів
|₴ -0.082
|-5.72%
|60 днів
|₴ -0.653
|-32.54%
|90 днів
|₴ -0.9
|-39.93%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни XCH на ₴ -1.52015 (-2.44%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.082 (-5.72%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник XCH змінився на ₴ -0.653 (-32.54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.9 (-39.93%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Chia Network (XCH)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Chia Network зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Chia Network. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку XCH: ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
【Ринкова структура】 XCH_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 2,818, перебуваючи нижче центрального хаба на рівні 2,932 приблизно на 4%. Текуща ціна знаходиться біля підтримки S1 – 2,823. Короткострокові середні значення демонструють сигнали для покупки, проте загальна структура схиляється до низхідного каналу. Ціна займає слабку позицію у ключовій системі хабів. 【Стан енергетики】 Комбінація MA та EMA показала сигнал до покупки, однак MACD продемонстрував зміну конфігурації, що свідчить про дивергенцію індикаторів. Підтримка короткострокових середніх значень виявила розбіжність з довгостроковими показниками енергетики, а розподіл енергії виявився нерівномірним. Волатильність зараз тримається в стані згортання поблизу поточного рівня. 【Ключові рівні】 Вгору опір R1 – 3,004 знаходиться приблизно на 6,6% від поточної ціни; центральний хаб на рівні 2,932 створює близький тиск приблизно на 4%. Унизу підтримка S2 – 2,751 розташована приблизно на 2,4% від поточної ціни, що визначає важливий короткостроковий оборонний діапазон.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Chia Network потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
Щоб дізнатися більше про Chia Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
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