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Поточна ціна Chia Network сьогодні становить 1.354 UAH. Ринкова капіталізація XCH становить 19,513,477.004 UAH. Відстежуйте оновлення цін XCH до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Chia Network сьогодні становить 1.354 UAH. Ринкова капіталізація XCH становить 19,513,477.004 UAH. Відстежуйте оновлення цін XCH до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Chia Network (XCH)

Актуальна ціна 1 XCH до UAH:

₴60.78106
₴60.78106₴60.78106
-2.44%1D
UAH
Графік ціни Chia Network (XCH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:35:34 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Chia Network

Поточна ціна Chia Network (XCH) сьогодні становить ₴ 1.354, зі зміною 2.44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XCH до UAH становить ₴ 1.354 за XCH.

Chia Network наразі посідає №578 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 19.51M, з циркуляційною пропозицією у 14.41M XCH. Протягом останніх 24 годин XCH торгувався між ₴ 1.294 (мінімум) та ₴ 1.509 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 86,840.0134786932, тоді як історичний мінімум — ₴ 89.124178853247317566.

У короткостроковій динаміці XCH змінився на +2.49% за останню годину та на -10.40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78.56K.

Ринкова інформація щодо Chia Network (XCH)

No.578

₴ 19.51M
₴ 19.51M₴ 19.51M

₴ 78.56K
₴ 78.56K₴ 78.56K

₴ 44.94M
₴ 44.94M₴ 44.94M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

Поточна ринкова капіталізація Chia Network — ₴ 19.51M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78.56K. Циркуляційна пропозиція XCH — 14.41M, зі загальною пропозицією 33191992. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 44.94M.

Історія ціни Chia Network у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 1.294
₴ 1.294₴ 1.294
Мін. за 24 год
₴ 1.509
₴ 1.509₴ 1.509
Макс. за 24 год

₴ 1.294
₴ 1.294₴ 1.294

₴ 1.509
₴ 1.509₴ 1.509

₴ 86,840.0134786932
₴ 86,840.0134786932₴ 86,840.0134786932

₴ 89.124178853247317566
₴ 89.124178853247317566₴ 89.124178853247317566

+2.49%

-2.44%

-10.40%

-10.40%

Історія ціни Chia Network (XCH) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Chia Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -1.52015-2.44%
30 днів₴ -0.082-5.72%
60 днів₴ -0.653-32.54%
90 днів₴ -0.9-39.93%
Зміна ціни Chia Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XCH на ₴ -1.52015 (-2.44%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Chia Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.082 (-5.72%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Chia Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XCH змінився на ₴ -0.653 (-32.54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Chia Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.9 (-39.93%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Chia Network (XCH)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Chia Network зараз.

Аналіз для Chia Network

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Chia Network. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Chia Network сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку XCH: ведмежі, бичачі 25% | ведмежі 75%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринкова структура】 XCH_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 2,818, перебуваючи нижче центрального хаба на рівні 2,932 приблизно на 4%. Текуща ціна знаходиться біля підтримки S1 – 2,823. Короткострокові середні значення демонструють сигнали для покупки, проте загальна структура схиляється до низхідного каналу. Ціна займає слабку позицію у ключовій системі хабів. 【Стан енергетики】 Комбінація MA та EMA показала сигнал до покупки, однак MACD продемонстрував зміну конфігурації, що свідчить про дивергенцію індикаторів. Підтримка короткострокових середніх значень виявила розбіжність з довгостроковими показниками енергетики, а розподіл енергії виявився нерівномірним. Волатильність зараз тримається в стані згортання поблизу поточного рівня. 【Ключові рівні】 Вгору опір R1 – 3,004 знаходиться приблизно на 6,6% від поточної ціни; центральний хаб на рівні 2,932 створює близький тиск приблизно на 4%. Унизу підтримка S2 – 2,751 розташована приблизно на 2,4% від поточної ціни, що визначає важливий короткостроковий оборонний діапазон.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Chia Network?

Ціни на Chia Network (XCH) залежать від кількох ключових факторів:

1. Рівень прийняття мережі та участь фермерів — більше фермерів, що приєднуються, підвищує безпеку, але також збільшує пропозицію.
2. Витрати на обладнання для зберігання — ціни на HDD/SSD впливають на рентабельність майнінгу.
3. Нарратив щодо енергоефективності — «зелений» консенсус Chia за допомогою довідки про простір приваблює інвесторів, які дотримуються принципів ESG.
4. Активність розробників та розвиток екосистеми.
5. Ринковий настрій щодо альтернативних механізмів консенсусу.
6. Конкуренція з іншими екологічно чистими криптовалютами.
7. Регуляторні зміни щодо енергоефективних блокчейнів.
8. Інституційне прийняття сталих крипто-рішень.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Chia Network?

Люди хочуть знати ціну Chia Network (XCH) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для інвестицій та аналіз ринку. Оскільки XCH використовує консенсус за принципом «довідка про простір» замість енергоємкого майнінгу, вона приваблює інвесторів, які прагнуть до екологічної свідомості. Щоденне відстежування ціни допомагає трейдерам скористатися волатильністю, оцінити прибутковість фермерських операцій та прийняти обґрунтовані рішення щодо купівлі/продажу у цьому новому ринку зелених криптовалют.

Прогноз ціни Chia Network

Прогноз ціни Chia Network (XCH) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XCH у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Chia Network (XCH) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Chia Network потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Chia Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XCH на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Chia Network.

Як купити та інвестувати Chia Network в Україна

Готові розпочати торгівлю з Chia Network? Купівля XCH на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Chia Network. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Chia Network (XCH).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Chia Network буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Chia Network (XCH)

Що ви можете зробити з Chia Network

Володіння Chia Network відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Ресурс Chia Network

Щоб дізнатися більше про Chia Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтChia Network
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:35:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Chia Network (XCH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Chia Network

XCH USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію XCH з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю XCHUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Chia Network (XCH) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Chia Network у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
XCH/USDT
₴61.58908
₴61.58908₴61.58908
-1.22%
58.66K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 XCH = 60.78106 UAH