Сьогоднішня ціна Jotchua

Поточна ціна Jotchua (JOTCHUA) сьогодні становить ₴ 0,001395, зі зміною 2,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOTCHUA до UAH становить ₴ 0,001395 за JOTCHUA.

Jotchua наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- JOTCHUA. Протягом останніх 24 годин JOTCHUA торгувався між ₴ 0,001272 (мінімум) та ₴ 0,00157 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці JOTCHUA змінився на -2,52% за останню годину та на -30,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 58,01K.

Ринкова інформація щодо Jotchua (JOTCHUA)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 58,01K₴ 58,01K ₴ 58,01K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,39M₴ 1,39M ₴ 1,39M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 999 913 455 999 913 455 999 913 455 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Jotchua — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 58,01K. Циркуляційна пропозиція JOTCHUA — --, зі загальною пропозицією 999913455. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,39M.