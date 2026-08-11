Сьогоднішня ціна APRO

Поточна ціна APRO (AT) сьогодні становить ₴ 0,14544, зі зміною 0,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AT до UAH становить ₴ 0,14544 за AT.

APRO наразі посідає №521 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 36,36M, з циркуляційною пропозицією у 250,00M AT. Протягом останніх 24 годин AT торгувався між ₴ 0,14177 (мінімум) та ₴ 0,14952 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 39,5079979172307924, тоді як історичний мінімум — ₴ 3,5543623056949458346.

У короткостроковій динаміці AT змінився на -1,07% за останню годину та на +7,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,40K.

Ринкова інформація щодо APRO (AT)

Рейтинг No.521 Ринкова капіталізація ₴ 36,36M₴ 36,36M ₴ 36,36M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,40K₴ 55,40K ₴ 55,40K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 145,44M₴ 145,44M ₴ 145,44M Циркуляційне постачання 250,00M 250,00M 250,00M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 25,00% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація APRO — ₴ 36,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,40K. Циркуляційна пропозиція AT — 250,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 145,44M.