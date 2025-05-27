Що таке FNT Crypto (FNTIO)

FNT Crypto знаходиться в авангарді фінансових інновацій, надихаючись повсякденною фінансовою діяльністю. FNT Crypto представляє нову концепцію, що поєднує елементи DeFi, CeFi та Game-Fi в одній платформі.

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Прогноз курсу FNT Crypto

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Історія ціни FNT Crypto

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FNTIO до місцевих валют

1 FNTIO до VND ₫ 13,3384482 1 FNTIO до AUD A$ 0,00080631 1 FNTIO до GBP ￡ 0,000384948 1 FNTIO до EUR € 0,000457776 1 FNTIO до USD $ 0,0005202 1 FNTIO до MYR RM 0,002200446 1 FNTIO до TRY ₺ 0,020293002 1 FNTIO до JPY ¥ 0,075085668 1 FNTIO до RUB ₽ 0,04174605 1 FNTIO до INR ₹ 0,044383464 1 FNTIO до IDR Rp 8,527867488 1 FNTIO до KRW ₩ 0,715540302 1 FNTIO до PHP ₱ 0,028902312 1 FNTIO до EGP ￡E. 0,02590596 1 FNTIO до BRL R$ 0,002933928 1 FNTIO до CAD C$ 0,000712674 1 FNTIO до BDT ৳ 0,063506016 1 FNTIO до NGN ₦ 0,824402556 1 FNTIO до UAH ₴ 0,021681936 1 FNTIO до VES Bs 0,0488988 1 FNTIO до PKR Rs 0,146493522 1 FNTIO до KZT ₸ 0,264865032 1 FNTIO до THB ฿ 0,017057358 1 FNTIO до TWD NT$ 0,015616404 1 FNTIO до AED د.إ 0,001909134 1 FNTIO до CHF Fr 0,000426564 1 FNTIO до HKD HK$ 0,004073166 1 FNTIO до MAD .د.م 0,004801446 1 FNTIO до MXN $ 0,009998244

Ресурс FNT Crypto

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