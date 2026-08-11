Сьогоднішня ціна CKUSDT

Поточна ціна CKUSDT (CKUSDT) сьогодні становить ₴ 1.0001, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CKUSDT до UAH становить ₴ 1.0001 за CKUSDT.

CKUSDT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CKUSDT. Протягом останніх 24 годин CKUSDT торгувався між ₴ 0.999 (мінімум) та ₴ 1.0003 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CKUSDT змінився на +0.03% за останню годину та на +0.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,51K.

Ринкова інформація щодо CKUSDT (CKUSDT)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 55,51K₴ 55,51K ₴ 55,51K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0.00₴ 0.00 ₴ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн CKUSDT

Поточна ринкова капіталізація CKUSDT — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,51K. Циркуляційна пропозиція CKUSDT — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.