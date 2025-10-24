Актуальна ціна Shopify сьогодні становить 167.24 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHOPON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHOPON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Shopify сьогодні становить 167.24 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHOPON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHOPON на MEXC вже зараз.

Курс Shopify (SHOPON)

$167,21
$167,21
+0,65%1D
Графік ціни Shopify (SHOPON) в реальному часі
Інформація щодо ціни Shopify (SHOPON) (USD)

$ 160,92
$ 160,92
$ 167,75
$ 167,75
+0,11%

+0,65%

+7,74%

+7,74%

Актуальна ціна Shopify (SHOPON) становить $ 167,24. За останні 24 години SHOPON торгувався між мінімумом у $ 160,92 і максимумом у $ 167,75, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHOPON становить $ 168,98402259520915, тоді як його історичний мінімум — $ 138,6031384583193.

Що стосується короткострокових результатів, то SHOPON змінився на +0,11% за останню годину, +0,65% за 24 години та на +7,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Shopify (SHOPON)

$ 591,13K
$ 591,13K

$ 54,73K
$ 54,73K

$ 591,13K
$ 591,13K

3,53K
3,53K

3 534,59276035
3 534,59276035

Поточна ринкова капіталізація Shopify — $ 591,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,73K. Циркуляційна пропозиція SHOPON — 3,53K, зі загальною пропозицією 3534.59276035. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 591,13K.

Історія ціни Shopify (SHOPON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Shopify за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,0798+0,65%
30 днів$ +16,95+11,27%
60 днів$ +67,24+67,24%
90 днів$ +67,24+67,24%
Зміна ціни Shopify сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SHOPON на $ +1,0798 (+0,65%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Shopify за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +16,95 (+11,27%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Shopify за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SHOPON змінився на $ +67,24 (+67,24%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Shopify за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +67,24 (+67,24%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Shopify (SHOPON)?

Що таке Shopify (SHOPON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Shopify доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Shopify. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SHOPON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Shopify у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Shopify безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Shopify (USD)

Скільки коштуватиме Shopify (SHOPON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Shopify (SHOPON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Shopify.

Токеноміка Shopify (SHOPON)

Розуміння токеноміки Shopify (SHOPON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SHOPON зараз!

Як купити Shopify (SHOPON)

Шукаєте як купити Shopify? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Shopify на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SHOPON до місцевих валют

1 Shopify (SHOPON) до VND
4 400 920,6
1 Shopify (SHOPON) до AUD
A$255,8772
1 Shopify (SHOPON) до GBP
125,43
1 Shopify (SHOPON) до EUR
143,8264
1 Shopify (SHOPON) до USD
$167,24
1 Shopify (SHOPON) до MYR
RM705,7528
1 Shopify (SHOPON) до TRY
7 032,442
1 Shopify (SHOPON) до JPY
¥25 420,48
1 Shopify (SHOPON) до ARS
ARS$248 128,9708
1 Shopify (SHOPON) до RUB
13 615,0084
1 Shopify (SHOPON) до INR
14 675,31
1 Shopify (SHOPON) до IDR
Rp2 787 332,2184
1 Shopify (SHOPON) до PHP
9 801,9364
1 Shopify (SHOPON) до EGP
￡E.7 958,9516
1 Shopify (SHOPON) до BRL
R$899,7512
1 Shopify (SHOPON) до CAD
C$234,136
1 Shopify (SHOPON) до BDT
20 436,728
1 Shopify (SHOPON) до NGN
244 145,314
1 Shopify (SHOPON) до COP
$653 281,25
1 Shopify (SHOPON) до ZAR
R.2 898,2692
1 Shopify (SHOPON) до UAH
6 988,9596
1 Shopify (SHOPON) до TZS
T.Sh.416 019,5344
1 Shopify (SHOPON) до VES
Bs35 454,88
1 Shopify (SHOPON) до CLP
$158 209,04
1 Shopify (SHOPON) до PKR
Rs47 215,1968
1 Shopify (SHOPON) до KZT
89 767,7424
1 Shopify (SHOPON) до THB
฿5 482,1272
1 Shopify (SHOPON) до TWD
NT$5 150,992
1 Shopify (SHOPON) до AED
د.إ613,7708
1 Shopify (SHOPON) до CHF
Fr132,1196
1 Shopify (SHOPON) до HKD
HK$1 299,4548
1 Shopify (SHOPON) до AMD
֏63 807,0772
1 Shopify (SHOPON) до MAD
.د.م1 543,6252
1 Shopify (SHOPON) до MXN
$3 077,216
1 Shopify (SHOPON) до SAR
ريال627,15
1 Shopify (SHOPON) до ETB
Br25 254,9124
1 Shopify (SHOPON) до KES
KSh21 550,5464
1 Shopify (SHOPON) до JOD
د.أ118,57316
1 Shopify (SHOPON) до PLN
608,7536
1 Shopify (SHOPON) до RON
лв730,8388
1 Shopify (SHOPON) до SEK
kr1 570,3836
1 Shopify (SHOPON) до BGN
лв280,9632
1 Shopify (SHOPON) до HUF
Ft56 214,3812
1 Shopify (SHOPON) до CZK
3 502,0056
1 Shopify (SHOPON) до KWD
د.ك51,17544
1 Shopify (SHOPON) до ILS
550,2196
1 Shopify (SHOPON) до BOB
Bs1 152,2836
1 Shopify (SHOPON) до AZN
284,308
1 Shopify (SHOPON) до TJS
SM1 543,6252
1 Shopify (SHOPON) до GEL
453,2204
1 Shopify (SHOPON) до AOA
Kz153 009,5484
1 Shopify (SHOPON) до BHD
.د.ب62,88224
1 Shopify (SHOPON) до BMD
$167,24
1 Shopify (SHOPON) до DKK
kr1 075,3532
1 Shopify (SHOPON) до HNL
L4 380,0156
1 Shopify (SHOPON) до MUR
7 612,7648
1 Shopify (SHOPON) до NAD
$2 896,5968
1 Shopify (SHOPON) до NOK
kr1 669,0552
1 Shopify (SHOPON) до NZD
$289,3252
1 Shopify (SHOPON) до PAB
B/.167,24
1 Shopify (SHOPON) до PGK
K704,0804
1 Shopify (SHOPON) до QAR
ر.ق607,0812
1 Shopify (SHOPON) до RSD
дин.16 879,5332
1 Shopify (SHOPON) до UZS
soʻm2 014 939,2956
1 Shopify (SHOPON) до ALL
L13 914,368
1 Shopify (SHOPON) до ANG
ƒ299,3596
1 Shopify (SHOPON) до AWG
ƒ301,032
1 Shopify (SHOPON) до BBD
$334,48
1 Shopify (SHOPON) до BAM
KM280,9632
1 Shopify (SHOPON) до BIF
Fr491 852,84
1 Shopify (SHOPON) до BND
$215,7396
1 Shopify (SHOPON) до BSD
$167,24
1 Shopify (SHOPON) до JMD
$26 766,762
1 Shopify (SHOPON) до KHR
671 645,8744
1 Shopify (SHOPON) до KMF
Fr70 909,76
1 Shopify (SHOPON) до LAK
3 635 652,1012
1 Shopify (SHOPON) до LKR
රු50 616,8584
1 Shopify (SHOPON) до MDL
L2 829,7008
1 Shopify (SHOPON) до MGA
Ar746 606,1872
1 Shopify (SHOPON) до MOP
P1 334,5752
1 Shopify (SHOPON) до MVR
2 558,772
1 Shopify (SHOPON) до MWK
MK289 341,924
1 Shopify (SHOPON) до MZN
MT10 688,3084
1 Shopify (SHOPON) до NPR
रु23 442,0308
1 Shopify (SHOPON) до PYG
1 177 704,08
1 Shopify (SHOPON) до RWF
Fr242 330,76
1 Shopify (SHOPON) до SBD
$1 374,7128
1 Shopify (SHOPON) до SCR
2 309,5844
1 Shopify (SHOPON) до SRD
$6 637,7556
1 Shopify (SHOPON) до SVC
$1 458,3328
1 Shopify (SHOPON) до SZL
L2 894,9244
1 Shopify (SHOPON) до TMT
m585,34
1 Shopify (SHOPON) до TND
د.ت490,0132
1 Shopify (SHOPON) до TTD
$1 130,5424
1 Shopify (SHOPON) до UGX
Sh582 664,16
1 Shopify (SHOPON) до XAF
Fr94 323,36
1 Shopify (SHOPON) до XCD
$451,548
1 Shopify (SHOPON) до XOF
Fr94 323,36
1 Shopify (SHOPON) до XPF
Fr17 058,48
1 Shopify (SHOPON) до BWP
P2 235,9988
1 Shopify (SHOPON) до BZD
$334,48
1 Shopify (SHOPON) до CVE
$15 871,076
1 Shopify (SHOPON) до DJF
Fr29 601,48
1 Shopify (SHOPON) до DOP
$10 649,8432
1 Shopify (SHOPON) до DZD
د.ج21 821,4752
1 Shopify (SHOPON) до FJD
$382,9796
1 Shopify (SHOPON) до GNF
Fr1 441 608,8
1 Shopify (SHOPON) до GTQ
Q1 277,7136
1 Shopify (SHOPON) до GYD
$34 891,2812
1 Shopify (SHOPON) до ISK
kr20 403,28

Щоб дізнатися більше про Shopify, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтShopify
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Shopify

Скільки сьогодні коштує Shopify (SHOPON)?
Актуальна ціна SHOPON у USD становить 167,24 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SHOPON до USD?
Поточна ціна SHOPON до USD — $ 167,24. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Shopify?
Ринкова капіталізація SHOPON — $ 591,13K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SHOPON?
Циркуляційна пропозиція SHOPON — 3,53K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SHOPON?
SHOPON досяг історичної максимальної ціни у 168,98402259520915 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SHOPON?
Історична мінімальна ціна SHOPON становила 138,6031384583193 USD.
Який обсяг торгівлі SHOPON?
Актуальний обсяг торгівлі SHOPON за 24 години — $ 54,73K USD.
Чи підніметься ціна SHOPON цього року?
SHOPON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SHOPON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Shopify (SHOPON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

1 SHOPON = 167,24 USD

