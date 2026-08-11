Сьогоднішня ціна MapNode

Поточна ціна MapNode (MAP) сьогодні становить ₴ 0,00312, зі зміною 37,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAP до UAH становить ₴ 0,00312 за MAP.

MapNode наразі посідає №3889 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 MAP. Протягом останніх 24 годин MAP торгувався між ₴ 0,00213 (мінімум) та ₴ 0,00312 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4,1795944992930747882, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0862955040539008653.

У короткостроковій динаміці MAP змінився на +26,31% за останню годину та на +47,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 102,88K.

Ринкова інформація щодо MapNode (MAP)

Рейтинг No.3889 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 102,88K₴ 102,88K ₴ 102,88K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,12M₴ 3,12M ₴ 3,12M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 0,00% Публічний блокчейн MATIC

Поточна ринкова капіталізація MapNode — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 102,88K. Циркуляційна пропозиція MAP — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,12M.