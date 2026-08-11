Сьогоднішня ціна NYM

Поточна ціна NYM (NYM) сьогодні становить ₴ 0,01879, зі зміною 2,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NYM до UAH становить ₴ 0,01879 за NYM.

NYM наразі посідає №811 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 15,70M, з циркуляційною пропозицією у 835,38M NYM. Протягом останніх 24 годин NYM торгувався між ₴ 0,01798 (мінімум) та ₴ 0,02107 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 263,94113668538735181, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,7920371152285235063.

У короткостроковій динаміці NYM змінився на +1,62% за останню годину та на +9,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 68,41K.

Ринкова інформація щодо NYM (NYM)

Рейтинг No.811 Ринкова капіталізація ₴ 15,70M₴ 15,70M ₴ 15,70M Обсяг (за 24 год) ₴ 68,41K₴ 68,41K ₴ 68,41K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 18,79M₴ 18,79M ₴ 18,79M Циркуляційне постачання 835,38M 835,38M 835,38M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 83,53% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація NYM — ₴ 15,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 68,41K. Циркуляційна пропозиція NYM — 835,38M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 18,79M.