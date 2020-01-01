Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
Найпопулярніші запити
Гарячі події
Торгівля
Mobile
Відскануйте, щоб завантажити застосунок MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт Windows
Докладніше
Bondbid
BID/USDT
--
--
--
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (BID)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (BID)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
Loading..
Базова
TradingView
Глибина
BID
У BondBid ми прагнемо демократизувати доступ до преміальних фінансових інструментів і пропозицій, які традиційно призначені для установ.
Огляд
Ім'я
BID
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
100,000,000
Книга ордерів
0.0001
Ціна
(
USDT
)
(
BID
)
(
USDT
)
0.0000
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума(BID)
Ціна(USDT)
Сума
(BID)
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренді
Купити BID
Продати BID
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDT
Ціна
USDT
Сума
BID
Всього
USDT
Купити BID
Доступно
--
BID
Ціна
USDT
Сума
BID
Всього
USDT
Продати BID
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Дата
Тип
Сторона
Ціна
Кількість
Сума ордеру
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
Мережа нестабільна
Перемикати
Документи API
Документи API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...