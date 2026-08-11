Сьогоднішня ціна Piggycell

Поточна ціна Piggycell (PIGGY) сьогодні становить ₴ 0,01674, зі зміною 0,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIGGY до UAH становить ₴ 0,01674 за PIGGY.

Piggycell наразі посідає №1621 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 710,39K, з циркуляційною пропозицією у 42,44M PIGGY. Протягом останніх 24 годин PIGGY торгувався між ₴ 0,01671 (мінімум) та ₴ 0,01695 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 120,05374658259770022, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,3423369935420162098.

У короткостроковій динаміці PIGGY змінився на -0,12% за останню годину та на -2,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 26,90K.

Ринкова інформація щодо Piggycell (PIGGY)

Рейтинг No.1621 Ринкова капіталізація ₴ 710,39K₴ 710,39K ₴ 710,39K Обсяг (за 24 год) ₴ 26,90K₴ 26,90K ₴ 26,90K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,67M₴ 1,67M ₴ 1,67M Циркуляційне постачання 42,44M 42,44M 42,44M Максимальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Загальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Коефіцієнт циркуляції 42,43% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Piggycell — ₴ 710,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 26,90K. Циркуляційна пропозиція PIGGY — 42,44M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,67M.