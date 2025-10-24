Що таке Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. GOOGLx відстежує ціну Alphabet Inc. Class A (базового активу). GOOGLx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Alphabet Inc. Class A відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Alphabet xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі.



Прогноз ціни Alphabet xStock (USD)

Скільки коштуватиме Alphabet xStock (GOOGLX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alphabet xStock (GOOGLX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alphabet xStock.

Токеноміка Alphabet xStock (GOOGLX)

Розуміння токеноміки Alphabet xStock (GOOGLX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOOGLX зараз!

Як купити Alphabet xStock (GOOGLX)

Шукаєте як купити Alphabet xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Alphabet xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GOOGLX до місцевих валют

Ресурс Alphabet xStock

Щоб дізнатися більше про Alphabet xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Alphabet xStock Скільки сьогодні коштує Alphabet xStock (GOOGLX)? Актуальна ціна GOOGLX у USD становить 255,01 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна GOOGLX до USD? $ 255,01 . Перегляньте Поточна ціна GOOGLX до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Alphabet xStock? Ринкова капіталізація GOOGLX — $ 5,76M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція GOOGLX? Циркуляційна пропозиція GOOGLX — 22,60K USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOOGLX? GOOGLX досяг історичної максимальної ціни у 258,38779037881517 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOOGLX? Історична мінімальна ціна GOOGLX становила 169,44795144400413 USD . Який обсяг торгівлі GOOGLX? Актуальний обсяг торгівлі GOOGLX за 24 години — $ 53,72K USD . Чи підніметься ціна GOOGLX цього року? GOOGLX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOOGLX для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Alphabet xStock (GOOGLX)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

