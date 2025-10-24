Актуальна ціна Alphabet xStock сьогодні становить 255.01 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOOGLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOOGLX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Alphabet xStock сьогодні становить 255.01 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GOOGLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GOOGLX на MEXC вже зараз.

Логотип Alphabet xStock

Курс Alphabet xStock (GOOGLX)

Актуальна ціна 1 GOOGLX до USD:

$255,01
+0,52%1D
USD
Графік ціни Alphabet xStock (GOOGLX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:50:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 251,8
Мін. за 24 год
$ 256,03
Макс. за 24 год

$ 251,8
$ 256,03
$ 258,38779037881517
$ 169,44795144400413
-0,03%

+0,52%

+1,82%

+1,82%

Актуальна ціна Alphabet xStock (GOOGLX) становить $ 255,01. За останні 24 години GOOGLX торгувався між мінімумом у $ 251,8 і максимумом у $ 256,03, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GOOGLX становить $ 258,38779037881517, тоді як його історичний мінімум — $ 169,44795144400413.

Що стосується короткострокових результатів, то GOOGLX змінився на -0,03% за останню годину, +0,52% за 24 години та на +1,82% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1362

$ 5,76M
$ 53,72K
$ 5,76M
22,60K
--
22 599,22838299
SOL

Поточна ринкова капіталізація Alphabet xStock — $ 5,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,72K. Циркуляційна пропозиція GOOGLX — 22,60K, зі загальною пропозицією 22599.22838299. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,76M.

Історія ціни Alphabet xStock (GOOGLX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Alphabet xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,3192+0,52%
30 днів$ +3,92+1,56%
60 днів$ +48,94+23,74%
90 днів$ +61,55+31,81%
Зміна ціни Alphabet xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GOOGLX на $ +1,3192 (+0,52%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Alphabet xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +3,92 (+1,56%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Alphabet xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GOOGLX змінився на $ +48,94 (+23,74%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Alphabet xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +61,55 (+31,81%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Alphabet xStock (GOOGLX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Alphabet xStock зараз.

Що таке Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) — це сертифікат-трекер, випущений у вигляді токенів Solana SPL та ERC-20. GOOGLx відстежує ціну Alphabet Inc. Class A (базового активу). GOOGLx призначений для надання кваліфікованим учасникам ринку криптовалют доступу до ціни акцій Alphabet Inc. Class A відповідно до нормативних вимог, зберігаючи при цьому переваги технології блокчейн.

Проєкт Alphabet xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Alphabet xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GOOGLX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Alphabet xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Alphabet xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Alphabet xStock (USD)

Скільки коштуватиме Alphabet xStock (GOOGLX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Alphabet xStock (GOOGLX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Alphabet xStock.

Перегляньте прогноз ціни Alphabet xStock вже зараз!

Токеноміка Alphabet xStock (GOOGLX)

Розуміння токеноміки Alphabet xStock (GOOGLX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GOOGLX зараз!

Як купити Alphabet xStock (GOOGLX)

Шукаєте як купити Alphabet xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Alphabet xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GOOGLX до місцевих валют

Ресурс Alphabet xStock

Щоб дізнатися більше про Alphabet xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтAlphabet xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Alphabet xStock

Скільки сьогодні коштує Alphabet xStock (GOOGLX)?
Актуальна ціна GOOGLX у USD становить 255,01 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GOOGLX до USD?
Поточна ціна GOOGLX до USD — $ 255,01. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Alphabet xStock?
Ринкова капіталізація GOOGLX — $ 5,76M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GOOGLX?
Циркуляційна пропозиція GOOGLX — 22,60K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GOOGLX?
GOOGLX досяг історичної максимальної ціни у 258,38779037881517 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GOOGLX?
Історична мінімальна ціна GOOGLX становила 169,44795144400413 USD.
Який обсяг торгівлі GOOGLX?
Актуальний обсяг торгівлі GOOGLX за 24 години — $ 53,72K USD.
Чи підніметься ціна GOOGLX цього року?
GOOGLX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GOOGLX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Alphabet xStock (GOOGLX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --