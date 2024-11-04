Що таке CRTAI NETWORK ( CRTAI)

CRTAI NETWORK — це проєкт, який ставить перед собою мету надати інноваційні рішення, використовуючи потужність штучного інтелекту (ШІ) та блокчейн-технологій. Цей проєкт працює в різних сферах, таких як децентралізовані фінанси (DeFi), торгові боти на основі ШІ, системи стейкінгу та зручні чат-боти на основі ШІ.

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Прогноз ціни CRTAI NETWORK

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