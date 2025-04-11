APTM
APTM — це EVM-сумісний блокчейн рівня 1, побудований як субмережа на платформі Avalanche. Його екосистема, керована DAO, забезпечує ефективне розгортання смарт-контрактів, інтеграцію з Web3, підтримку dApp та зручну для розробників інфраструктуру, що включає дефляційну модель для підвищення довгострокової стійкості.
Ім'яAPTM
РейтингNo.1432
Ринкова капіталізація$0.00
Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00
Ринкова частка%
Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)145.41%
Циркуляційна пропозиція3,899,287
Максимальна пропозиція2,100,000,000
Загальна пропозиція6,948,952.0707756
Коефіцієнт циркуляції0.0018%
Дата випуску--
Ціна, за якою актив було випущено вперше--
Історичний максимум1.972488445629584,2025-04-11
Найнижча ціна0.7208375990263015,2025-04-24
Публічний блокчейнAPERTUM
ОписAPTM — це EVM-сумісний блокчейн рівня 1, побудований як субмережа на платформі Avalanche. Його екосистема, керована DAO, забезпечує ефективне розгортання смарт-контрактів, інтеграцію з Web3, підтримку dApp та зручну для розробників інфраструктуру, що включає дефляційну модель для підвищення довгострокової стійкості.
Сектор
Соціальні мережі
etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.