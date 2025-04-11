APTM

APTM — це EVM-сумісний блокчейн рівня 1, побудований як субмережа на платформі Avalanche. Його екосистема, керована DAO, забезпечує ефективне розгортання смарт-контрактів, інтеграцію з Web3, підтримку dApp та зручну для розробників інфраструктуру, що включає дефляційну модель для підвищення довгострокової стійкості.

Ім'яAPTM

РейтингNo.1432

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)145.41%

Циркуляційна пропозиція3,899,287

Максимальна пропозиція2,100,000,000

Загальна пропозиція6,948,952.0707756

Коефіцієнт циркуляції0.0018%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.972488445629584,2025-04-11

Найнижча ціна0.7208375990263015,2025-04-24

Публічний блокчейнAPERTUM

ОписAPTM — це EVM-сумісний блокчейн рівня 1, побудований як субмережа на платформі Avalanche. Його екосистема, керована DAO, забезпечує ефективне розгортання смарт-контрактів, інтеграцію з Web3, підтримку dApp та зручну для розробників інфраструктуру, що включає дефляційну модель для підвищення довгострокової стійкості.

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