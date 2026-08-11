Сьогоднішня ціна Bull

Поточна ціна Bull (BULL) сьогодні становить ₴ 0,000133, зі зміною 4,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BULL до UAH становить ₴ 0,000133 за BULL.

Bull наразі посідає №1302 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 132,99K, з циркуляційною пропозицією у 999,96M BULL. Протягом останніх 24 годин BULL торгувався між ₴ 0,000133 (мінімум) та ₴ 0,0001492 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,48680866100873177741, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,04893866481265738101.

У короткостроковій динаміці BULL змінився на -1,19% за останню годину та на -36,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,98K.

Ринкова інформація щодо Bull (BULL)

Рейтинг No.1302 Ринкова капіталізація ₴ 132,99K₴ 132,99K ₴ 132,99K Обсяг (за 24 год) ₴ 55,98K₴ 55,98K ₴ 55,98K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 132,99K₴ 132,99K ₴ 132,99K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Максимальна пропозиція 999 956 072 999 956 072 999 956 072 Загальна пропозиція 999 956 072 999 956 072 999 956 072 Коефіцієнт циркуляції 100,00% Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Bull — ₴ 132,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,98K. Циркуляційна пропозиція BULL — 999,96M, зі загальною пропозицією 999956072. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 132,99K.