Курс Doom (DOOM)
Поточна ціна Doom (DOOM) сьогодні становить ₴ 0,000533, зі зміною 19,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOOM до UAH становить ₴ 0,000533 за DOOM.
Doom наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- DOOM. Протягом останніх 24 годин DOOM торгувався між ₴ 0,000405 (мінімум) та ₴ 0,000641 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці DOOM змінився на +2,71% за останню годину та на -78,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 82,87K.
SOL
Поточна ринкова капіталізація Doom — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 82,87K. Циркуляційна пропозиція DOOM — --, зі загальною пропозицією 970100000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 517,06K.
+2,71%
+19,41%
-78,68%
-78,68%
Відстежуйте зміни ціни на Doom за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,003877537
|+19,41%
|30 днів
|₴ -0,000467
|-46,70%
|60 днів
|₴ -0,000467
|-46,70%
|90 днів
|₴ -0,000467
|-46,70%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни DOOM на ₴ +0,003877537 (+19,41%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000467 (-46,70%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник DOOM змінився на ₴ -0,000467 (-46,70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,000467 (-46,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
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Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Doom зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Doom. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку DOOM: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
DOOM_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі нижче вузлового рівня 7,79E-4. Текуща ціна — 6,74E-4 — знаходиться у діапазоні між рівнем S1 і центральним вузлом. Ціна тримається вище підтримки S2. Бичачі позиції не сформували ефективного пробивного структурного сигналу, а ведуть себе згідно зі стратегією бокового руху. Водночас медведі займають перевагу, тиснучи ціну зверху. Група MA та група EMA демонструють послідовність з 3–4 сигнальних покупок. Індикатор MACD залишається у стані «мертвої схрещеності». Показник RSI перебуває у нейтральній зоні. Швидка та повільна лінії індикатора демонструють розшарування напрямків. Короткострокова кінетика розподілена по різних ділянках, що свідчить про розпорошення потужності. Волатильність не показує значних ознак розширення. Сила бічних замовлень поки не змогла змінити середньострокову тенденцію. Близький нижній опорний рівень знаходиться на позначці S1 — 6,39E-4. Ця позиція відстає від поточної ціни приблизно на 5,2%. Далекий нижній обмежений рівень — S2 — на позначці 5,55E-4. Найближчий опір зверху розташований у центральному вузловому рівні 7,79E-4, що відстає від поточної ціни приблизно на 15,6%. Другорядний опір знаходиться на рівні R1 — 8,63E-4. Ключова ліквідність зосереджена саме в цих вузлових точках.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Doom потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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DOOM — це мемкоїн.
Щоб дізнатися більше про Doom, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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