Сьогоднішня ціна Doom

Поточна ціна Doom (DOOM) сьогодні становить ₴ 0,000533, зі зміною 19,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOOM до UAH становить ₴ 0,000533 за DOOM.

Doom наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- DOOM. Протягом останніх 24 годин DOOM торгувався між ₴ 0,000405 (мінімум) та ₴ 0,000641 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці DOOM змінився на +2,71% за останню годину та на -78,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 82,87K.

Ринкова інформація щодо Doom (DOOM)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 82,87K₴ 82,87K ₴ 82,87K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 517,06K₴ 517,06K ₴ 517,06K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 970 100 000 970 100 000 970 100 000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Doom — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 82,87K. Циркуляційна пропозиція DOOM — --, зі загальною пропозицією 970100000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 517,06K.