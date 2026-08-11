Сьогоднішня ціна SYMM

Поточна ціна SYMM (SYMM) сьогодні становить ₴ 0.0334, зі зміною 2.62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SYMM до UAH становить ₴ 0.0334 за SYMM.

SYMM наразі посідає №1017 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 5,52M, з циркуляційною пропозицією у 165,18M SYMM. Протягом останніх 24 годин SYMM торгувався між ₴ 0.031 (мінімум) та ₴ 0.0359 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 25.345106294590547909, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0898119151010388884.

У короткостроковій динаміці SYMM змінився на 0.00% за останню годину та на -3.19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 8,31K.

Ринкова інформація щодо SYMM (SYMM)

Рейтинг No.1017 Ринкова капіталізація ₴ 5,52M₴ 5,52M ₴ 5,52M Обсяг (за 24 год) ₴ 8,31K₴ 8,31K ₴ 8,31K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10.53M₴ 10.53M ₴ 10.53M Циркуляційне постачання 165,18M 165,18M 165,18M Максимальна пропозиція 315,177,684 315,177,684 315,177,684 Загальна пропозиція 315,177,684 315,177,684 315,177,684 Коефіцієнт циркуляції 52.40% Публічний блокчейн SYMM

Поточна ринкова капіталізація SYMM — ₴ 5,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 8,31K. Циркуляційна пропозиція SYMM — 165,18M, зі загальною пропозицією 315177684. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10.53M.