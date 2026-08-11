Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна GameStop (GME) сьогодні становить 0,00002093 UAH. Ринкова капіталізація GMEROBINHOOD становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін GMEROBINHOOD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна GameStop (GME) сьогодні становить 0,00002093 UAH. Ринкова капіталізація GMEROBINHOOD становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін GMEROBINHOOD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GMEROBINHOOD

Інформація про ціну GMEROBINHOOD

Що таке GMEROBINHOOD

Токеноміка GMEROBINHOOD

Прогноз ціни GMEROBINHOOD

Історія GMEROBINHOOD

Посібник з купівлі GMEROBINHOOD

Конвертація GMEROBINHOOD у фіатну валюту

Спот GMEROBINHOOD

Ф'ючерси GMEROBINHOOD USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип GameStop (GME)

Курс GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

Актуальна ціна 1 GMEROBINHOOD до UAH:

₴0,0009377521
₴0,0009377521₴0,0009377521
-0,90%1D
UAH
Графік ціни GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:28:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна GameStop (GME)

Поточна ціна GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) сьогодні становить ₴ 0,00002093, зі зміною 0,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GMEROBINHOOD до UAH становить ₴ 0,00002093 за GMEROBINHOOD.

GameStop (GME) наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GMEROBINHOOD. Протягом останніх 24 годин GMEROBINHOOD торгувався між ₴ 0,0000178 (мінімум) та ₴ 0,00003 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GMEROBINHOOD змінився на -0,76% за останню годину та на -46,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 109,17K.

Ринкова інформація щодо GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

--
----

₴ 109,17K
₴ 109,17K₴ 109,17K

₴ 2,09M
₴ 2,09M₴ 2,09M

--
----

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація GameStop (GME) — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 109,17K. Циркуляційна пропозиція GMEROBINHOOD — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,09M.

Історія ціни GameStop (GME) у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0000178
₴ 0,0000178₴ 0,0000178
Мін. за 24 год
₴ 0,00003
₴ 0,00003₴ 0,00003
Макс. за 24 год

₴ 0,0000178
₴ 0,0000178₴ 0,0000178

₴ 0,00003
₴ 0,00003₴ 0,00003

--
----

--
----

-0,76%

-0,89%

-46,60%

-46,60%

Історія ціни GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на GameStop (GME) за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0000085164-0,89%
30 днів₴ -0,00001907-47,68%
60 днів₴ -0,00001907-47,68%
90 днів₴ -0,00001907-47,68%
Зміна ціни GameStop (GME) сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GMEROBINHOOD на ₴ -0,0000085164 (-0,89%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GameStop (GME) за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00001907 (-47,68%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GameStop (GME) за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GMEROBINHOOD змінився на ₴ -0,00001907 (-47,68%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GameStop (GME) за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00001907 (-47,68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GameStop (GME) зараз.

Аналіз для GameStop (GME)

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для GameStop (GME). Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд GameStop (GME) сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GMEROBINHOOD: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

GMEROBINHOOD_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі вище центрального рівня 2,24E-5. Текуща ціна 2,336E-5 знаходиться нижче рівня опору R1 — 2,39E-5. Ціна розташована у верхній частині хабового діапазону. Короткострокова група середніх ліній демонструє покупні сигнали. Довгострокова тенденція зберігає нейтральний коливальний характер. Індикатор MACD зафіксував перехрещення смерті. Швидка і повільна лінії показують розшаровану дивергенцію енергії. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні. Показники KDJ та StochRSI не свідчать про крайні умови перекупленості або перепроданості. Положення лент Болінджера стиснулося. Волатильність демонструє тенденцію до скорочення. Енергетичний баланс між биками та ведмедями поблизу поточної ціни є збалансованим, відсутні чіткі фактори для одностороннього прориву. Ближній опір знаходиться на рівні 2,39E-5. Це приблизно на 2,3% вище поточної ціни. У разі пробиття очікується подальший рух до дальнього рівня R2 — 2,61E-5. Ближній підтримки розташований на центральному рівні 2,24E-5. Це приблизно на 4,1% нижче поточної ціни. У разі пробиття вниз слід орієнтуватися на рівень S1 — 2,02E-5. Ключовий хабовий рівень 2,24E-5 визначає поточну межу між биками та ведмедями.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни GameStop (GME)

Прогноз ціни GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GMEROBINHOOD у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна GameStop (GME) потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне GameStop (GME) у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GMEROBINHOOD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни GameStop (GME).

Як купити та інвестувати GameStop (GME) в Україна

Готові розпочати торгівлю з GameStop (GME)? Купівля GMEROBINHOOD на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити GameStop (GME). Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі GameStop (GME) (GMEROBINHOOD).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і GameStop (GME) буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

Що ви можете зробити з GameStop (GME)

Володіння GameStop (GME) відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

GMEROBINHOOD — це мемкоїн.

Ресурс GameStop (GME)

Щоб дізнатися більше про GameStop (GME), ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про GameStop (GME)

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:28:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про GameStop (GME)

GMEROBINHOOD USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GMEROBINHOOD з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GMEROBINHOODUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги GameStop (GME) у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GMEROBINHOOD/USDT
₴0,0009395477
₴0,0009395477₴0,0009395477
-0,80%
5.03B (USDT)
GMEROBINHOOD/USD1
₴0,0009399966
₴0,0009399966₴0,0009399966
+0,52%
2.50B (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19,410436
₴19,410436₴19,410436

+332,40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,9907132
₴21,9907132₴21,9907132

+879,76%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7299114
₴0,7299114₴0,7299114

+29,76%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9432855
₴7,9432855₴7,9432855

-12,35%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴166,645147
₴166,645147₴166,645147

+106,11%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,9907132
₴21,9907132₴21,9907132

+879,76%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,31114712
₴1,31114712₴1,31114712

+96,06%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴166,645147
₴166,645147₴166,645147

+106,11%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,363609
₴0,363609₴0,363609

+35,22%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₴0,10091272
₴0,10091272₴0,10091272

+26,43%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор GMEROBINHOOD до UAH

Сума

GMEROBINHOOD
GMEROBINHOOD
UAH
UAH

1 GMEROBINHOOD = 0,0009395477 UAH