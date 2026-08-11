Сьогоднішня ціна GameStop (GME)

Поточна ціна GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) сьогодні становить ₴ 0,00002093, зі зміною 0,90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GMEROBINHOOD до UAH становить ₴ 0,00002093 за GMEROBINHOOD.

GameStop (GME) наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GMEROBINHOOD. Протягом останніх 24 годин GMEROBINHOOD торгувався між ₴ 0,0000178 (мінімум) та ₴ 0,00003 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GMEROBINHOOD змінився на -0,76% за останню годину та на -46,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 109,17K.

Ринкова інформація щодо GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 109,17K₴ 109,17K ₴ 109,17K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,09M₴ 2,09M ₴ 2,09M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація GameStop (GME) — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 109,17K. Циркуляційна пропозиція GMEROBINHOOD — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,09M.