Що таке Alaya AI (AGT)

Alaya AI ─ це децентралізована платформа штучного інтелекту нового покоління, яка дозволяє користувачам володіти, монетизувати та контролювати свої дані. Створена з урахуванням масштабованості та конфіденційності користувачів, Alaya має на меті трансформувати те, як дані живлять штучний інтелект у Web3.

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Прогноз курсу Alaya AI

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AGT до місцевих валют

1 AGT до VND ₫ 877,69143 1 AGT до AUD A$ 0,0530565 1 AGT до GBP ￡ 0,0253302 1 AGT до EUR € 0,0301224 1 AGT до USD $ 0,03423 1 AGT до MYR RM 0,1447929 1 AGT до TRY ₺ 1,3353123 1 AGT до JPY ¥ 4,942812 1 AGT до RUB ₽ 2,7469575 1 AGT до INR ₹ 2,9208459 1 AGT до IDR Rp 561,1474512 1 AGT до KRW ₩ 47,0837073 1 AGT до PHP ₱ 1,9021611 1 AGT до EGP ￡E. 1,704654 1 AGT до BRL R$ 0,1933995 1 AGT до CAD C$ 0,0468951 1 AGT до BDT ৳ 4,1787984 1 AGT до NGN ₦ 54,2470194 1 AGT до UAH ₴ 1,4267064 1 AGT до VES Bs 3,21762 1 AGT до PKR Rs 9,6395103 1 AGT до KZT ₸ 17,4285468 1 AGT до THB ฿ 1,122744 1 AGT до TWD NT$ 1,0265577 1 AGT до AED د.إ 0,1256241 1 AGT до CHF Fr 0,0280686 1 AGT до HKD HK$ 0,2680209 1 AGT до MAD .د.م 0,3159429 1 AGT до MXN $ 0,6579006

Ресурс Alaya AI

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Люди також запитують: Інші запитання про Alaya AI Яка сьогодні ціна Alaya AI (AGT)? Поточна ціна Alaya AI (AGT) становить 0,03423 USD . Яка ринкова капіталізація Alaya AI (AGT)? Поточна ринкова капіталізація Alaya AI становить $ 47,92M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції AGT на ринкову ціну в реальному часі 0,03423 USD . Яка циркуляційна пропозиція Alaya AI (AGT)? Поточна циркуляційна пропозиція Alaya AI (AGT) становить 1,40B USD . Яка була найвища ціна Alaya AI (AGT)? Станом на 2025-05-27 , найвища ціна Alaya AI (AGT) становить 0,038701 USD . Який обсяг торгівлі Alaya AI (AGT) за 24 год? Обсяг торгівлі Alaya AI (AGT) за 24 год становить $ 2,69M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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