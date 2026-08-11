Сьогоднішня ціна Hippius

Поточна ціна Hippius (SN75) сьогодні становить ₴ 3,754, зі зміною 3,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN75 до UAH становить ₴ 3,754 за SN75.

Hippius наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- SN75. Протягом останніх 24 годин SN75 торгувався між ₴ 3,734 (мінімум) та ₴ 4,195 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці SN75 змінився на -1,35% за останню годину та на +16,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 29,11K.

Ринкова інформація щодо Hippius (SN75)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 29,11K₴ 29,11K ₴ 29,11K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 78,83M₴ 78,83M ₴ 78,83M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Публічний блокчейн TAO

Поточна ринкова капіталізація Hippius — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 29,11K. Циркуляційна пропозиція SN75 — --, зі загальною пропозицією 21000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 78,83M.