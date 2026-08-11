Сьогоднішня ціна Chonketha Wet Beaver

Поточна ціна Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) сьогодні становить ₴ 0,007432, зі зміною 10,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHONKETHA до UAH становить ₴ 0,007432 за CHONKETHA.

Chonketha Wet Beaver наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CHONKETHA. Протягом останніх 24 годин CHONKETHA торгувався між ₴ 0,007306 (мінімум) та ₴ 0,009119 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CHONKETHA змінився на -1,94% за останню годину та на -18,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,51K.

Ринкова інформація щодо Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 57,51K₴ 57,51K ₴ 57,51K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 7,43M₴ 7,43M ₴ 7,43M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 999 900 000 999 900 000 999 900 000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Chonketha Wet Beaver — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,51K. Циркуляційна пропозиція CHONKETHA — --, зі загальною пропозицією 999900000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 7,43M.