Сьогоднішня ціна DROPEE

Поточна ціна DROPEE (DROPEE) сьогодні становить ₴ 0.001789, зі зміною 11.82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DROPEE до UAH становить ₴ 0.001789 за DROPEE.

DROPEE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- DROPEE. Протягом останніх 24 годин DROPEE торгувався між ₴ 0.001789 (мінімум) та ₴ 0.002327 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці DROPEE змінився на -3.41% за останню годину та на +28.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 817,30.

Ринкова інформація щодо DROPEE (DROPEE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 817,30₴ 817,30 ₴ 817,30 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.79M₴ 1.79M ₴ 1.79M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн TONCOIN

Поточна ринкова капіталізація DROPEE — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 817,30. Циркуляційна пропозиція DROPEE — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.79M.