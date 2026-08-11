Сьогоднішня ціна CoinDepo

Поточна ціна CoinDepo (COINDEPO) сьогодні становить ₴ 0,11293, зі зміною 0,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COINDEPO до UAH становить ₴ 0,11293 за COINDEPO.

CoinDepo наразі посідає №740 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 28,27M, з циркуляційною пропозицією у 250,32M COINDEPO. Протягом останніх 24 годин COINDEPO торгувався між ₴ 0,10934 (мінімум) та ₴ 0,11399 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4,438382926826356456, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1008469877782159817.

У короткостроковій динаміці COINDEPO змінився на -0,06% за останню годину та на +4,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 393,08K.

Ринкова інформація щодо CoinDepo (COINDEPO)

Рейтинг No.740 Ринкова капіталізація ₴ 28,27M₴ 28,27M ₴ 28,27M Обсяг (за 24 год) ₴ 393,08K₴ 393,08K ₴ 393,08K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 112,93M₴ 112,93M ₴ 112,93M Циркуляційне постачання 250,32M 250,32M 250,32M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 25,03% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація CoinDepo — ₴ 28,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 393,08K. Циркуляційна пропозиція COINDEPO — 250,32M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 112,93M.