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Поточна ціна CoinDepo сьогодні становить 0,11293 UAH. Ринкова капіталізація COINDEPO становить 28 268 506,14948 UAH. Відстежуйте оновлення цін COINDEPO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CoinDepo сьогодні становить 0,11293 UAH. Ринкова капіталізація COINDEPO становить 28 268 506,14948 UAH. Відстежуйте оновлення цін COINDEPO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про COINDEPO

Інформація про ціну COINDEPO

Що таке COINDEPO

Офіційний вебсайт COINDEPO

Токеноміка COINDEPO

Прогноз ціни COINDEPO

Історія COINDEPO

Посібник з купівлі COINDEPO

Конвертація COINDEPO у фіатну валюту

Спот COINDEPO

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Курс CoinDepo (COINDEPO)

Актуальна ціна 1 COINDEPO до UAH:

₴5,0694277
₴5,0694277₴5,0694277
+0,88%1D
UAH
Графік ціни CoinDepo (COINDEPO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:09:16 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CoinDepo

Поточна ціна CoinDepo (COINDEPO) сьогодні становить ₴ 0,11293, зі зміною 0,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COINDEPO до UAH становить ₴ 0,11293 за COINDEPO.

CoinDepo наразі посідає №740 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 28,27M, з циркуляційною пропозицією у 250,32M COINDEPO. Протягом останніх 24 годин COINDEPO торгувався між ₴ 0,10934 (мінімум) та ₴ 0,11399 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4,438382926826356456, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1008469877782159817.

У короткостроковій динаміці COINDEPO змінився на -0,06% за останню годину та на +4,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 393,08K.

Ринкова інформація щодо CoinDepo (COINDEPO)

No.740

₴ 28,27M
₴ 28,27M₴ 28,27M

₴ 393,08K
₴ 393,08K₴ 393,08K

₴ 112,93M
₴ 112,93M₴ 112,93M

250,32M
250,32M 250,32M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,03%

ETH

Поточна ринкова капіталізація CoinDepo — ₴ 28,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 393,08K. Циркуляційна пропозиція COINDEPO — 250,32M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 112,93M.

Історія ціни CoinDepo у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,10934
₴ 0,10934₴ 0,10934
Мін. за 24 год
₴ 0,11399
₴ 0,11399₴ 0,11399
Макс. за 24 год

₴ 0,10934
₴ 0,10934₴ 0,10934

₴ 0,11399
₴ 0,11399₴ 0,11399

₴ 4,438382926826356456
₴ 4,438382926826356456₴ 4,438382926826356456

₴ 0,1008469877782159817
₴ 0,1008469877782159817₴ 0,1008469877782159817

-0,06%

+0,88%

+4,98%

+4,98%

Історія ціни CoinDepo (COINDEPO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на CoinDepo за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0442218+0,88%
30 днів₴ +0,0276+32,34%
60 днів₴ +0,03611+47,00%
90 днів₴ +0,03953+53,85%
Зміна ціни CoinDepo сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COINDEPO на ₴ +0,0442218 (+0,88%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни CoinDepo за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,0276 (+32,34%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни CoinDepo за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COINDEPO змінився на ₴ +0,03611 (+47,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни CoinDepo за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,03953 (+53,85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для CoinDepo (COINDEPO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни CoinDepo зараз.

Аналіз для CoinDepo

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для CoinDepo. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни CoinDepo?

Декілька ключових факторів впливають на ціни CoinDepo (COINDEPO):

1. Динаміка попиту та пропозиції на ринку
2. Обсяг торгівлі та рівень ліквідності
3. Загальний настрій на ринку криптовалют
4. Рух цін біткоїна та основних альткоїнів
5. Прийняття платформи та зростання кількості користувачів
6. Новини щодо регуляторного середовища та оновлення у сфері зобов’язань
7. Оголошення про партнерства та інтеграції
8. Технічні розробки та випуск нових функцій
9. Залучення спільноти та активність у соціальних мережах
10. Загальні економічні умови та ставлення інвесторів до ризиків

Ці фактори взаємодіють, створюючи цінову волатильність, характерну для менших криптовалютних проектів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну CoinDepo?

Люди хочуть знати ціну CoinDepo (COINDEPO) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження вартості портфелю, виявлення можливостей для покупки чи продажу, моніторинг ринкових тенденцій та оцінка результатів інвестицій. Дані про ціни у реальному часі допомагають трейдерам ефективно планувати свої входи й виходи з ринку.

Прогноз ціни CoinDepo

Прогноз ціни CoinDepo (COINDEPO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна COINDEPO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни CoinDepo (COINDEPO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CoinDepo потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CoinDepo у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни COINDEPO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CoinDepo.

Як купити та інвестувати CoinDepo в Україна

Готові розпочати торгівлю з CoinDepo? Купівля COINDEPO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити CoinDepo. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі CoinDepo (COINDEPO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і CoinDepo буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі CoinDepo (COINDEPO)

Що ви можете зробити з CoinDepo

Володіння CoinDepo відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля CoinDepo (COINDEPO) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке CoinDepo (COINDEPO)

COINDEPO — це нативний утиліті токен платформи CoinDepo, призначений для надання криптоінвесторам ексклюзивних фінансових переваг та інноваційних можливостей заробітку. Токен забезпечує роботу унікального, повністю автоматизованого алгоритму, який сканує весь сектор DeFi, пропонуючи найкращу APR + складний відсоток без ризику для основної інвестиції завдяки механізму надмірного забезпечення CoinDepo.

Ресурс CoinDepo

Щоб дізнатися більше про CoinDepo, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCoinDepo
Оглядач блокчейну

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemLending/Borrowing Protocols

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:09:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CoinDepo (COINDEPO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про CoinDepo

COINDEPO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію COINDEPO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю COINDEPOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках CoinDepo (COINDEPO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги CoinDepo у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
COINDEPO/USDT
₴5,0703255
₴5,0703255₴5,0703255
+0,83%
3.49M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 COINDEPO = 5,0694277 UAH