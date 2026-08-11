Сьогоднішня ціна Sentio

Поточна ціна Sentio (ST) сьогодні становить ₴ 0.01383, зі зміною 0.50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ST до UAH становить ₴ 0.01383 за ST.

Sentio наразі посідає №1783 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 774,48K, з циркуляційною пропозицією у 56,00M ST. Протягом останніх 24 годин ST торгувався між ₴ 0.01372 (мінімум) та ₴ 0.01407 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9.744185979677969607, тоді як історичний мінімум — ₴ 1.0267759448462512448.

У короткостроковій динаміці ST змінився на -0.37% за останню годину та на -7.31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,48K.

Ринкова інформація щодо Sentio (ST)

Рейтинг No.1783 Ринкова капіталізація ₴ 774,48K₴ 774,48K ₴ 774,48K Обсяг (за 24 год) ₴ 56,48K₴ 56,48K ₴ 56,48K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 13.83M₴ 13.83M ₴ 13.83M Циркуляційне постачання 56,00M 56,00M 56,00M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 5.60% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Sentio — ₴ 774,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,48K. Циркуляційна пропозиція ST — 56,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 13.83M.