Сьогоднішня ціна Ice Open Network

Поточна ціна Ice Open Network (ION) сьогодні становить ₴ 0.000077, зі зміною 22.22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ION до UAH становить ₴ 0.000077 за ION.

Ice Open Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ION. Протягом останніх 24 годин ION торгувався між ₴ 0.000076 (мінімум) та ₴ 0.0001 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ION змінився на -6.10% за останню годину та на +16.66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 34,04K.

Ринкова інформація щодо Ice Open Network (ION)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 34,04K₴ 34,04K ₴ 34,04K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 273.79K₴ 273.79K ₴ 273.79K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 3,555,728,247 3,555,728,247 3,555,728,247 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Ice Open Network — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 34,04K. Циркуляційна пропозиція ION — --, зі загальною пропозицією 3555728247. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 273.79K.