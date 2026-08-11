Сьогоднішня ціна STABLE

Поточна ціна STABLE (STABLE) сьогодні становить ₴ 0.031715, зі зміною 2.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STABLE до UAH становить ₴ 0.031715 за STABLE.

STABLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- STABLE. Протягом останніх 24 годин STABLE торгувався між ₴ 0.031615 (мінімум) та ₴ 0.032623 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці STABLE змінився на -0.98% за останню годину та на +0.72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 70,28K.

Ринкова інформація щодо STABLE (STABLE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 70,28K₴ 70,28K ₴ 70,28K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3.17B₴ 3.17B ₴ 3.17B Циркуляційне постачання ---- -- Максимальна пропозиція 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Загальна пропозиція 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Публічний блокчейн STABLE

Поточна ринкова капіталізація STABLE — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 70,28K. Циркуляційна пропозиція STABLE — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3.17B.