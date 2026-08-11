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Поточна ціна STABLE сьогодні становить 0.031715 UAH. Ринкова капіталізація STABLE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін STABLE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна STABLE сьогодні становить 0.031715 UAH. Ринкова капіталізація STABLE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін STABLE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STABLE

Інформація про ціну STABLE

Що таке STABLE

Whitepaper STABLE

Офіційний вебсайт STABLE

Токеноміка STABLE

Прогноз ціни STABLE

Історія STABLE

Посібник з купівлі STABLE

Конвертація STABLE у фіатну валюту

Спот STABLE

Ф'ючерси STABLE USDT-M

Премаркет торгівля

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Блог

Навчання

Логотип STABLE

Курс STABLE (STABLE)

Актуальна ціна 1 STABLE до UAH:

₴1.42624508
₴1.42624508₴1.42624508
-2,39%1D
UAH
Графік ціни STABLE (STABLE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:17:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна STABLE

Поточна ціна STABLE (STABLE) сьогодні становить ₴ 0.031715, зі зміною 2.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STABLE до UAH становить ₴ 0.031715 за STABLE.

STABLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- STABLE. Протягом останніх 24 годин STABLE торгувався між ₴ 0.031615 (мінімум) та ₴ 0.032623 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці STABLE змінився на -0.98% за останню годину та на +0.72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 70,28K.

Ринкова інформація щодо STABLE (STABLE)

--
----

₴ 70,28K
₴ 70,28K₴ 70,28K

₴ 3.17B
₴ 3.17B₴ 3.17B

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

STABLE

Поточна ринкова капіталізація STABLE — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 70,28K. Циркуляційна пропозиція STABLE — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3.17B.

Історія ціни STABLE у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.031615
₴ 0.031615₴ 0.031615
Мін. за 24 год
₴ 0.032623
₴ 0.032623₴ 0.032623
Макс. за 24 год

₴ 0.031615
₴ 0.031615₴ 0.031615

₴ 0.032623
₴ 0.032623₴ 0.032623

--
----

--
----

-0.98%

-2.39%

+0.72%

+0.72%

Історія ціни STABLE (STABLE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на STABLE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.03492189-2.39%
30 днів₴ -0.005598-15.01%
60 днів₴ -0.002098-6.21%
90 днів₴ -0.006837-17.74%
Зміна ціни STABLE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни STABLE на ₴ -0.03492189 (-2.39%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни STABLE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.005598 (-15.01%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни STABLE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник STABLE змінився на ₴ -0.002098 (-6.21%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни STABLE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.006837 (-17.74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для STABLE (STABLE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни STABLE зараз.

Аналіз для STABLE

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для STABLE. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд STABLE сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку STABLE: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

STABLE_USDT у періоді 4 години торгувався біля рівня 0,032618. Ціна знаходиться в дуже вузькому діапазоні вище ключового рівня S2 — 0,03261. Висхідна осьова лінія на рівні 0,03293 служить прямим опорним рівнем зверху. Короткостроковий пакет середніх значень показує покупчий порядок. Індикатор EMA одночасно демонструє переважання бичачих сигналів. MACD сформував золотий хрест, що підтверджує зміну динаміки. RSI перебуває в нейтральній зоні і не демонструє екстремальних відхилень. Показники KDJ та StochRSI відповідають поточному темпу коливань. Пояс Болінджера зберігає свою нинішню ширину. Сили биків і ведмедів створюють короткочасний баланс поблизу поточної ціни. Однонаправленість швидких і повільних індикаторів посилює концентрацію імпульсу. Навколо рівня волатильності поки не спостерігається жодних значних розширення або зменшення. Ближче опорне рівне знаходиться на позначці 0,03261, що відстає від поточної ціни лише на 7 пунктов. Перший опірний рівень — 0,03274, відстає від ціни на 13 пунктів. Середній опір — 0,03293, відстає на 31 пункт. Далекий опір R1 — 0,03306, який надає другорядного опорного значення. Щільне розташування ключових рівнів обмежує простір для одностороннього пробою.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни STABLE?

Стабільні ціни токенів залежать від кількох ключових факторів:

1. Динаміка попиту та пропозиції на ринку
2. Загальний настрій на ринку криптовалют
3. Регуляторні зміни, що впливають на стейблкоїни
4. Підтримка підставним активом та прозорість резервів
5. Обсяг торгівлі та ліквідність
6. Показники конкурентних стейблкоїнів
7. Прийняття та інтеграція в протоколи DeFi
8. Макроекономічні умови та темпи інфляції
9. Лістинги на біржах та доступність
10. Технічні розробки та безпека смарт-контрактів

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну STABLE?

Люди хочуть знати стабільну ціну сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для покупки/продажу, відстеження результатів інвестицій, оцінка волатильності ринку та отримання актуальної інформації про рух цін для пошуку потенційних можливостей.

Прогноз ціни STABLE

Прогноз ціни STABLE (STABLE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STABLE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни STABLE (STABLE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна STABLE потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне STABLE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STABLE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни STABLE.

Як купити та інвестувати STABLE в Україна

Готові розпочати торгівлю з STABLE? Купівля STABLE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити STABLE. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі STABLE (STABLE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і STABLE буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі STABLE (STABLE)

Що ви можете зробити з STABLE

Володіння STABLE відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля STABLE (STABLE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке STABLE (STABLE)

Stable — це перший у світі блокчейн рівня 1, спеціально створений для екосистеми USDt. На відміну від блокчейнів загального призначення, Stable оптимізовано для швидкості, масштабованості та відповідності, а USDt — як токен нативного gas. Така конструкція усуває тертя, пов'язане з волатильністю цін на нативний gas, забезпечуючи безперешкодну інтеграцію для платіжних систем, фінансування в блокчейні, RWA, фінтех-компаній та підприємств.

Ресурс STABLE

Щоб дізнатися більше про STABLE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSTABLE
Оглядач блокчейну

Категорія :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemCardano Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про STABLE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:17:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для STABLE (STABLE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про STABLE

STABLE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію STABLE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю STABLEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках STABLE (STABLE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги STABLE у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
STABLE/USDT
₴1.42624508
₴1.42624508₴1.42624508
-2.30%
2.20M (USDT)
STABLE/USDC
₴1.42099295
₴1.42099295₴1.42099295
-2.51%
1.69M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 STABLE = 1.42368635 UAH