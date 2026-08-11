Сьогоднішня ціна Coinweb

Поточна ціна Coinweb (CWEB) сьогодні становить ₴ 0,0007134, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CWEB до UAH становить ₴ 0,0007134 за CWEB.

Coinweb наразі посідає №1472 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,75M, з циркуляційною пропозицією у 2,46B CWEB. Протягом останніх 24 годин CWEB торгувався між ₴ 0,0007128 (мінімум) та ₴ 0,0007139 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 10,284507002847173489, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0391807022067172324.

У короткостроковій динаміці CWEB змінився на -0,05% за останню годину та на -0,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,74K.

Ринкова інформація щодо Coinweb (CWEB)

Рейтинг No.1472 Ринкова капіталізація ₴ 1,75M₴ 1,75M ₴ 1,75M Обсяг (за 24 год) ₴ 56,74K₴ 56,74K ₴ 56,74K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5,42M₴ 5,42M ₴ 5,42M Циркуляційне постачання 2,46B 2,46B 2,46B Загальна пропозиція 7 597 398 622,55741 7 597 398 622,55741 7 597 398 622,55741 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Coinweb — ₴ 1,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,74K. Циркуляційна пропозиція CWEB — 2,46B, зі загальною пропозицією 7597398622.55741. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,42M.