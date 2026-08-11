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Поточна ціна Coinweb сьогодні становить 0,0007134 UAH. Ринкова капіталізація CWEB становить 1 751 602,628806151483394 UAH. Відстежуйте оновлення цін CWEB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Coinweb сьогодні становить 0,0007134 UAH. Ринкова капіталізація CWEB становить 1 751 602,628806151483394 UAH. Відстежуйте оновлення цін CWEB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CWEB

Інформація про ціну CWEB

Що таке CWEB

Whitepaper CWEB

Офіційний вебсайт CWEB

Токеноміка CWEB

Прогноз ціни CWEB

Історія CWEB

Посібник з купівлі CWEB

Конвертація CWEB у фіатну валюту

Спот CWEB

Премаркет торгівля

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Навчання

Логотип Coinweb

Курс Coinweb (CWEB)

Актуальна ціна 1 CWEB до UAH:

₴0,032024526
₴0,032024526₴0,032024526
-0,07%1D
UAH
Графік ціни Coinweb (CWEB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:13:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Coinweb

Поточна ціна Coinweb (CWEB) сьогодні становить ₴ 0,0007134, зі зміною 0,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CWEB до UAH становить ₴ 0,0007134 за CWEB.

Coinweb наразі посідає №1472 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,75M, з циркуляційною пропозицією у 2,46B CWEB. Протягом останніх 24 годин CWEB торгувався між ₴ 0,0007128 (мінімум) та ₴ 0,0007139 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 10,284507002847173489, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0391807022067172324.

У короткостроковій динаміці CWEB змінився на -0,05% за останню годину та на -0,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,74K.

Ринкова інформація щодо Coinweb (CWEB)

No.1472

₴ 1,75M
₴ 1,75M₴ 1,75M

₴ 56,74K
₴ 56,74K₴ 56,74K

₴ 5,42M
₴ 5,42M₴ 5,42M

2,46B
2,46B 2,46B

7 597 398 622,55741
7 597 398 622,55741 7 597 398 622,55741

ETH

Поточна ринкова капіталізація Coinweb — ₴ 1,75M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,74K. Циркуляційна пропозиція CWEB — 2,46B, зі загальною пропозицією 7597398622.55741. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,42M.

Історія ціни Coinweb у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0007128
₴ 0,0007128₴ 0,0007128
Мін. за 24 год
₴ 0,0007139
₴ 0,0007139₴ 0,0007139
Макс. за 24 год

₴ 0,0007128
₴ 0,0007128₴ 0,0007128

₴ 0,0007139
₴ 0,0007139₴ 0,0007139

₴ 10,284507002847173489
₴ 10,284507002847173489₴ 10,284507002847173489

₴ 0,0391807022067172324
₴ 0,0391807022067172324₴ 0,0391807022067172324

-0,05%

-0,06%

-0,26%

-0,26%

Історія ціни Coinweb (CWEB) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Coinweb за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,000022433-0,06%
30 днів₴ -0,0001301-15,43%
60 днів₴ -0,0004282-37,51%
90 днів₴ -0,0005412-43,14%
Зміна ціни Coinweb сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CWEB на ₴ -0,000022433 (-0,06%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Coinweb за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0001301 (-15,43%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Coinweb за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CWEB змінився на ₴ -0,0004282 (-37,51%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Coinweb за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0005412 (-43,14%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Coinweb (CWEB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Coinweb зараз.

Аналіз для Coinweb

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Coinweb. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Coinweb?

Ціни CWEB залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди крипторинку
2. Рівень прийняття та зростання використання платформи Coinweb
3. Оголошення про партнерства та розвиток екосистеми
4. Корисність токена та нагороди за стекінг
5. Обсяги торгівлі та ліквідність на біржах
6. Регуляторні новини, що впливають на проекти з інтероперабельності блокчейнів
7. Технічні досягнення та важливі етапи розробки за дорожньою картою
8. Конкуренція з іншими міжмережевими рішеннями
9. Загальні економічні умови та ризиковий настрій інвесторів
10. Динаміка пропозиції та структура токеноміки

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Coinweb?

Люди хочуть знати ціну Coinweb (CWEB) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування покупок/продажів, оцінювання інвестиційних можливостей, а також отримання актуальної інформації про волатильність ринку для управління ризиками.

Прогноз ціни Coinweb

Прогноз ціни Coinweb (CWEB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CWEB у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Coinweb (CWEB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Coinweb потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Coinweb у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CWEB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Coinweb.

Як купити та інвестувати Coinweb в Україна

Готові розпочати торгівлю з Coinweb? Купівля CWEB на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Coinweb. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Coinweb (CWEB).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Coinweb буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Coinweb (CWEB)

Що ви можете зробити з Coinweb

Володіння Coinweb відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Coinweb (CWEB) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Coinweb (CWEB)

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Ресурс Coinweb

Щоб дізнатися більше про Coinweb, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCoinweb
Оглядач блокчейну

Категорія :

Bitcoin SidechainsCross-chain CommunicationEthereum Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:13:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Coinweb (CWEB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Торгівля на ринках Coinweb (CWEB) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Coinweb у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CWEB/USDT
₴0,032024526
₴0,032024526₴0,032024526
-0,04%
79.62M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CWEB = 0,032024525 UAH