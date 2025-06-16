Що таке MEET48 (IDOL)

Токен $IDOL — це основний утиліті токен екосистеми MEET48, розроблений для забезпечення широкого спектра функцій у межах розважальної платформи на основі штучного інтелекту, launchpad, метавсесвіту та застосунків Web3.0.

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Прогноз курсу MEET48

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як MEET48, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна IDOL? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни MEET48.

Історія ціни MEET48

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Токеноміка MEET48 (IDOL)

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IDOL до місцевих валют

1 IDOL до VND ₫ 386,56735 1 IDOL до AUD A$ 0,0223288 1 IDOL до GBP ￡ 0,0107237 1 IDOL до EUR € 0,0126334 1 IDOL до USD $ 0,01469 1 IDOL до MYR RM 0,0622856 1 IDOL до TRY ₺ 0,5781984 1 IDOL до JPY ¥ 2,119767 1 IDOL до RUB ₽ 1,1547809 1 IDOL до INR ₹ 1,26334 1 IDOL до IDR Rp 240,8196336 1 IDOL до KRW ₩ 19,9591561 1 IDOL до PHP ₱ 0,8282222 1 IDOL до EGP ￡E. 0,7383194 1 IDOL до BRL R$ 0,080795 1 IDOL до CAD C$ 0,0198315 1 IDOL до BDT ৳ 1,7957056 1 IDOL до NGN ₦ 22,669608 1 IDOL до UAH ₴ 0,6103695 1 IDOL до VES Bs 1,49838 1 IDOL до PKR Rs 4,1566824 1 IDOL до KZT ₸ 7,5293595 1 IDOL до THB ฿ 0,4761029 1 IDOL до TWD NT$ 0,4324736 1 IDOL до AED د.إ 0,0539123 1 IDOL до CHF Fr 0,0118989 1 IDOL до HKD HK$ 0,1151696 1 IDOL до MAD .د.م 0,133679 1 IDOL до MXN $ 0,2779348

Ресурс MEET48

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Люди також запитують: Інші запитання про MEET48 Яка сьогодні ціна MEET48 (IDOL)? Поточна ціна MEET48 (IDOL) становить 0,01469 USD . Яка ринкова капіталізація MEET48 (IDOL)? Поточна ринкова капіталізація MEET48 становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції IDOL на ринкову ціну в реальному часі 0,01469 USD . Яка циркуляційна пропозиція MEET48 (IDOL)? Поточна циркуляційна пропозиція MEET48 (IDOL) становить -- USD . Яка була найвища ціна MEET48 (IDOL)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна MEET48 (IDOL) становить 0,023 USD . Який обсяг торгівлі MEET48 (IDOL) за 24 год? Обсяг торгівлі MEET48 (IDOL) за 24 год становить $ 17,45M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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