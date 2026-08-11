Сьогоднішня ціна COTI

Поточна ціна COTI (COTI) сьогодні становить ₴ 0,010214, зі зміною 5,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COTI до UAH становить ₴ 0,010214 за COTI.

COTI наразі посідає №597 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 29,41M, з циркуляційною пропозицією у 2,88B COTI. Протягом останніх 24 годин COTI торгувався між ₴ 0,01007 (мінімум) та ₴ 0,011003 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 30,6405440327608137331, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2794655718672256.

У короткостроковій динаміці COTI змінився на -0,74% за останню годину та на -6,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 94,28K.

Ринкова інформація щодо COTI (COTI)

Рейтинг No.597 Ринкова капіталізація ₴ 29,41M₴ 29,41M ₴ 29,41M Обсяг (за 24 год) ₴ 94,28K₴ 94,28K ₴ 94,28K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 50,15M₴ 50,15M ₴ 50,15M Циркуляційне постачання 2,88B 2,88B 2,88B Максимальна пропозиція 4 910 000 000 4 910 000 000 4 910 000 000 Загальна пропозиція 2 879 188 189,617188 2 879 188 189,617188 2 879 188 189,617188 Коефіцієнт циркуляції 58,63% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація COTI — ₴ 29,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 94,28K. Циркуляційна пропозиція COTI — 2,88B, зі загальною пропозицією 2879188189.617188. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 50,15M.