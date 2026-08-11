Курс COTI (COTI)
Поточна ціна COTI (COTI) сьогодні становить ₴ 0,010214, зі зміною 5,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COTI до UAH становить ₴ 0,010214 за COTI.
COTI наразі посідає №597 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 29,41M, з циркуляційною пропозицією у 2,88B COTI. Протягом останніх 24 годин COTI торгувався між ₴ 0,01007 (мінімум) та ₴ 0,011003 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 30,6405440327608137331, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2794655718672256.
У короткостроковій динаміці COTI змінився на -0,74% за останню годину та на -6,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 94,28K.
No.597
58,63%
ETH
Поточна ринкова капіталізація COTI — ₴ 29,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 94,28K. Циркуляційна пропозиція COTI — 2,88B, зі загальною пропозицією 2879188189.617188. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 50,15M.
-0,74%
-5,62%
-6,50%
-6,50%
Відстежуйте зміни ціни на COTI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,02731583
|-5,62%
|30 днів
|₴ +0,002181
|+27,15%
|60 днів
|₴ +0,00044
|+4,50%
|90 днів
|₴ -0,005256
|-33,98%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни COTI на ₴ -0,02731583 (-5,62%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,002181 (+27,15%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник COTI змінився на ₴ +0,00044 (+4,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,005256 (-33,98%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для COTI (COTI)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни COTI зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для COTI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку COTI: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Ціна < нижня лінія
|Дотик до нижньої лінії або її пробій
|Входимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
|Точка розвороту
|Ціна < S2
|Нижче S2
|Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.
COTI_USDT у 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,010565, перебуваючи нижче вузла S2 — 0,011206. Ціна значно відхилилася від центрального рівня 0,011621, формуючи структуру низького коливання. Короткостроковий набір середніх ліній показав сигнали до покупки, тоді як довгострокова EMA залишається нейтральною. У системі індикаторів спостерігається розшарування: швидка лінія MA та повільна лінія EMA мають неоднакові напрямки. MACD сформував «мертве перетинання», що свідчить про поступове зниження низхідного потенціалу. RSI знаходиться в нейтральній зоні, без екстремальних значень перевиторгу або перепродажу. Значення KDJ та StochRSI вказують на зменшення краткострокової волатильності, а бажання учасників ринку активно торгувати залишається невисоким. Відкриття полос Болінджера звужується, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Найближча опірна зона розташована на рівні S2 — 0,011206, що відповідає приблизно 6% зростання від поточного курсу. Вище сильний опір концентрується навколо центрального рівня 0,011621 та точки R1 — 0,011787. Унизу відсутні чіткі опорні рівні, тому необхідно слідкувати за дійсністю попереднього мінімуму. Далека опорна точка — рівень R2 — 0,012036, до якого поточна ціна знаходиться значно далі.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна COTI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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COTI — це швидкий і легкий конфіденційний шар для Web3, що використовує передовий криптографічний протокол Garbled Circuits. Мета COTI — запропонувати найскладніше та найвідповідніше рішення для захисту даних у публічних блокчейнах і відкрити нові варіанти застосування, включно з конфіденційними транзакціями, штучним інтелектом, DeFi, децентралізованою ідентифікацією та іншим.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
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