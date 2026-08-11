Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна COTI сьогодні становить 0,010214 UAH. Ринкова капіталізація COTI становить 29 407 705,78417305199108 UAH. Відстежуйте оновлення цін COTI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна COTI сьогодні становить 0,010214 UAH. Ринкова капіталізація COTI становить 29 407 705,78417305199108 UAH. Відстежуйте оновлення цін COTI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про COTI

Інформація про ціну COTI

Що таке COTI

Whitepaper COTI

Офіційний вебсайт COTI

Токеноміка COTI

Прогноз ціни COTI

Історія COTI

Посібник з купівлі COTI

Конвертація COTI у фіатну валюту

Спот COTI

Ф'ючерси COTI USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип COTI

Курс COTI (COTI)

Актуальна ціна 1 COTI до UAH:

₴0,45873091
₴0,45873091₴0,45873091
-5,62%1D
UAH
Графік ціни COTI (COTI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:11:01 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна COTI

Поточна ціна COTI (COTI) сьогодні становить ₴ 0,010214, зі зміною 5,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COTI до UAH становить ₴ 0,010214 за COTI.

COTI наразі посідає №597 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 29,41M, з циркуляційною пропозицією у 2,88B COTI. Протягом останніх 24 годин COTI торгувався між ₴ 0,01007 (мінімум) та ₴ 0,011003 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 30,6405440327608137331, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2794655718672256.

У короткостроковій динаміці COTI змінився на -0,74% за останню годину та на -6,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 94,28K.

Ринкова інформація щодо COTI (COTI)

No.597

₴ 29,41M
₴ 29,41M₴ 29,41M

₴ 94,28K
₴ 94,28K₴ 94,28K

₴ 50,15M
₴ 50,15M₴ 50,15M

2,88B
2,88B 2,88B

4 910 000 000
4 910 000 000 4 910 000 000

2 879 188 189,617188
2 879 188 189,617188 2 879 188 189,617188

58,63%

ETH

Поточна ринкова капіталізація COTI — ₴ 29,41M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 94,28K. Циркуляційна пропозиція COTI — 2,88B, зі загальною пропозицією 2879188189.617188. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 50,15M.

Історія ціни COTI у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,01007
₴ 0,01007₴ 0,01007
Мін. за 24 год
₴ 0,011003
₴ 0,011003₴ 0,011003
Макс. за 24 год

₴ 0,01007
₴ 0,01007₴ 0,01007

₴ 0,011003
₴ 0,011003₴ 0,011003

₴ 30,6405440327608137331
₴ 30,6405440327608137331₴ 30,6405440327608137331

₴ 0,2794655718672256
₴ 0,2794655718672256₴ 0,2794655718672256

-0,74%

-5,62%

-6,50%

-6,50%

Історія ціни COTI (COTI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на COTI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,02731583-5,62%
30 днів₴ +0,002181+27,15%
60 днів₴ +0,00044+4,50%
90 днів₴ -0,005256-33,98%
Зміна ціни COTI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COTI на ₴ -0,02731583 (-5,62%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни COTI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,002181 (+27,15%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни COTI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COTI змінився на ₴ +0,00044 (+4,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни COTI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,005256 (-33,98%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для COTI (COTI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни COTI зараз.

Аналіз для COTI

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для COTI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд COTI сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку COTI: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Ціна < нижня лініяДотик до нижньої лінії або її пробійВходимо у «дешеву» зону, волатильність зростає.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

COTI_USDT у 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,010565, перебуваючи нижче вузла S2 — 0,011206. Ціна значно відхилилася від центрального рівня 0,011621, формуючи структуру низького коливання. Короткостроковий набір середніх ліній показав сигнали до покупки, тоді як довгострокова EMA залишається нейтральною. У системі індикаторів спостерігається розшарування: швидка лінія MA та повільна лінія EMA мають неоднакові напрямки. MACD сформував «мертве перетинання», що свідчить про поступове зниження низхідного потенціалу. RSI знаходиться в нейтральній зоні, без екстремальних значень перевиторгу або перепродажу. Значення KDJ та StochRSI вказують на зменшення краткострокової волатильності, а бажання учасників ринку активно торгувати залишається невисоким. Відкриття полос Болінджера звужується, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Найближча опірна зона розташована на рівні S2 — 0,011206, що відповідає приблизно 6% зростання від поточного курсу. Вище сильний опір концентрується навколо центрального рівня 0,011621 та точки R1 — 0,011787. Унизу відсутні чіткі опорні рівні, тому необхідно слідкувати за дійсністю попереднього мінімуму. Далека опорна точка — рівень R2 — 0,012036, до якого поточна ціна знаходиться значно далі.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни COTI?

Ціни на COTI залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди у сфері криптовалют.
2. Прийняття платіжних рішень COTI бізнесом.
3. Оголошення партнерств та інтеграції.
4. Технічні розробки та оновлення платформи.
5. Обсяг торгівлі та ліквідність.
6. Регуляторні новини, що впливають на платіжні токени.
7. Конкуренція з іншими платіжними криптовалютами.
8. Загальні економічні умови.
9. Інвестиційні спекуляції та рух великого капіталу.
10. Лістинг та делистинг на біржах.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну COTI?

Люди хочуть знати ціну COTI на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем та визначення оптимального часу для входження на ринок. Оскільки COTI — це криптовалюта, орієнтована на платежі, інвестори стежать за її щоденною ціною, щоб купувати чи продавати у найвигідніші моменти, розраховувати прибутки та збитки й оцінювати тренди ринку.

Прогноз ціни COTI

Прогноз ціни COTI (COTI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна COTI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни COTI (COTI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна COTI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне COTI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни COTI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни COTI.

Як купити та інвестувати COTI в Україна

Готові розпочати торгівлю з COTI? Купівля COTI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити COTI. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі COTI (COTI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і COTI буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі COTI (COTI)

Що ви можете зробити з COTI

Володіння COTI відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля COTI (COTI) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке COTI (COTI)

COTI — це швидкий і легкий конфіденційний шар для Web3, що використовує передовий криптографічний протокол Garbled Circuits. Мета COTI — запропонувати найскладніше та найвідповідніше рішення для захисту даних у публічних блокчейнах і відкрити нові варіанти застосування, включно з конфіденційними транзакціями, штучним інтелектом, DeFi, децентралізованою ідентифікацією та іншим.

Ресурс COTI

Щоб дізнатися більше про COTI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCOTI
Оглядач блокчейну

Категорія :

Alleged SEC SecuritiesEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

Люди також запитують: Інші запитання про COTI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:11:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для COTI (COTI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про COTI

COTI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію COTI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю COTIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках COTI (COTI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги COTI у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
COTI/USDT
₴0,45846157
₴0,45846157₴0,45846157
-5,71%
9.04M (USDT)
COTI/USDC
₴0,4596736
₴0,4596736₴0,4596736
-5,47%
5.51M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴16,963931
₴16,963931₴16,963931

+277,90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,5611159
₴21,5611159₴21,5611159

+860,62%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7635789
₴0,7635789₴0,7635789

+35,75%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9370009
₴7,9370009₴7,9370009

-12,42%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴180,718162
₴180,718162₴180,718162

+123,51%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,5611159
₴21,5611159₴21,5611159

+860,62%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,32851955
₴1,32851955₴1,32851955

+98,66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴180,718162
₴180,718162₴180,718162

+123,51%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,016667657
₴0,016667657₴0,016667657

+19,00%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,3137811
₴0,3137811₴0,3137811

+16,69%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор COTI до UAH

Сума

COTI
COTI
UAH
UAH

1 COTI = 0,45850646 UAH