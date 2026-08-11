Сьогоднішня ціна Prosper

Поточна ціна Prosper (PROSPER) сьогодні становить ₴ 0,02095, зі зміною 0,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PROSPER до UAH становить ₴ 0,02095 за PROSPER.

Prosper наразі посідає №1883 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,08M, з циркуляційною пропозицією у 51,39M PROSPER. Протягом останніх 24 годин PROSPER торгувався між ₴ 0,02088 (мінімум) та ₴ 0,02105 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 421,7114265655, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,805667353512718653.

У короткостроковій динаміці PROSPER змінився на -0,10% за останню годину та на -0,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 49,74K.

Ринкова інформація щодо Prosper (PROSPER)

Рейтинг No.1883 Ринкова капіталізація ₴ 1,08M₴ 1,08M ₴ 1,08M Обсяг (за 24 год) ₴ 49,74K₴ 49,74K ₴ 49,74K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,10M₴ 2,10M ₴ 2,10M Циркуляційне постачання 51,39M 51,39M 51,39M Загальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація Prosper — ₴ 1,08M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 49,74K. Циркуляційна пропозиція PROSPER — 51,39M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,10M.