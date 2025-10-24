Актуальна ціна Xeleb Protocol сьогодні становить 0.03437 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XCX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XCX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Xeleb Protocol сьогодні становить 0.03437 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни XCX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни XCX на MEXC вже зараз.

Докладніше про XCX

Інформація про ціну XCX

Whitepaper XCX

Офіційний вебсайт XCX

Токеноміка XCX

Прогноз ціни XCX

Історія XCX

Посібник з купівлі XCX

Конвертація XCX у фіатну валюту

Спот XCX

Ф'ючерси XCX USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Xeleb Protocol

Курс Xeleb Protocol (XCX)

Актуальна ціна 1 XCX до USD:

$0,03437
$0,03437$0,03437
-1,99%1D
USD
Графік ціни Xeleb Protocol (XCX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:35:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Xeleb Protocol (XCX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03421
$ 0,03421$ 0,03421
Мін. за 24 год
$ 0,03798
$ 0,03798$ 0,03798
Макс. за 24 год

$ 0,03421
$ 0,03421$ 0,03421

$ 0,03798
$ 0,03798$ 0,03798

$ 0,09145411179261065
$ 0,09145411179261065$ 0,09145411179261065

$ 0,029927374357583258
$ 0,029927374357583258$ 0,029927374357583258

+0,02%

-1,99%

-13,19%

-13,19%

Актуальна ціна Xeleb Protocol (XCX) становить $ 0,03437. За останні 24 години XCX торгувався між мінімумом у $ 0,03421 і максимумом у $ 0,03798, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XCX становить $ 0,09145411179261065, тоді як його історичний мінімум — $ 0,029927374357583258.

Що стосується короткострокових результатів, то XCX змінився на +0,02% за останню годину, -1,99% за 24 години та на -13,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Xeleb Protocol (XCX)

No.1562

$ 3,72M
$ 3,72M$ 3,72M

$ 190,35K
$ 190,35K$ 190,35K

$ 34,37M
$ 34,37M$ 34,37M

108,30M
108,30M 108,30M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

999 941 306,1490667
999 941 306,1490667 999 941 306,1490667

10,83%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Xeleb Protocol — $ 3,72M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 190,35K. Циркуляційна пропозиція XCX — 108,30M, зі загальною пропозицією 999941306.1490667. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,37M.

Історія ціни Xeleb Protocol (XCX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Xeleb Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0006979-1,99%
30 днів$ -0,02126-38,22%
60 днів$ -0,01556-31,17%
90 днів$ +0,01437+71,85%
Зміна ціни Xeleb Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XCX на $ -0,0006979 (-1,99%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Xeleb Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,02126 (-38,22%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Xeleb Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XCX змінився на $ -0,01556 (-31,17%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Xeleb Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,01437 (+71,85%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Xeleb Protocol (XCX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Xeleb Protocol зараз.

Що таке Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb — хаб ШІ-агентів та інфлюенсерів, де ШІ приносить реальну користь. Xeleb — це платформа нового покоління, яка надає фізичним та юридичним особам можливість створювати, володіти та монетизувати ШІ-агентів зі застосуванням у реальному світі. Поєднуючи технології ШІ та Web3, Xeleb пропонує токенізоване володіння агентами, взаємодії з реальною корисністю та зростання, кероване співтовариством. Наша місія — подолати розрив між інноваціями у сфері ШІ та економікою творців, перетворюючи звичайних користувачів на будівельників та бенефіціарів цінності на базі ШІ.

Проєкт Xeleb Protocol доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Xeleb Protocol. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу XCX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Xeleb Protocol у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Xeleb Protocol безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Xeleb Protocol (USD)

Скільки коштуватиме Xeleb Protocol (XCX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Xeleb Protocol (XCX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Xeleb Protocol.

Перегляньте прогноз ціни Xeleb Protocol вже зараз!

Токеноміка Xeleb Protocol (XCX)

Розуміння токеноміки Xeleb Protocol (XCX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена XCX зараз!

Як купити Xeleb Protocol (XCX)

Шукаєте як купити Xeleb Protocol? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Xeleb Protocol на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

XCX до місцевих валют

1 Xeleb Protocol (XCX) до VND
904,44655
1 Xeleb Protocol (XCX) до AUD
A$0,0525861
1 Xeleb Protocol (XCX) до GBP
0,0257775
1 Xeleb Protocol (XCX) до EUR
0,0295582
1 Xeleb Protocol (XCX) до USD
$0,03437
1 Xeleb Protocol (XCX) до MYR
RM0,1450414
1 Xeleb Protocol (XCX) до TRY
1,4452585
1 Xeleb Protocol (XCX) до JPY
¥5,22424
1 Xeleb Protocol (XCX) до ARS
ARS$50,9937379
1 Xeleb Protocol (XCX) до RUB
2,7984054
1 Xeleb Protocol (XCX) до INR
3,0121868
1 Xeleb Protocol (XCX) до IDR
Rp572,8331042
1 Xeleb Protocol (XCX) до PHP
2,0144257
1 Xeleb Protocol (XCX) до EGP
￡E.1,6356683
1 Xeleb Protocol (XCX) до BRL
R$0,1849106
1 Xeleb Protocol (XCX) до CAD
C$0,048118
1 Xeleb Protocol (XCX) до BDT
4,200014
1 Xeleb Protocol (XCX) до NGN
50,1750445
1 Xeleb Protocol (XCX) до COP
$134,2578125
1 Xeleb Protocol (XCX) до ZAR
R.0,5956321
1 Xeleb Protocol (XCX) до UAH
1,4363223
1 Xeleb Protocol (XCX) до TZS
T.Sh.85,4974372
1 Xeleb Protocol (XCX) до VES
Bs7,28644
1 Xeleb Protocol (XCX) до CLP
$32,51402
1 Xeleb Protocol (XCX) до PKR
Rs9,7033384
1 Xeleb Protocol (XCX) до KZT
18,4484412
1 Xeleb Protocol (XCX) до THB
฿1,1266486
1 Xeleb Protocol (XCX) до TWD
NT$1,0589397
1 Xeleb Protocol (XCX) до AED
د.إ0,1261379
1 Xeleb Protocol (XCX) до CHF
Fr0,0271523
1 Xeleb Protocol (XCX) до HKD
HK$0,2670549
1 Xeleb Protocol (XCX) до AMD
֏13,1131861
1 Xeleb Protocol (XCX) до MAD
.د.م0,3172351
1 Xeleb Protocol (XCX) до MXN
$0,632408
1 Xeleb Protocol (XCX) до SAR
ريال0,1288875
1 Xeleb Protocol (XCX) до ETB
Br5,1902137
1 Xeleb Protocol (XCX) до KES
KSh4,4289182
1 Xeleb Protocol (XCX) до JOD
د.أ0,02436833
1 Xeleb Protocol (XCX) до PLN
0,1251068
1 Xeleb Protocol (XCX) до RON
лв0,1501969
1 Xeleb Protocol (XCX) до SEK
kr0,3227343
1 Xeleb Protocol (XCX) до BGN
лв0,0577416
1 Xeleb Protocol (XCX) до HUF
Ft11,5527881
1 Xeleb Protocol (XCX) до CZK
0,7197078
1 Xeleb Protocol (XCX) до KWD
د.ك0,01051722
1 Xeleb Protocol (XCX) до ILS
0,1130773
1 Xeleb Protocol (XCX) до BOB
Bs0,2368093
1 Xeleb Protocol (XCX) до AZN
0,058429
1 Xeleb Protocol (XCX) до TJS
SM0,3172351
1 Xeleb Protocol (XCX) до GEL
0,0931427
1 Xeleb Protocol (XCX) до AOA
Kz31,4454567
1 Xeleb Protocol (XCX) до BHD
.د.ب0,01292312
1 Xeleb Protocol (XCX) до BMD
$0,03437
1 Xeleb Protocol (XCX) до DKK
kr0,2209991
1 Xeleb Protocol (XCX) до HNL
L0,9001503
1 Xeleb Protocol (XCX) до MUR
1,5645224
1 Xeleb Protocol (XCX) до NAD
$0,5952884
1 Xeleb Protocol (XCX) до NOK
kr0,3430126
1 Xeleb Protocol (XCX) до NZD
$0,0594601
1 Xeleb Protocol (XCX) до PAB
B/.0,03437
1 Xeleb Protocol (XCX) до PGK
K0,1446977
1 Xeleb Protocol (XCX) до QAR
ر.ق0,1247631
1 Xeleb Protocol (XCX) до RSD
дин.3,4689641
1 Xeleb Protocol (XCX) до UZS
soʻm414,0962903
1 Xeleb Protocol (XCX) до ALL
L2,859584
1 Xeleb Protocol (XCX) до ANG
ƒ0,0615223
1 Xeleb Protocol (XCX) до AWG
ƒ0,061866
1 Xeleb Protocol (XCX) до BBD
$0,06874
1 Xeleb Protocol (XCX) до BAM
KM0,0577416
1 Xeleb Protocol (XCX) до BIF
Fr101,08217
1 Xeleb Protocol (XCX) до BND
$0,0443373
1 Xeleb Protocol (XCX) до BSD
$0,03437
1 Xeleb Protocol (XCX) до JMD
$5,5009185
1 Xeleb Protocol (XCX) до KHR
138,0319822
1 Xeleb Protocol (XCX) до KMF
Fr14,57288
1 Xeleb Protocol (XCX) до LAK
747,1738981
1 Xeleb Protocol (XCX) до LKR
රු10,4024242
1 Xeleb Protocol (XCX) до MDL
L0,5815404
1 Xeleb Protocol (XCX) до MGA
Ar153,4373036
1 Xeleb Protocol (XCX) до MOP
P0,2742726
1 Xeleb Protocol (XCX) до MVR
0,525861
1 Xeleb Protocol (XCX) до MWK
MK59,463537
1 Xeleb Protocol (XCX) до MZN
MT2,1965867
1 Xeleb Protocol (XCX) до NPR
रु4,8176429
1 Xeleb Protocol (XCX) до PYG
242,03354
1 Xeleb Protocol (XCX) до RWF
Fr49,80213
1 Xeleb Protocol (XCX) до SBD
$0,2825214
1 Xeleb Protocol (XCX) до SCR
0,4746497
1 Xeleb Protocol (XCX) до SRD
$1,3641453
1 Xeleb Protocol (XCX) до SVC
$0,2997064
1 Xeleb Protocol (XCX) до SZL
L0,5949447
1 Xeleb Protocol (XCX) до TMT
m0,120295
1 Xeleb Protocol (XCX) до TND
د.ت0,1007041
1 Xeleb Protocol (XCX) до TTD
$0,2323412
1 Xeleb Protocol (XCX) до UGX
Sh119,74508
1 Xeleb Protocol (XCX) до XAF
Fr19,38468
1 Xeleb Protocol (XCX) до XCD
$0,092799
1 Xeleb Protocol (XCX) до XOF
Fr19,38468
1 Xeleb Protocol (XCX) до XPF
Fr3,50574
1 Xeleb Protocol (XCX) до BWP
P0,4595269
1 Xeleb Protocol (XCX) до BZD
$0,06874
1 Xeleb Protocol (XCX) до CVE
$3,261713
1 Xeleb Protocol (XCX) до DJF
Fr6,08349
1 Xeleb Protocol (XCX) до DOP
$2,1886816
1 Xeleb Protocol (XCX) до DZD
د.ج4,4845976
1 Xeleb Protocol (XCX) до FJD
$0,0787073
1 Xeleb Protocol (XCX) до GNF
Fr296,2694
1 Xeleb Protocol (XCX) до GTQ
Q0,2625868
1 Xeleb Protocol (XCX) до GYD
$7,1706131
1 Xeleb Protocol (XCX) до ISK
kr4,19314

Ресурс Xeleb Protocol

Щоб дізнатися більше про Xeleb Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтXeleb Protocol
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Xeleb Protocol

Скільки сьогодні коштує Xeleb Protocol (XCX)?
Актуальна ціна XCX у USD становить 0,03437 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна XCX до USD?
Поточна ціна XCX до USD — $ 0,03437. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Xeleb Protocol?
Ринкова капіталізація XCX — $ 3,72M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція XCX?
Циркуляційна пропозиція XCX — 108,30M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) XCX?
XCX досяг історичної максимальної ціни у 0,09145411179261065 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) XCX?
Історична мінімальна ціна XCX становила 0,029927374357583258 USD.
Який обсяг торгівлі XCX?
Актуальний обсяг торгівлі XCX за 24 години — $ 190,35K USD.
Чи підніметься ціна XCX цього року?
XCX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни XCX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:35:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Xeleb Protocol (XCX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор XCX до USD

Сума

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0,03437 USD

Торгувати XCX

XCX/USDT
$0,03437
$0,03437$0,03437
-1,99%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --