Сьогоднішня ціна ETHGAS

Поточна ціна ETHGAS (GWEI) сьогодні становить ₴ 0,02424, зі зміною 11,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GWEI до UAH становить ₴ 0,02424 за GWEI.

ETHGAS наразі посідає №105 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 42,42M, з циркуляційною пропозицією у 1,75B GWEI. Протягом останніх 24 годин GWEI торгувався між ₴ 0,02376 (мінімум) та ₴ 0,03084 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9,7037095364309476443, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,5725911495391641105.

У короткостроковій динаміці GWEI змінився на -1,55% за останню годину та на +52,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 320,73K.

Ринкова інформація щодо ETHGAS (GWEI)

Рейтинг No.105 Ринкова капіталізація ₴ 42,42M₴ 42,42M ₴ 42,42M Обсяг (за 24 год) ₴ 320,73K₴ 320,73K ₴ 320,73K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 242,40M₴ 242,40M ₴ 242,40M Циркуляційне постачання 1,75B 1,75B 1,75B Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 17,50% Ринкова частка 0,01% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація ETHGAS — ₴ 42,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 320,73K. Циркуляційна пропозиція GWEI — 1,75B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 242,40M.