Курс ETHGAS (GWEI)
Поточна ціна ETHGAS (GWEI) сьогодні становить ₴ 0,02424, зі зміною 11,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GWEI до UAH становить ₴ 0,02424 за GWEI.
ETHGAS наразі посідає №105 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 42,42M, з циркуляційною пропозицією у 1,75B GWEI. Протягом останніх 24 годин GWEI торгувався між ₴ 0,02376 (мінімум) та ₴ 0,03084 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9,7037095364309476443, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,5725911495391641105.
У короткостроковій динаміці GWEI змінився на -1,55% за останню годину та на +52,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 320,73K.
No.105
17,50%
0,01%
ETH
Поточна ринкова капіталізація ETHGAS — ₴ 42,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 320,73K. Циркуляційна пропозиція GWEI — 1,75B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 242,40M.
-1,55%
-11,93%
+52,64%
+52,64%
Відстежуйте зміни ціни на ETHGAS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,1480071
|-11,93%
|30 днів
|₴ -0,0369
|-60,36%
|60 днів
|₴ -0,14209
|-85,43%
|90 днів
|₴ -0,09871
|-80,29%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни GWEI на ₴ -0,1480071 (-11,93%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0369 (-60,36%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник GWEI змінився на ₴ -0,14209 (-85,43%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,09871 (-80,29%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ETHGAS (GWEI)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ETHGAS зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ETHGAS. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку GWEI: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
GWEI_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,02515. Ціна знаходиться вище ключового рівня R1 — 0,02485, перебуваючи у верхньому діапазоні, обмеженому центральним рівнем 0,02314 та опором R2 на позначці 0,02575. Система скользящих середніх MA та EMA демонструє бичачий порядок, а краткострокова структура покупок залишається повноцінною. При цьому ціна відхиляється від центрального діапазону і перебуває у стані відносно високої консолідації. Індикатор MACD зафіксував сигнал перехресного смертельного перетину: швидка та довга лінії розходяться вниз, що свідчить про послаблення короткострокового бичачого потенціалу. Індекс сили RSI знаходиться в нейтральній зоні, не показуючи екстремальних значень перевиторгу чи перепроданості. Показники KDJ та StochRSI одночасно знижуються, при цьому розподіл імпульсів переходить від концентрованого до розріджених. Волатильність, яку демонструють полоси Болінджера, зменшується, що свідчить про згортання коливань і вступ ринку у період очікування перед визначенням напрямку руху. Близький ключовий рівень підтримки знаходиться на рівні R1 — 0,02485, що відповідає приблизно 1,2% від поточної ціни. Нижче знаходиться сильний рівень підтримки на центральному рівні 0,02314, відстань до якого становить близько 8,0%. Близький опір орієнтований на рівень R2 — 0,02575, що відповідає приблизно 2,4% від поточної ціни. Далекий рівень підтримки S1 розташований на позначці 0,02224, що відповідає приблизно 11,6% від поточної ціни.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна ETHGAS потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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ETHGas — це протокол інфраструктури блокчейну, який робить gas Ethereum торговим товаром, що дозволяє виробляти блоки в режимі реального часу, працювати на ф'ючерсних ринках блокчейн-простору та здійснювати абстракцію gas.
Щоб дізнатися більше про ETHGAS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
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