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Поточна ціна ETHGAS сьогодні становить 0,02424 UAH. Ринкова капіталізація GWEI становить 42 420 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін GWEI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ETHGAS сьогодні становить 0,02424 UAH. Ринкова капіталізація GWEI становить 42 420 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін GWEI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GWEI

Інформація про ціну GWEI

Що таке GWEI

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Токеноміка GWEI

Прогноз ціни GWEI

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Курс ETHGAS (GWEI)

Актуальна ціна 1 GWEI до UAH:

₴1,0926226
₴1,0926226₴1,0926226
-11,93%1D
UAH
Графік ціни ETHGAS (GWEI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:31:34 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ETHGAS

Поточна ціна ETHGAS (GWEI) сьогодні становить ₴ 0,02424, зі зміною 11,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GWEI до UAH становить ₴ 0,02424 за GWEI.

ETHGAS наразі посідає №105 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 42,42M, з циркуляційною пропозицією у 1,75B GWEI. Протягом останніх 24 годин GWEI торгувався між ₴ 0,02376 (мінімум) та ₴ 0,03084 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 9,7037095364309476443, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,5725911495391641105.

У короткостроковій динаміці GWEI змінився на -1,55% за останню годину та на +52,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 320,73K.

Ринкова інформація щодо ETHGAS (GWEI)

No.105

₴ 42,42M
₴ 42,42M₴ 42,42M

₴ 320,73K
₴ 320,73K₴ 320,73K

₴ 242,40M
₴ 242,40M₴ 242,40M

1,75B
1,75B 1,75B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

17,50%

0,01%

ETH

Поточна ринкова капіталізація ETHGAS — ₴ 42,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 320,73K. Циркуляційна пропозиція GWEI — 1,75B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 242,40M.

Історія ціни ETHGAS у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,02376
₴ 0,02376₴ 0,02376
Мін. за 24 год
₴ 0,03084
₴ 0,03084₴ 0,03084
Макс. за 24 год

₴ 0,02376
₴ 0,02376₴ 0,02376

₴ 0,03084
₴ 0,03084₴ 0,03084

₴ 9,7037095364309476443
₴ 9,7037095364309476443₴ 9,7037095364309476443

₴ 0,5725911495391641105
₴ 0,5725911495391641105₴ 0,5725911495391641105

-1,55%

-11,93%

+52,64%

+52,64%

Історія ціни ETHGAS (GWEI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ETHGAS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,1480071-11,93%
30 днів₴ -0,0369-60,36%
60 днів₴ -0,14209-85,43%
90 днів₴ -0,09871-80,29%
Зміна ціни ETHGAS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GWEI на ₴ -0,1480071 (-11,93%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ETHGAS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0369 (-60,36%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ETHGAS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GWEI змінився на ₴ -0,14209 (-85,43%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ETHGAS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,09871 (-80,29%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ETHGAS (GWEI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ETHGAS зараз.

Аналіз для ETHGAS

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ETHGAS. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд ETHGAS сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GWEI: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

GWEI_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,02515. Ціна знаходиться вище ключового рівня R1 — 0,02485, перебуваючи у верхньому діапазоні, обмеженому центральним рівнем 0,02314 та опором R2 на позначці 0,02575. Система скользящих середніх MA та EMA демонструє бичачий порядок, а краткострокова структура покупок залишається повноцінною. При цьому ціна відхиляється від центрального діапазону і перебуває у стані відносно високої консолідації. Індикатор MACD зафіксував сигнал перехресного смертельного перетину: швидка та довга лінії розходяться вниз, що свідчить про послаблення короткострокового бичачого потенціалу. Індекс сили RSI знаходиться в нейтральній зоні, не показуючи екстремальних значень перевиторгу чи перепроданості. Показники KDJ та StochRSI одночасно знижуються, при цьому розподіл імпульсів переходить від концентрованого до розріджених. Волатильність, яку демонструють полоси Болінджера, зменшується, що свідчить про згортання коливань і вступ ринку у період очікування перед визначенням напрямку руху. Близький ключовий рівень підтримки знаходиться на рівні R1 — 0,02485, що відповідає приблизно 1,2% від поточної ціни. Нижче знаходиться сильний рівень підтримки на центральному рівні 0,02314, відстань до якого становить близько 8,0%. Близький опір орієнтований на рівень R2 — 0,02575, що відповідає приблизно 2,4% від поточної ціни. Далекий рівень підтримки S1 розташований на позначці 0,02224, що відповідає приблизно 11,6% від поточної ціни.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни ETHGAS?

Декілька ключових факторів впливають на ціни газу ETH (вимірюється у GWEI):

1. Забитість мережі — високий обсяг транзакцій збільшує попит на місце в блоках, що призводить до зростання цін газу.
2. Дефі-діяльність — популярні протоколи, такі як Uniswap, спричиняють сплески транзакцій.
3. Майнінг/торгівля NFT — великі об’єми операцій призводять до забитості мережі.
4. Волатильність ринку — коливання цін спричиняють збільшення торгової активності.
5. Час доби — пікові години в основних регіонах впливають на попит.
6. Обмеження розміру блоків — фіксована пропускна здатність створює дефіцит у періоди високого попиту.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ETHGAS?

Люди хочуть знати ціни на газ ETH у GWEI сьогодні, оскільки вони безпосередньо впливають на витрати за транзакції на Ethereum. Вищі ціни на газ означають більш дорогі транзакції при відправленні ETH, торгівлі токенами або використанні DeFi-додатків. Користувачі перевіряють поточні ставки, щоб спланувати свої транзакції на момент, коли комісії є нижчими, таким чином економлячи кошти за використання мережі.

Прогноз ціни ETHGAS

Прогноз ціни ETHGAS (GWEI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GWEI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ETHGAS (GWEI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ETHGAS потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ETHGAS у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GWEI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ETHGAS.

Як купити та інвестувати ETHGAS в Україна

Готові розпочати торгівлю з ETHGAS? Купівля GWEI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ETHGAS. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ETHGAS (GWEI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ETHGAS буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ETHGAS (GWEI)

Що ви можете зробити з ETHGAS

Володіння ETHGAS відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке ETHGAS (GWEI)

ETHGas — це протокол інфраструктури блокчейну, який робить gas Ethereum торговим товаром, що дозволяє виробляти блоки в режимі реального часу, працювати на ф'ючерсних ринках блокчейн-простору та здійснювати абстракцію gas.

Ресурс ETHGAS

Щоб дізнатися більше про ETHGAS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтETHGAS
Оглядач блокчейну

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Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDerivatives

Люди також запитують: Інші запитання про ETHGAS

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:31:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ETHGAS (GWEI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ETHGAS

GWEI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GWEI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GWEIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ETHGAS (GWEI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ETHGAS у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GWEI/USDT
₴1,1101297
₴1,1101297₴1,1101297
-10,52%
11.99M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 GWEI = 1,0881336 UAH