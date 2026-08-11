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Поточна ціна PAX Gold сьогодні становить 4,366.36 UAH. Ринкова капіталізація GOLD(PAXG) становить 1,994,965,917.04996 UAH. Відстежуйте оновлення цін GOLD(PAXG) до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна PAX Gold сьогодні становить 4,366.36 UAH. Ринкова капіталізація GOLD(PAXG) становить 1,994,965,917.04996 UAH. Відстежуйте оновлення цін GOLD(PAXG) до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GOLD(PAXG)

Інформація про ціну GOLD(PAXG)

Що таке GOLD(PAXG)

Whitepaper GOLD(PAXG)

Офіційний вебсайт GOLD(PAXG)

Токеноміка GOLD(PAXG)

Прогноз ціни GOLD(PAXG)

Історія GOLD(PAXG)

Посібник з купівлі GOLD(PAXG)

Конвертація GOLD(PAXG) у фіатну валюту

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Курс PAX Gold (GOLD(PAXG))

Актуальна ціна 1 GOLD(PAXG) до UAH:

₴196,008.5938
₴196,008.5938₴196,008.5938
+0,30%1D
UAH
Графік ціни PAX Gold (GOLD(PAXG)) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:29:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна PAX Gold

Поточна ціна PAX Gold (GOLD(PAXG)) сьогодні становить ₴ 4,366.36, зі зміною 0.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOLD(PAXG) до UAH становить ₴ 4,366.36 за GOLD(PAXG).

PAX Gold наразі посідає №35 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,99B, з циркуляційною пропозицією у 456,89K GOLD(PAXG). Протягом останніх 24 годин GOLD(PAXG) торгувався між ₴ 4,313.78 (мінімум) та ₴ 4,429.52 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 252,407.74868448344306, тоді як історичний мінімум — ₴ 62,306.2652138343.

У короткостроковій динаміці GOLD(PAXG) змінився на -0.55% за останню годину та на +7.61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 3,80M.

Ринкова інформація щодо PAX Gold (GOLD(PAXG))

No.35

₴ 1,99B
₴ 1,99B₴ 1,99B

₴ 3,80M
₴ 3,80M₴ 3,80M

₴ 1.99B
₴ 1.99B₴ 1.99B

456,89K
456,89K 456,89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

Поточна ринкова капіталізація PAX Gold — ₴ 1,99B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 3,80M. Циркуляційна пропозиція GOLD(PAXG) — 456,89K, зі загальною пропозицією 456894.511. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.99B.

Історія ціни PAX Gold у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 4,313.78
₴ 4,313.78₴ 4,313.78
Мін. за 24 год
₴ 4,429.52
₴ 4,429.52₴ 4,429.52
Макс. за 24 год

₴ 4,313.78
₴ 4,313.78₴ 4,313.78

₴ 4,429.52
₴ 4,429.52₴ 4,429.52

₴ 252,407.74868448344306
₴ 252,407.74868448344306₴ 252,407.74868448344306

₴ 62,306.2652138343
₴ 62,306.2652138343₴ 62,306.2652138343

-0.55%

+0.30%

+7.61%

+7.61%

Історія ціни PAX Gold (GOLD(PAXG)) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на PAX Gold за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +586.267+0.30%
30 днів₴ +266.71+6.50%
60 днів₴ +177.23+4.23%
90 днів₴ -332.13-7.07%
Зміна ціни PAX Gold сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GOLD(PAXG) на ₴ +586.267 (+0.30%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни PAX Gold за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +266.71 (+6.50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни PAX Gold за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GOLD(PAXG) змінився на ₴ +177.23 (+4.23%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни PAX Gold за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -332.13 (-7.07%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для PAX Gold (GOLD(PAXG))?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PAX Gold зараз.

Аналіз для PAX Gold

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для PAX Gold. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд PAX Gold сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GOLD(PAXG): ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

【Ринкова структура】На 4-годинному таймфреймі PAXG_USDT зараз торгуватиметься на рівні 4798.81, що знаходиться вище центрального хабу на 108.91 пункту над рівнем 4689.9. Ціна вже подолала опір R1 на 4749.76 і наближається до рівня R2 на 4797.29. Група простих середніх (MA) та експоненціальних середніх (EMA) сигналізують про 3–4 зони покупок, при цьому ціна перебуває вище багаторівневої системи скользящих середніх, формуючи підтримувальну структуру. На даний момент ринок знаходиться у верхній частині хабової зони, лише на 1.52 пункти віддалений від опору R2. 【Стан енергетики】Індикатор MACD зафіксував сигнали смертельного перетину, що створює розбіжність з сигналами покупки, які генеруються системою скользящих середніх. Швидкі й повільні індикатори демонструють розподіл напрямків. RSI тримається в нейтральному діапазоні, а краткострокова енергія розпорошена, не формуючи чіткого напрямку. У районі ключового опору спостерігається технічне розшарування між бичачими та ведмежими силами, а волатильність, перебуваючи на високому рівні, демонструє тенденцію до згортання. 【Ключові рівні цін】Вгорі опір R2 на 4797.29 знаходиться всього в 1.52 пункта від поточної ціни — це найближча ключова позиція. Рівень підтримки по відкату R1 на 4749.76 відстає від ціни на 49.05 пункту. Внизу центральна підтримка на 4689.9 знаходиться на відстані 108.91 пункту від поточної ціни, а нижня підтримка S1 на 4642.37 — на відстані 156.44 пункту, що слугує віддаленим орієнтиром.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни PAX Gold?

Декілька ключових факторів впливають на ціни PAXG:

1. Ціна золота на спотовому ринку — PAXG безпосередньо відслідковує вартість фізичного золота.
2. Запит на цифрове золото порівняно з традиційними золотими ETF-фондами.
3. Настрій та прийняття криптовалют на ринку.
4. Регуляторні зміни, що впливають на стейблкоїни та токенізовані активи.
5. Репутація Paxos Trust та її відповідність регуляторним вимогам.
6. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
7. Інституційне прийняття благородних металів на базі блокчейну.
8. Глобальна економічна невизначеність, яка підвищує попит на активи-убезпечувачі.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну PAX Gold?

Люди хочуть знати ціну PAXG сьогодні, оскільки це стейблкоін, забезпечений золотом: кожен токен представляє одну троянську унцію фізичного золота. Інвестори відстежують його ціну, щоб контролювати рухи на ринку золота, приймати торговельні рішення, захищатися від інфляції та в реальному часі оцінювати ефективність свого портфеля.

Прогноз ціни PAX Gold

Прогноз ціни PAX Gold (GOLD(PAXG)) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GOLD(PAXG) у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни PAX Gold (GOLD(PAXG)) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна PAX Gold потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне PAX Gold у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GOLD(PAXG) на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни PAX Gold.

Як купити та інвестувати PAX Gold в Україна

Готові розпочати торгівлю з PAX Gold? Купівля GOLD(PAXG) на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити PAX Gold. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі PAX Gold (GOLD(PAXG)).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і PAX Gold буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі PAX Gold (GOLD(PAXG))

Що ви можете зробити з PAX Gold

Володіння PAX Gold відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке PAX Gold (GOLD(PAXG))

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

Ресурс PAX Gold

Щоб дізнатися більше про PAX Gold, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPAX Gold
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

Люди також запитують: Інші запитання про PAX Gold

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:29:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для PAX Gold (GOLD(PAXG))

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про PAX Gold

GOLD(PAXG) USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GOLD(PAXG) з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GOLD(PAXG)USDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках PAX Gold (GOLD(PAXG)) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги PAX Gold у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GOLD(PAXG)/USDT
₴196,034.1811
₴196,034.1811₴196,034.1811
+0.32%
868.67 (USDT)
GOLD(PAXG)/USDC
₴196,108.6985
₴196,108.6985₴196,108.6985
+0.53%
21.67 (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 GOLD(PAXG) = 196,005.9004 UAH