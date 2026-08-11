Сьогоднішня ціна PAX Gold

Поточна ціна PAX Gold (GOLD(PAXG)) сьогодні становить ₴ 4,366.36, зі зміною 0.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOLD(PAXG) до UAH становить ₴ 4,366.36 за GOLD(PAXG).

PAX Gold наразі посідає №35 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,99B, з циркуляційною пропозицією у 456,89K GOLD(PAXG). Протягом останніх 24 годин GOLD(PAXG) торгувався між ₴ 4,313.78 (мінімум) та ₴ 4,429.52 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 252,407.74868448344306, тоді як історичний мінімум — ₴ 62,306.2652138343.

У короткостроковій динаміці GOLD(PAXG) змінився на -0.55% за останню годину та на +7.61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 3,80M.

Ринкова інформація щодо PAX Gold (GOLD(PAXG))

Рейтинг No.35 Ринкова капіталізація ₴ 1,99B₴ 1,99B ₴ 1,99B Обсяг (за 24 год) ₴ 3,80M₴ 3,80M ₴ 3,80M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.99B₴ 1.99B ₴ 1.99B Циркуляційне постачання 456,89K 456,89K 456,89K Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 456,894.511 456,894.511 456,894.511 Ринкова частка 0.08% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація PAX Gold — ₴ 1,99B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 3,80M. Циркуляційна пропозиція GOLD(PAXG) — 456,89K, зі загальною пропозицією 456894.511. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.99B.