Курс PAX Gold (GOLD(PAXG))
Поточна ціна PAX Gold (GOLD(PAXG)) сьогодні становить ₴ 4,366.36, зі зміною 0.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOLD(PAXG) до UAH становить ₴ 4,366.36 за GOLD(PAXG).
PAX Gold наразі посідає №35 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,99B, з циркуляційною пропозицією у 456,89K GOLD(PAXG). Протягом останніх 24 годин GOLD(PAXG) торгувався між ₴ 4,313.78 (мінімум) та ₴ 4,429.52 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 252,407.74868448344306, тоді як історичний мінімум — ₴ 62,306.2652138343.
У короткостроковій динаміці GOLD(PAXG) змінився на -0.55% за останню годину та на +7.61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 3,80M.
No.35
0.08%
ETH
Поточна ринкова капіталізація PAX Gold — ₴ 1,99B, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 3,80M. Циркуляційна пропозиція GOLD(PAXG) — 456,89K, зі загальною пропозицією 456894.511. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.99B.
-0.55%
+0.30%
+7.61%
+7.61%
Відстежуйте зміни ціни на PAX Gold за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +586.267
|+0.30%
|30 днів
|₴ +266.71
|+6.50%
|60 днів
|₴ +177.23
|+4.23%
|90 днів
|₴ -332.13
|-7.07%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни GOLD(PAXG) на ₴ +586.267 (+0.30%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +266.71 (+6.50%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник GOLD(PAXG) змінився на ₴ +177.23 (+4.23%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -332.13 (-7.07%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для PAX Gold (GOLD(PAXG))?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни PAX Gold зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для PAX Gold. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку GOLD(PAXG): ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
【Ринкова структура】На 4-годинному таймфреймі PAXG_USDT зараз торгуватиметься на рівні 4798.81, що знаходиться вище центрального хабу на 108.91 пункту над рівнем 4689.9. Ціна вже подолала опір R1 на 4749.76 і наближається до рівня R2 на 4797.29. Група простих середніх (MA) та експоненціальних середніх (EMA) сигналізують про 3–4 зони покупок, при цьому ціна перебуває вище багаторівневої системи скользящих середніх, формуючи підтримувальну структуру. На даний момент ринок знаходиться у верхній частині хабової зони, лише на 1.52 пункти віддалений від опору R2. 【Стан енергетики】Індикатор MACD зафіксував сигнали смертельного перетину, що створює розбіжність з сигналами покупки, які генеруються системою скользящих середніх. Швидкі й повільні індикатори демонструють розподіл напрямків. RSI тримається в нейтральному діапазоні, а краткострокова енергія розпорошена, не формуючи чіткого напрямку. У районі ключового опору спостерігається технічне розшарування між бичачими та ведмежими силами, а волатильність, перебуваючи на високому рівні, демонструє тенденцію до згортання. 【Ключові рівні цін】Вгорі опір R2 на 4797.29 знаходиться всього в 1.52 пункта від поточної ціни — це найближча ключова позиція. Рівень підтримки по відкату R1 на 4749.76 відстає від ціни на 49.05 пункту. Внизу центральна підтримка на 4689.9 знаходиться на відстані 108.91 пункту від поточної ціни, а нижня підтримка S1 на 4642.37 — на відстані 156.44 пункту, що слугує віддаленим орієнтиром.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна PAX Gold потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
Щоб дізнатися більше про PAX Gold, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
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За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
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