Сьогоднішня ціна Data Ownership

Поточна ціна Data Ownership (DOP2) сьогодні становить ₴ 0,0005851, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOP2 до UAH становить ₴ 0,0005851 за DOP2.

Data Ownership наразі посідає №3909 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 DOP2. Протягом останніх 24 годин DOP2 торгувався між ₴ 0,0005825 (мінімум) та ₴ 0,0006034 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5,1328769547078465835, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0663170428882844742.

У короткостроковій динаміці DOP2 змінився на -0,11% за останню годину та на -10,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 102,05K.

Ринкова інформація щодо Data Ownership (DOP2)

Рейтинг No.3909 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 102,05K₴ 102,05K ₴ 102,05K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 12,17M₴ 12,17M ₴ 12,17M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 20 793 255 250,60114809 20 793 255 250,60114809 20 793 255 250,60114809 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Data Ownership — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 102,05K. Циркуляційна пропозиція DOP2 — 0,00, зі загальною пропозицією 20793255250.60114809. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 12,17M.