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Поточна ціна Data Ownership сьогодні становить 0,0005851 UAH. Ринкова капіталізація DOP2 становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін DOP2 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Data Ownership сьогодні становить 0,0005851 UAH. Ринкова капіталізація DOP2 становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін DOP2 до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DOP2

Інформація про ціну DOP2

Що таке DOP2

Офіційний вебсайт DOP2

Токеноміка DOP2

Прогноз ціни DOP2

Історія DOP2

Посібник з купівлі DOP2

Конвертація DOP2 у фіатну валюту

Спот DOP2

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Логотип Data Ownership

Курс Data Ownership (DOP2)

Актуальна ціна 1 DOP2 до UAH:

₴0,026265139
₴0,026265139₴0,026265139
-0,08%1D
UAH
Графік ціни Data Ownership (DOP2) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:17:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Data Ownership

Поточна ціна Data Ownership (DOP2) сьогодні становить ₴ 0,0005851, зі зміною 0,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DOP2 до UAH становить ₴ 0,0005851 за DOP2.

Data Ownership наразі посідає №3909 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 DOP2. Протягом останніх 24 годин DOP2 торгувався між ₴ 0,0005825 (мінімум) та ₴ 0,0006034 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 5,1328769547078465835, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0663170428882844742.

У короткостроковій динаміці DOP2 змінився на -0,11% за останню годину та на -10,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 102,05K.

Ринкова інформація щодо Data Ownership (DOP2)

No.3909

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 102,05K
₴ 102,05K₴ 102,05K

₴ 12,17M
₴ 12,17M₴ 12,17M

0,00
0,00 0,00

20 793 255 250,60114809
20 793 255 250,60114809 20 793 255 250,60114809

ETH

Поточна ринкова капіталізація Data Ownership — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 102,05K. Циркуляційна пропозиція DOP2 — 0,00, зі загальною пропозицією 20793255250.60114809. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 12,17M.

Історія ціни Data Ownership у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0005825
₴ 0,0005825₴ 0,0005825
Мін. за 24 год
₴ 0,0006034
₴ 0,0006034₴ 0,0006034
Макс. за 24 год

₴ 0,0005825
₴ 0,0005825₴ 0,0005825

₴ 0,0006034
₴ 0,0006034₴ 0,0006034

₴ 5,1328769547078465835
₴ 5,1328769547078465835₴ 5,1328769547078465835

₴ 0,0663170428882844742
₴ 0,0663170428882844742₴ 0,0663170428882844742

-0,11%

-0,08%

-10,84%

-10,84%

Історія ціни Data Ownership (DOP2) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Data Ownership за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,000021029-0,08%
30 днів₴ -0,0003489-37,36%
60 днів₴ -0,0009769-62,55%
90 днів₴ -0,0023939-80,36%
Зміна ціни Data Ownership сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DOP2 на ₴ -0,000021029 (-0,08%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Data Ownership за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0003489 (-37,36%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Data Ownership за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DOP2 змінився на ₴ -0,0009769 (-62,55%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Data Ownership за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0023939 (-80,36%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Data Ownership (DOP2)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Data Ownership зараз.

Аналіз для Data Ownership

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Data Ownership. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Data Ownership?

Протокол власності даних (DOP2) формується під впливом кількох ключових факторів:

1. Попит на корисність: Реальне впровадження рішень для монетизації даних та забезпечення конфіденційності сприяє зростанню попиту на токени.

2. Ринковий настрій: Загальні тренди на криптовалютному ринку та рівень довіри інвесторів впливають на ціни.

3. Пропозиція токенів: Обсяг обігу, ставки застосування токенів у стейкінгу та процеси згоряння токенів впливають на їхню дефіцитність.

4. Оголошення про партнерства: Співпраця з підприємствами або платформами підвищує інтерес інвесторів.

5. Регуляторні зміни: Нормативні акти щодо захисту даних можуть збільшити попит на децентралізовані рішення для управління даними.

6. Технічні досягнення: Оновлення протоколу та запуск нових функцій впливають на довгострокову вартість.

7. Конкуренція: Порівняння з іншими блокчейн-проектами, орієнтованими на дані, впливає на ринкове становище.

8. Обсяг торгівлі: Рівень ліквідності впливає на стабільність цін та характер коливань.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Data Ownership?

Люди хочуть знати ціну протоколу власності даних (DOP2) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження ефективності портфелю, оцінювання волатильності ринку, точне планування часу для покупки/продажу та оцінювання інвестиційних можливостей у секторі економіки даних.

Прогноз ціни Data Ownership

Прогноз ціни Data Ownership (DOP2) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DOP2 у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Data Ownership (DOP2) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Data Ownership потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Data Ownership у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DOP2 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Data Ownership.

Як купити та інвестувати Data Ownership в Україна

Готові розпочати торгівлю з Data Ownership? Купівля DOP2 на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Data Ownership. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Data Ownership (DOP2).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Data Ownership буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Data Ownership (DOP2)

Що ви можете зробити з Data Ownership

Володіння Data Ownership відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Data Ownership (DOP2)

Протокол власності даних дозволяє підприємствам впевнено передавати цифрові активи. Платежі проходять перевірку KYT, залишаються конфіденційними ончейн і створюють миттєві аудиторські докази. Від оплати праці до казначейства — команди отримують конфіденційність і відповідність вимогам, і все це з однієї інтуїтивно зрозумілої панелі управління.

Ресурс Data Ownership

Щоб дізнатися більше про Data Ownership, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтData Ownership
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:17:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Data Ownership (DOP2)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Data Ownership

DOP2 USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Data Ownership (DOP2) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Data Ownership у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
DOP2/USDT
₴0,026233716
₴0,026233716₴0,026233716
-0,20%
173.10M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 DOP2 = 0,026265139 UAH