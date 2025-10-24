Актуальна ціна Futu Holdings сьогодні становить 170.37 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FUTUON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FUTUON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Futu Holdings сьогодні становить 170.37 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FUTUON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FUTUON на MEXC вже зараз.

Логотип Futu Holdings

Курс Futu Holdings (FUTUON)

Актуальна ціна 1 FUTUON до USD:

$170,37
+1,94%1D
USD
Графік ціни Futu Holdings (FUTUON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:48:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Futu Holdings (FUTUON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 164,02
Мін. за 24 год
$ 171,4
Макс. за 24 год

$ 164,02
$ 171,4
$ 194,05605335665007
$ 150,44906962587248
+0,11%

+1,94%

+10,04%

+10,04%

Актуальна ціна Futu Holdings (FUTUON) становить $ 170,37. За останні 24 години FUTUON торгувався між мінімумом у $ 164,02 і максимумом у $ 171,4, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FUTUON становить $ 194,05605335665007, тоді як його історичний мінімум — $ 150,44906962587248.

Що стосується короткострокових результатів, то FUTUON змінився на +0,11% за останню годину, +1,94% за 24 години та на +10,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Futu Holdings (FUTUON)

No.2114

$ 1,15M
$ 57,52K
$ 1,15M
6,74K
6 743,41729152
ETH

Поточна ринкова капіталізація Futu Holdings — $ 1,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,52K. Циркуляційна пропозиція FUTUON — 6,74K, зі загальною пропозицією 6743.41729152. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.

Історія ціни Futu Holdings (FUTUON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Futu Holdings за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +3,2423+1,94%
30 днів$ +2,05+1,21%
60 днів$ +20,37+13,58%
90 днів$ +20,37+13,58%
Зміна ціни Futu Holdings сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FUTUON на $ +3,2423 (+1,94%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Futu Holdings за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +2,05 (+1,21%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Futu Holdings за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FUTUON змінився на $ +20,37 (+13,58%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Futu Holdings за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +20,37 (+13,58%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Futu Holdings (FUTUON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Futu Holdings зараз.

Що таке Futu Holdings (FUTUON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Futu Holdings доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Futu Holdings. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FUTUON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Futu Holdings у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Futu Holdings безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Futu Holdings (USD)

Скільки коштуватиме Futu Holdings (FUTUON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Futu Holdings (FUTUON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Futu Holdings.

Перегляньте прогноз ціни Futu Holdings вже зараз!

Токеноміка Futu Holdings (FUTUON)

Розуміння токеноміки Futu Holdings (FUTUON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FUTUON зараз!

Як купити Futu Holdings (FUTUON)

Шукаєте як купити Futu Holdings? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Futu Holdings на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FUTUON до місцевих валют

1 Futu Holdings (FUTUON) до VND
4 483 286,55
1 Futu Holdings (FUTUON) до AUD
A$260,6661
1 Futu Holdings (FUTUON) до GBP
127,7775
1 Futu Holdings (FUTUON) до EUR
146,5182
1 Futu Holdings (FUTUON) до USD
$170,37
1 Futu Holdings (FUTUON) до MYR
RM718,9614
1 Futu Holdings (FUTUON) до TRY
7 164,0585
1 Futu Holdings (FUTUON) до JPY
¥25 896,24
1 Futu Holdings (FUTUON) до ARS
ARS$252 772,8579
1 Futu Holdings (FUTUON) до RUB
13 871,5254
1 Futu Holdings (FUTUON) до INR
14 956,7823
1 Futu Holdings (FUTUON) до IDR
Rp2 839 498,8642
1 Futu Holdings (FUTUON) до PHP
9 990,4968
1 Futu Holdings (FUTUON) до EGP
￡E.8 106,2046
1 Futu Holdings (FUTUON) до BRL
R$916,5906
1 Futu Holdings (FUTUON) до CAD
C$238,518
1 Futu Holdings (FUTUON) до BDT
20 819,214
1 Futu Holdings (FUTUON) до NGN
248 714,6445
1 Futu Holdings (FUTUON) до COP
$665 507,8125
1 Futu Holdings (FUTUON) до ZAR
R.2 952,5121
1 Futu Holdings (FUTUON) до UAH
7 119,7623
1 Futu Holdings (FUTUON) до TZS
T.Sh.423 805,5972
1 Futu Holdings (FUTUON) до VES
Bs36 118,44
1 Futu Holdings (FUTUON) до CLP
$161 170,02
1 Futu Holdings (FUTUON) до PKR
Rs48 098,8584
1 Futu Holdings (FUTUON) до KZT
91 447,8012
1 Futu Holdings (FUTUON) до THB
฿5 586,4323
1 Futu Holdings (FUTUON) до TWD
NT$5 245,6923
1 Futu Holdings (FUTUON) до AED
د.إ625,2579
1 Futu Holdings (FUTUON) до CHF
Fr134,5923
1 Futu Holdings (FUTUON) до HKD
HK$1 323,7749
1 Futu Holdings (FUTUON) до AMD
֏65 001,2661
1 Futu Holdings (FUTUON) до MAD
.د.م1 572,5151
1 Futu Holdings (FUTUON) до MXN
$3 134,808
1 Futu Holdings (FUTUON) до SAR
ريال638,8875
1 Futu Holdings (FUTUON) до ETB
Br25 727,5737
1 Futu Holdings (FUTUON) до KES
KSh21 953,8782
1 Futu Holdings (FUTUON) до JOD
د.أ120,79233
1 Futu Holdings (FUTUON) до PLN
620,1468
1 Futu Holdings (FUTUON) до RON
лв744,5169
1 Futu Holdings (FUTUON) до SEK
kr1 599,7743
1 Futu Holdings (FUTUON) до BGN
лв286,2216
1 Futu Holdings (FUTUON) до HUF
Ft57 247,7274
1 Futu Holdings (FUTUON) до CZK
3 567,5478
1 Futu Holdings (FUTUON) до KWD
د.ك52,13322
1 Futu Holdings (FUTUON) до ILS
560,5173
1 Futu Holdings (FUTUON) до BOB
Bs1 173,8493
1 Futu Holdings (FUTUON) до AZN
289,629
1 Futu Holdings (FUTUON) до TJS
SM1 572,5151
1 Futu Holdings (FUTUON) до GEL
461,7027
1 Futu Holdings (FUTUON) до AOA
Kz155 873,2167
1 Futu Holdings (FUTUON) до BHD
.د.ب64,05912
1 Futu Holdings (FUTUON) до BMD
$170,37
1 Futu Holdings (FUTUON) до DKK
kr1 095,4791
1 Futu Holdings (FUTUON) до HNL
L4 461,9903
1 Futu Holdings (FUTUON) до MUR
7 755,2424
1 Futu Holdings (FUTUON) до NAD
$2 950,8084
1 Futu Holdings (FUTUON) до NOK
kr1 700,2926
1 Futu Holdings (FUTUON) до NZD
$294,7401
1 Futu Holdings (FUTUON) до PAB
B/.170,37
1 Futu Holdings (FUTUON) до PGK
K717,2577
1 Futu Holdings (FUTUON) до QAR
ر.ق618,4431
1 Futu Holdings (FUTUON) до RSD
дин.17 193,7404
1 Futu Holdings (FUTUON) до UZS
soʻm2 052 650,1303
1 Futu Holdings (FUTUON) до ALL
L14 174,784
1 Futu Holdings (FUTUON) до ANG
ƒ304,9623
1 Futu Holdings (FUTUON) до AWG
ƒ306,666
1 Futu Holdings (FUTUON) до BBD
$340,74
1 Futu Holdings (FUTUON) до BAM
KM286,2216
1 Futu Holdings (FUTUON) до BIF
Fr501 058,17
1 Futu Holdings (FUTUON) до BND
$219,7773
1 Futu Holdings (FUTUON) до BSD
$170,37
1 Futu Holdings (FUTUON) до JMD
$27 267,7185
1 Futu Holdings (FUTUON) до KHR
684 216,1422
1 Futu Holdings (FUTUON) до KMF
Fr72 236,88
1 Futu Holdings (FUTUON) до LAK
3 703 695,5781
1 Futu Holdings (FUTUON) до LKR
රු51 564,1842
1 Futu Holdings (FUTUON) до MDL
L2 882,6604
1 Futu Holdings (FUTUON) до MGA
Ar760 579,3836
1 Futu Holdings (FUTUON) до MOP
P1 359,5526
1 Futu Holdings (FUTUON) до MVR
2 606,661
1 Futu Holdings (FUTUON) до MWK
MK294 757,137
1 Futu Holdings (FUTUON) до MZN
MT10 888,3467
1 Futu Holdings (FUTUON) до NPR
रु23 880,7629
1 Futu Holdings (FUTUON) до PYG
1 199 745,54
1 Futu Holdings (FUTUON) до RWF
Fr246 866,13
1 Futu Holdings (FUTUON) до SBD
$1 400,4414
1 Futu Holdings (FUTUON) до SCR
2 352,8097
1 Futu Holdings (FUTUON) до SRD
$6 761,9853
1 Futu Holdings (FUTUON) до SVC
$1 485,6264
1 Futu Holdings (FUTUON) до SZL
L2 949,1047
1 Futu Holdings (FUTUON) до TMT
m596,295
1 Futu Holdings (FUTUON) до TND
د.ت499,1841
1 Futu Holdings (FUTUON) до TTD
$1 151,7012
1 Futu Holdings (FUTUON) до UGX
Sh593 569,08
1 Futu Holdings (FUTUON) до XAF
Fr96 088,68
1 Futu Holdings (FUTUON) до XCD
$459,999
1 Futu Holdings (FUTUON) до XOF
Fr96 088,68
1 Futu Holdings (FUTUON) до XPF
Fr17 377,74
1 Futu Holdings (FUTUON) до BWP
P2 277,8469
1 Futu Holdings (FUTUON) до BZD
$340,74
1 Futu Holdings (FUTUON) до CVE
$16 168,113
1 Futu Holdings (FUTUON) до DJF
Fr30 155,49
1 Futu Holdings (FUTUON) до DOP
$10 849,1616
1 Futu Holdings (FUTUON) до DZD
د.ج22 165,137
1 Futu Holdings (FUTUON) до FJD
$390,1473
1 Futu Holdings (FUTUON) до GNF
Fr1 468 589,4
1 Futu Holdings (FUTUON) до GTQ
Q1 301,6268
1 Futu Holdings (FUTUON) до GYD
$35 544,2931
1 Futu Holdings (FUTUON) до ISK
kr20 785,14

Ресурс Futu Holdings

Щоб дізнатися більше про Futu Holdings, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтFutu Holdings
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Futu Holdings

Скільки сьогодні коштує Futu Holdings (FUTUON)?
Актуальна ціна FUTUON у USD становить 170,37 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FUTUON до USD?
Поточна ціна FUTUON до USD — $ 170,37. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Futu Holdings?
Ринкова капіталізація FUTUON — $ 1,15M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FUTUON?
Циркуляційна пропозиція FUTUON — 6,74K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FUTUON?
FUTUON досяг історичної максимальної ціни у 194,05605335665007 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FUTUON?
Історична мінімальна ціна FUTUON становила 150,44906962587248 USD.
Який обсяг торгівлі FUTUON?
Актуальний обсяг торгівлі FUTUON за 24 години — $ 57,52K USD.
Чи підніметься ціна FUTUON цього року?
FUTUON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FUTUON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Futu Holdings (FUTUON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор FUTUON до USD

Сума

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 170,37 USD

Торгувати FUTUON

FUTUON/USDT
$170,37
+1,98%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --