Що таке Futu Holdings (FUTUON)

Прогноз ціни Futu Holdings (USD)

Скільки коштуватиме Futu Holdings (FUTUON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Futu Holdings (FUTUON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Futu Holdings.

Перегляньте прогноз ціни Futu Holdings вже зараз!

Токеноміка Futu Holdings (FUTUON)

Розуміння токеноміки Futu Holdings (FUTUON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FUTUON зараз!

Як купити Futu Holdings (FUTUON)

Шукаєте як купити Futu Holdings? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Futu Holdings на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FUTUON до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Futu Holdings

Щоб дізнатися більше про Futu Holdings, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Futu Holdings Скільки сьогодні коштує Futu Holdings (FUTUON)? Актуальна ціна FUTUON у USD становить 170,37 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна FUTUON до USD? $ 170,37 . Перегляньте Поточна ціна FUTUON до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Futu Holdings? Ринкова капіталізація FUTUON — $ 1,15M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція FUTUON? Циркуляційна пропозиція FUTUON — 6,74K USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) FUTUON? FUTUON досяг історичної максимальної ціни у 194,05605335665007 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FUTUON? Історична мінімальна ціна FUTUON становила 150,44906962587248 USD . Який обсяг торгівлі FUTUON? Актуальний обсяг торгівлі FUTUON за 24 години — $ 57,52K USD . Чи підніметься ціна FUTUON цього року? FUTUON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FUTUON для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Futu Holdings (FUTUON)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

