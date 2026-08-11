Курс Adventure Gold (AGLD)
Поточна ціна Adventure Gold (AGLD) сьогодні становить ₴ 0,1599, зі зміною 0,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AGLD до UAH становить ₴ 0,1599 за AGLD.
Adventure Gold наразі посідає №417 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 12,36M, з циркуляційною пропозицією у 77,31M AGLD. Протягом останніх 24 годин AGLD торгувався між ₴ 0,1581 (мінімум) та ₴ 0,1655 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 342,4171389153, тоді як історичний мінімум — ₴ 9,3587614972851993247.
У короткостроковій динаміці AGLD змінився на -0,07% за останню годину та на +8,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,05K.
No.417
80,53%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Adventure Gold — ₴ 12,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,05K. Циркуляційна пропозиція AGLD — 77,31M, зі загальною пропозицією 92810001. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15,35M.
-0,07%
-0,43%
+8,25%
+8,25%
Відстежуйте зміни ціни на Adventure Gold за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,030998
|-0,43%
|30 днів
|₴ -0,0038
|-2,33%
|60 днів
|₴ -0,0098
|-5,78%
|90 днів
|₴ -0,1154
|-41,92%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни AGLD на ₴ -0,030998 (-0,43%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0038 (-2,33%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник AGLD змінився на ₴ -0,0098 (-5,78%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1154 (-41,92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Adventure Gold (AGLD)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Adventure Gold зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Adventure Gold. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку AGLD: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
AGLD_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,1654, при цьому ціна знаходилась вище центрального значення 0,1651. Нижня структурна основа формувалася з опорних точок S1 – 0,1634 та S2 – 0,162. Верхнє простір було обмежено рівнями опору R1 – 0,1665 і R2 – 0,1682. Текуща ціна перебувала у ключовій зоні системи опорних точок, де між биками та ведмедями склалося короткочасне рівновага. Індикаторна система демонструє ознаки короткострокового бичачого тренду: як група простих середніх (MA), так і експоненційна група (EMA) подають сигнали на покупку. MACD сформував золотий хрест, що свідчить про зростання динаміки. Індекс відносної сили (RSI) перебуває в нейтральній зоні, не показуючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Швидкі та повільні індикатори рухаються в одному напрямку, а енергетичний потенціал розподілений концентровано. Волатильність залишається стабільною, а відкриття полос Болінджера не демонструє явного розширення чи звуження. Близькі ключові рівні: опір R1 – 0,1665, до якого залишається відстань 0,0011; підтримка S1 – 0,1634, до якої відстань становить 0,0020. Далекі опорні рівні включають опір R2 – 0,1682 та підтримку S2 – 0,162. Якщо ціна проб'є R1, то очікується тестування рівня 0,1682; у разі пробиття S1 – ціна може спуститися до зони 0,1620.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Adventure Gold потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
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