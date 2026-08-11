Сьогоднішня ціна Adventure Gold

Поточна ціна Adventure Gold (AGLD) сьогодні становить ₴ 0,1599, зі зміною 0,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AGLD до UAH становить ₴ 0,1599 за AGLD.

Adventure Gold наразі посідає №417 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 12,36M, з циркуляційною пропозицією у 77,31M AGLD. Протягом останніх 24 годин AGLD торгувався між ₴ 0,1581 (мінімум) та ₴ 0,1655 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 342,4171389153, тоді як історичний мінімум — ₴ 9,3587614972851993247.

У короткостроковій динаміці AGLD змінився на -0,07% за останню годину та на +8,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,05K.

Ринкова інформація щодо Adventure Gold (AGLD)

Рейтинг No.417 Ринкова капіталізація ₴ 12,36M₴ 12,36M ₴ 12,36M Обсяг (за 24 год) ₴ 55,05K₴ 55,05K ₴ 55,05K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 15,35M₴ 15,35M ₴ 15,35M Циркуляційне постачання 77,31M 77,31M 77,31M Максимальна пропозиція 96 000 000 96 000 000 96 000 000 Загальна пропозиція 92 810 001 92 810 001 92 810 001 Коефіцієнт циркуляції 80,53% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Adventure Gold — ₴ 12,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,05K. Циркуляційна пропозиція AGLD — 77,31M, зі загальною пропозицією 92810001. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15,35M.