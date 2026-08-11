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Поточна ціна Adventure Gold сьогодні становить 0,1599 UAH. Ринкова капіталізація AGLD становить 12 361 869,1599 UAH. Відстежуйте оновлення цін AGLD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Adventure Gold сьогодні становить 0,1599 UAH. Ринкова капіталізація AGLD становить 12 361 869,1599 UAH. Відстежуйте оновлення цін AGLD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AGLD

Інформація про ціну AGLD

Що таке AGLD

Whitepaper AGLD

Офіційний вебсайт AGLD

Токеноміка AGLD

Прогноз ціни AGLD

Історія AGLD

Посібник з купівлі AGLD

Конвертація AGLD у фіатну валюту

Спот AGLD

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Курс Adventure Gold (AGLD)

Актуальна ціна 1 AGLD до UAH:

₴7,177911
₴7,177911₴7,177911
-0,43%1D
UAH
Графік ціни Adventure Gold (AGLD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:49:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Adventure Gold

Поточна ціна Adventure Gold (AGLD) сьогодні становить ₴ 0,1599, зі зміною 0,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AGLD до UAH становить ₴ 0,1599 за AGLD.

Adventure Gold наразі посідає №417 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 12,36M, з циркуляційною пропозицією у 77,31M AGLD. Протягом останніх 24 годин AGLD торгувався між ₴ 0,1581 (мінімум) та ₴ 0,1655 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 342,4171389153, тоді як історичний мінімум — ₴ 9,3587614972851993247.

У короткостроковій динаміці AGLD змінився на -0,07% за останню годину та на +8,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,05K.

Ринкова інформація щодо Adventure Gold (AGLD)

No.417

₴ 12,36M
₴ 12,36M₴ 12,36M

₴ 55,05K
₴ 55,05K₴ 55,05K

₴ 15,35M
₴ 15,35M₴ 15,35M

77,31M
77,31M 77,31M

96 000 000
96 000 000 96 000 000

92 810 001
92 810 001 92 810 001

80,53%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Adventure Gold — ₴ 12,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,05K. Циркуляційна пропозиція AGLD — 77,31M, зі загальною пропозицією 92810001. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 15,35M.

Історія ціни Adventure Gold у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,1581
₴ 0,1581₴ 0,1581
Мін. за 24 год
₴ 0,1655
₴ 0,1655₴ 0,1655
Макс. за 24 год

₴ 0,1581
₴ 0,1581₴ 0,1581

₴ 0,1655
₴ 0,1655₴ 0,1655

₴ 342,4171389153
₴ 342,4171389153₴ 342,4171389153

₴ 9,3587614972851993247
₴ 9,3587614972851993247₴ 9,3587614972851993247

-0,07%

-0,43%

+8,25%

+8,25%

Історія ціни Adventure Gold (AGLD) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Adventure Gold за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,030998-0,43%
30 днів₴ -0,0038-2,33%
60 днів₴ -0,0098-5,78%
90 днів₴ -0,1154-41,92%
Зміна ціни Adventure Gold сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AGLD на ₴ -0,030998 (-0,43%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Adventure Gold за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0038 (-2,33%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Adventure Gold за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AGLD змінився на ₴ -0,0098 (-5,78%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Adventure Gold за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,1154 (-41,92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Adventure Gold (AGLD)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Adventure Gold зараз.

Аналіз для Adventure Gold

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Adventure Gold. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Adventure Gold сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку AGLD: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

AGLD_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,1654, при цьому ціна знаходилась вище центрального значення 0,1651. Нижня структурна основа формувалася з опорних точок S1 – 0,1634 та S2 – 0,162. Верхнє простір було обмежено рівнями опору R1 – 0,1665 і R2 – 0,1682. Текуща ціна перебувала у ключовій зоні системи опорних точок, де між биками та ведмедями склалося короткочасне рівновага. Індикаторна система демонструє ознаки короткострокового бичачого тренду: як група простих середніх (MA), так і експоненційна група (EMA) подають сигнали на покупку. MACD сформував золотий хрест, що свідчить про зростання динаміки. Індекс відносної сили (RSI) перебуває в нейтральній зоні, не показуючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Швидкі та повільні індикатори рухаються в одному напрямку, а енергетичний потенціал розподілений концентровано. Волатильність залишається стабільною, а відкриття полос Болінджера не демонструє явного розширення чи звуження. Близькі ключові рівні: опір R1 – 0,1665, до якого залишається відстань 0,0011; підтримка S1 – 0,1634, до якої відстань становить 0,0020. Далекі опорні рівні включають опір R2 – 0,1682 та підтримку S2 – 0,162. Якщо ціна проб'є R1, то очікується тестування рівня 0,1682; у разі пробиття S1 – ціна може спуститися до зони 0,1620.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Adventure Gold?

Ціни на Adventure Gold (AGLD) залежать від кількох ключових факторів:

1. Прийняття геймінгової екосистеми — користь AGLD у геймах, що базуються на Loot, сприяє зростанню попиту.
2. Тенденції ринку NFT — сильна кореляція з мінімальними цінами та обсягом торгів NFT Loot.
3. Діяльність розробників — запуск нових ігор та розширення екосистеми.
4. Загальний настрій на криптовалютному ринку — коливання цін біткоїна та етереуму.
5. Динаміка пропозиції токенів — нагороди за стекінг та зміни в обігу.
6. Залучення спільноти — активність у соціальних мережах та рівень участі власників.
7. Оголошення про партнерства — співпраця з геймінговими проектами.
8. Регуляторні новини, що впливають на геймінгові токени.
9. Показники сектору метавсесвіту та GameFi.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Adventure Gold?

Люди хочуть знати ціну AGLD (Adventure Gold) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. AGLD пов’язаний з проектом Loot NFT, що робить його волатильним. Трейдери потребують цін у реальному часі для виявлення можливостей купівлі/продажу, тоді як інвестори стежать за результатами та оцінюють ринкові тенденції, аби оптимізувати свої криптовалютні активи.

Прогноз ціни Adventure Gold

Прогноз ціни Adventure Gold (AGLD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AGLD у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Adventure Gold (AGLD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Adventure Gold потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Adventure Gold у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AGLD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Adventure Gold.

Як купити та інвестувати Adventure Gold в Україна

Готові розпочати торгівлю з Adventure Gold? Купівля AGLD на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Adventure Gold. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Adventure Gold (AGLD).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Adventure Gold буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Adventure Gold (AGLD)

Що ви можете зробити з Adventure Gold

Володіння Adventure Gold відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Adventure Gold (AGLD)

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Ресурс Adventure Gold

Щоб дізнатися більше про Adventure Gold, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAdventure Gold
Оглядач блокчейну

Категорія :

Ethereum Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Adventure Gold

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:49:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Adventure Gold (AGLD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Adventure Gold

AGLD USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію AGLD з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю AGLDUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Adventure Gold (AGLD) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Adventure Gold у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
AGLD/USDT
₴7,177911
₴7,177911₴7,177911
-0,31%
342.62K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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