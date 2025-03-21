AO

На відміну від існуючих децентралізованих обчислювальних систем, AO підтримує обчислення без обмежень на розмір і форму, що накладаються протоколом, зберігаючи при цьому верифікованість мережі та мінімізацію довіри. AO досягає цього, діючи як єдине, уніфіковане обчислювальне середовище, розміщене на гетерогенному наборі нодів у розподіленій мережі. Воно призначене для підтримки довільної кількості паралельних процесів, які координуються через відкритий рівень передачі повідомлень. Цей стандарт об'єднує незалежно працюючі процеси в єдину «мережу» — подібно до того, як вебсайти на незалежних серверах формують єдиний досвід за допомогою гіперпосилань.

Ім'яAO

РейтингNo.596

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)74.81%

Циркуляційна пропозиція3,515,928.17

Максимальна пропозиція21,000,000

Загальна пропозиція3,515,928.17

Коефіцієнт циркуляції0.1674%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум25.45199751730859,2025-03-21

Найнижча ціна10.836269430347123,2025-04-16

Публічний блокчейнAO

ОписНа відміну від існуючих децентралізованих обчислювальних систем, AO підтримує обчислення без обмежень на розмір і форму, що накладаються протоколом, зберігаючи при цьому верифікованість мережі та мінімізацію довіри. AO досягає цього, діючи як єдине, уніфіковане обчислювальне середовище, розміщене на гетерогенному наборі нодів у розподіленій мережі. Воно призначене для підтримки довільної кількості паралельних процесів, які координуються через відкритий рівень передачі повідомлень. Цей стандарт об'єднує незалежно працюючі процеси в єдину «мережу» — подібно до того, як вебсайти на незалежних серверах формують єдиний досвід за допомогою гіперпосилань.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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