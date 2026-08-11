Сьогоднішня ціна Songbird

Поточна ціна Songbird (SGB) сьогодні становить ₴ 0,0010286, зі зміною 4,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SGB до UAH становить ₴ 0,0010286 за SGB.

Songbird наразі посідає №4034 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 SGB. Протягом останніх 24 годин SGB торгувався між ₴ 0,001023 (мінімум) та ₴ 0,0011285 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 32,2854486409434784995, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0289188492792600865.

У короткостроковій динаміці SGB змінився на +0,13% за останню годину та на +2,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,93K.

Ринкова інформація щодо Songbird (SGB)

Рейтинг No.4034 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 56,93K₴ 56,93K ₴ 56,93K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 16,55M₴ 16,55M ₴ 16,55M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Загальна пропозиція 16 089 041 095,890411 16 089 041 095,890411 16 089 041 095,890411 Публічний блокчейн SGB

Поточна ринкова капіталізація Songbird — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,93K. Циркуляційна пропозиція SGB — 0,00, зі загальною пропозицією 16089041095.890411. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 16,55M.