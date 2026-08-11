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Поточна ціна Songbird сьогодні становить 0,0010286 UAH. Ринкова капіталізація SGB становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін SGB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Songbird сьогодні становить 0,0010286 UAH. Ринкова капіталізація SGB становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін SGB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SGB

Інформація про ціну SGB

Що таке SGB

Whitepaper SGB

Офіційний вебсайт SGB

Токеноміка SGB

Прогноз ціни SGB

Історія SGB

Посібник з купівлі SGB

Конвертація SGB у фіатну валюту

Спот SGB

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Курс Songbird (SGB)

Актуальна ціна 1 SGB до UAH:

₴0,046115497
₴0,046115497₴0,046115497
-4,48%1D
UAH
Графік ціни Songbird (SGB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:11:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Songbird

Поточна ціна Songbird (SGB) сьогодні становить ₴ 0,0010286, зі зміною 4,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SGB до UAH становить ₴ 0,0010286 за SGB.

Songbird наразі посідає №4034 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 SGB. Протягом останніх 24 годин SGB торгувався між ₴ 0,001023 (мінімум) та ₴ 0,0011285 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 32,2854486409434784995, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,0289188492792600865.

У короткостроковій динаміці SGB змінився на +0,13% за останню годину та на +2,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,93K.

Ринкова інформація щодо Songbird (SGB)

No.4034

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 56,93K
₴ 56,93K₴ 56,93K

₴ 16,55M
₴ 16,55M₴ 16,55M

0,00
0,00 0,00

16 089 041 095,890411
16 089 041 095,890411 16 089 041 095,890411

SGB

Поточна ринкова капіталізація Songbird — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,93K. Циркуляційна пропозиція SGB — 0,00, зі загальною пропозицією 16089041095.890411. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 16,55M.

Історія ціни Songbird у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,001023
₴ 0,001023₴ 0,001023
Мін. за 24 год
₴ 0,0011285
₴ 0,0011285₴ 0,0011285
Макс. за 24 год

₴ 0,001023
₴ 0,001023₴ 0,001023

₴ 0,0011285
₴ 0,0011285₴ 0,0011285

₴ 32,2854486409434784995
₴ 32,2854486409434784995₴ 32,2854486409434784995

₴ 0,0289188492792600865
₴ 0,0289188492792600865₴ 0,0289188492792600865

+0,13%

-4,47%

+2,06%

+2,06%

Історія ціни Songbird (SGB) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Songbird за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,002162871-4,47%
30 днів₴ -0,0000453-4,22%
60 днів₴ -0,0000538-4,98%
90 днів₴ -0,0006911-40,19%
Зміна ціни Songbird сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SGB на ₴ -0,002162871 (-4,47%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Songbird за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,0000453 (-4,22%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Songbird за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SGB змінився на ₴ -0,0000538 (-4,98%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Songbird за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,0006911 (-40,19%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Songbird (SGB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Songbird зараз.

Аналіз для Songbird

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Songbird. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Songbird?

Декілька ключових факторів впливають на ціни Songbird (SGB):

1. Розвиток мережі Flare: Прогрес у розробці основної мережі Flare впливає на SGB, оскільки Flare є канарковою мережею.
2. Корисність та прийняття: Реальні випадки використання та інтеграції з DeFi сприяють зростанню попиту.
3. Ринковий настрій: Загальні тренди на криптовалютному ринку впливають на ціну SGB.
4. Динаміка пропозиції: Розподіл токенів та механізми стейкінгу.
5. Технічні оновлення: Оновлення мережі та нові функції.
6. **Партнерства: Співпраця з іншими проектами або біржами.
7. **Регуляторні новини: Криптовалютне законодавство, що впливає на загальну екосистему.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Songbird?

Люди хочуть знати ціну Songbird (SGB) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. SGB є токеном канаркової мережі Flare Network, тому інвестори стежать за його ціною, щоб оцінити настрій ринку та приймати обґрунтовані рішення про покупку чи продаж.

Прогноз ціни Songbird

Прогноз ціни Songbird (SGB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SGB у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Songbird (SGB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Songbird потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Songbird у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SGB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Songbird.

Як купити та інвестувати Songbird в Україна

Готові розпочати торгівлю з Songbird? Купівля SGB на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Songbird. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Songbird (SGB).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Songbird буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Songbird (SGB)

Що ви можете зробити з Songbird

Володіння Songbird відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля Songbird (SGB) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Songbird (SGB)

Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release.

Ресурс Songbird

Щоб дізнатися більше про Songbird, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSongbird
Оглядач блокчейну

Категорія :

Smart Contract Platform

Люди також запитують: Інші запитання про Songbird

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:11:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Songbird (SGB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Songbird

SGB USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію SGB з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю SGBUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Songbird (SGB) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Songbird у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
SGB/USDT
₴0,046115497
₴0,046115497₴0,046115497
-4,53%
54.00M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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