Сьогоднішня ціна TENDIES

Поточна ціна TENDIES (TENDIES) сьогодні становить ₴ 0.0237, зі зміною 15.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TENDIES до UAH становить ₴ 0.0237 за TENDIES.

TENDIES наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TENDIES. Протягом останніх 24 годин TENDIES торгувався між ₴ 0.02029 (мінімум) та ₴ 0.0297 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TENDIES змінився на -9.37% за останню годину та на +12.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 80,86K.

Ринкова інформація щодо TENDIES (TENDIES)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 80,86K₴ 80,86K ₴ 80,86K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 23.70M₴ 23.70M ₴ 23.70M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація TENDIES — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 80,86K. Циркуляційна пропозиція TENDIES — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 23.70M.