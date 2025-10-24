Що таке Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, основний учасник і найбільша команда розробників протоколу RGB, створює нативні протоколи смартконтрактів і токенізованих фіатних валют на Lightning Network.

Токеноміка Bitlight Labs (LIGHT)

Розуміння токеноміки Bitlight Labs (LIGHT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LIGHT зараз!

LIGHT до місцевих валют

Ресурс Bitlight Labs

Щоб дізнатися більше про Bitlight Labs, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Bitlight Labs Скільки сьогодні коштує Bitlight Labs (LIGHT)? Актуальна ціна LIGHT у USD становить 2,3129 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна LIGHT до USD? $ 2,3129 . Перегляньте Поточна ціна LIGHT до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Bitlight Labs? Ринкова капіталізація LIGHT — $ 99,59M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція LIGHT? Циркуляційна пропозиція LIGHT — 43,06M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) LIGHT? LIGHT досяг історичної максимальної ціни у 2,5331828467453907 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LIGHT? Історична мінімальна ціна LIGHT становила 0,5392876430024418 USD . Який обсяг торгівлі LIGHT? Актуальний обсяг торгівлі LIGHT за 24 години — $ 1,51M USD . Чи підніметься ціна LIGHT цього року? LIGHT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LIGHT для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Bitlight Labs (LIGHT)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

