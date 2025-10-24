Актуальна ціна Bitlight Labs сьогодні становить 2.3129 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIGHT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIGHT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Bitlight Labs сьогодні становить 2.3129 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIGHT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIGHT на MEXC вже зараз.

Логотип Bitlight Labs

Курс Bitlight Labs (LIGHT)

Актуальна ціна 1 LIGHT до USD:

$2,3129
$2,3129$2,3129
+19,54%1D
USD
Графік ціни Bitlight Labs (LIGHT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:57:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Bitlight Labs (LIGHT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,7365
$ 1,7365$ 1,7365
Мін. за 24 год
$ 2,43
$ 2,43$ 2,43
Макс. за 24 год

$ 1,7365
$ 1,7365$ 1,7365

$ 2,43
$ 2,43$ 2,43

$ 2,5331828467453907
$ 2,5331828467453907$ 2,5331828467453907

$ 0,5392876430024418
$ 0,5392876430024418$ 0,5392876430024418

-1,71%

+19,54%

+127,78%

+127,78%

Актуальна ціна Bitlight Labs (LIGHT) становить $ 2,3129. За останні 24 години LIGHT торгувався між мінімумом у $ 1,7365 і максимумом у $ 2,43, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIGHT становить $ 2,5331828467453907, тоді як його історичний мінімум — $ 0,5392876430024418.

Що стосується короткострокових результатів, то LIGHT змінився на -1,71% за останню годину, +19,54% за 24 години та на +127,78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Bitlight Labs (LIGHT)

No.325

$ 99,59M
$ 99,59M$ 99,59M

$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M

$ 971,42M
$ 971,42M$ 971,42M

43,06M
43,06M 43,06M

420 000 000
420 000 000 420 000 000

420 000 000
420 000 000 420 000 000

10,25%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Bitlight Labs — $ 99,59M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,51M. Циркуляційна пропозиція LIGHT — 43,06M, зі загальною пропозицією 420000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 971,42M.

Історія ціни Bitlight Labs (LIGHT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Bitlight Labs за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,378066+19,54%
30 днів$ +2,2129+2 212,90%
60 днів$ +2,2129+2 212,90%
90 днів$ +2,2129+2 212,90%
Зміна ціни Bitlight Labs сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LIGHT на $ +0,378066 (+19,54%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Bitlight Labs за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +2,2129 (+2 212,90%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Bitlight Labs за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LIGHT змінився на $ +2,2129 (+2 212,90%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Bitlight Labs за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +2,2129 (+2 212,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Bitlight Labs (LIGHT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Bitlight Labs зараз.

Що таке Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, основний учасник і найбільша команда розробників протоколу RGB, створює нативні протоколи смартконтрактів і токенізованих фіатних валют на Lightning Network.

Проєкт Bitlight Labs доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Bitlight Labs. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LIGHT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Bitlight Labs у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Bitlight Labs безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Bitlight Labs (USD)

Скільки коштуватиме Bitlight Labs (LIGHT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Bitlight Labs (LIGHT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Bitlight Labs.

Перегляньте прогноз ціни Bitlight Labs вже зараз!

Токеноміка Bitlight Labs (LIGHT)

Розуміння токеноміки Bitlight Labs (LIGHT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LIGHT зараз!

Як купити Bitlight Labs (LIGHT)

Шукаєте як купити Bitlight Labs? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Bitlight Labs на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LIGHT до місцевих валют

1 Bitlight Labs (LIGHT) до VND
60 863,9635
1 Bitlight Labs (LIGHT) до AUD
A$3,538737
1 Bitlight Labs (LIGHT) до GBP
1,734675
1 Bitlight Labs (LIGHT) до EUR
1,989094
1 Bitlight Labs (LIGHT) до USD
$2,3129
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MYR
RM9,760438
1 Bitlight Labs (LIGHT) до TRY
97,257445
1 Bitlight Labs (LIGHT) до JPY
¥351,5608
1 Bitlight Labs (LIGHT) до ARS
ARS$3 431,580343
1 Bitlight Labs (LIGHT) до RUB
188,316318
1 Bitlight Labs (LIGHT) до INR
203,118878
1 Bitlight Labs (LIGHT) до IDR
Rp38 548,317914
1 Bitlight Labs (LIGHT) до PHP
135,582198
1 Bitlight Labs (LIGHT) до EGP
￡E.110,047782
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BRL
R$12,443402
1 Bitlight Labs (LIGHT) до CAD
C$3,23806
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BDT
282,63638
1 Bitlight Labs (LIGHT) до NGN
3 376,487065
1 Bitlight Labs (LIGHT) до COP
$9 034,765625
1 Bitlight Labs (LIGHT) до ZAR
R.40,082557
1 Bitlight Labs (LIGHT) до UAH
96,656091
1 Bitlight Labs (LIGHT) до TZS
T.Sh.5 753,477524
1 Bitlight Labs (LIGHT) до VES
Bs490,3348
1 Bitlight Labs (LIGHT) до CLP
$2 188,0034
1 Bitlight Labs (LIGHT) до PKR
Rs652,977928
1 Bitlight Labs (LIGHT) до KZT
1 241,472204
1 Bitlight Labs (LIGHT) до THB
฿75,839991
1 Bitlight Labs (LIGHT) до TWD
NT$71,23732
1 Bitlight Labs (LIGHT) до AED
د.إ8,488343
1 Bitlight Labs (LIGHT) до CHF
Fr1,827191
1 Bitlight Labs (LIGHT) до HKD
HK$17,971233
1 Bitlight Labs (LIGHT) до AMD
֏882,440737
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MAD
.د.م21,348067
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MXN
$42,55736
1 Bitlight Labs (LIGHT) до SAR
ريال8,673375
1 Bitlight Labs (LIGHT) до ETB
Br349,271029
1 Bitlight Labs (LIGHT) до KES
KSh298,040294
1 Bitlight Labs (LIGHT) до JOD
د.أ1,6398461
1 Bitlight Labs (LIGHT) до PLN
8,418956
1 Bitlight Labs (LIGHT) до RON
лв10,107373
1 Bitlight Labs (LIGHT) до SEK
kr21,695002
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BGN
лв3,885672
1 Bitlight Labs (LIGHT) до HUF
Ft777,180658
1 Bitlight Labs (LIGHT) до CZK
48,432126
1 Bitlight Labs (LIGHT) до KWD
د.ك0,7077474
1 Bitlight Labs (LIGHT) до ILS
7,609441
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BOB
Bs15,935881
1 Bitlight Labs (LIGHT) до AZN
3,93193
1 Bitlight Labs (LIGHT) до TJS
SM21,348067
1 Bitlight Labs (LIGHT) до GEL
6,267959
1 Bitlight Labs (LIGHT) до AOA
Kz2 116,095339
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BHD
.د.ب0,8696504
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BMD
$2,3129
1 Bitlight Labs (LIGHT) до DKK
kr14,871947
1 Bitlight Labs (LIGHT) до HNL
L60,574851
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MUR
105,283208
1 Bitlight Labs (LIGHT) до NAD
$40,059428
1 Bitlight Labs (LIGHT) до NOK
kr23,082742
1 Bitlight Labs (LIGHT) до NZD
$4,001317
1 Bitlight Labs (LIGHT) до PAB
B/.2,3129
1 Bitlight Labs (LIGHT) до PGK
K9,737309
1 Bitlight Labs (LIGHT) до QAR
ر.ق8,395827
1 Bitlight Labs (LIGHT) до RSD
дин.233,487255
1 Bitlight Labs (LIGHT) до UZS
soʻm27 866,258651
1 Bitlight Labs (LIGHT) до ALL
L192,43328
1 Bitlight Labs (LIGHT) до ANG
ƒ4,140091
1 Bitlight Labs (LIGHT) до AWG
ƒ4,16322
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BBD
$4,6258
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BAM
KM3,885672
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BIF
Fr6 802,2389
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BND
$2,983641
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BSD
$2,3129
1 Bitlight Labs (LIGHT) до JMD
$370,179645
1 Bitlight Labs (LIGHT) до KHR
9 288,745174
1 Bitlight Labs (LIGHT) до KMF
Fr980,6696
1 Bitlight Labs (LIGHT) до LAK
50 280,433777
1 Bitlight Labs (LIGHT) до LKR
රු700,022314
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MDL
L39,134268
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MGA
Ar10 325,433212
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MOP
P18,456942
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MVR
35,38737
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MWK
MK4 001,54829
1 Bitlight Labs (LIGHT) до MZN
MT147,817439
1 Bitlight Labs (LIGHT) до NPR
रु324,199193
1 Bitlight Labs (LIGHT) до PYG
16 287,4418
1 Bitlight Labs (LIGHT) до RWF
Fr3 351,3921
1 Bitlight Labs (LIGHT) до SBD
$19,012038
1 Bitlight Labs (LIGHT) до SCR
31,941149
1 Bitlight Labs (LIGHT) до SRD
$91,799001
1 Bitlight Labs (LIGHT) до SVC
$20,168488
1 Bitlight Labs (LIGHT) до SZL
L40,036299
1 Bitlight Labs (LIGHT) до TMT
m8,09515
1 Bitlight Labs (LIGHT) до TND
د.ت6,776797
1 Bitlight Labs (LIGHT) до TTD
$15,635204
1 Bitlight Labs (LIGHT) до UGX
Sh8 058,1436
1 Bitlight Labs (LIGHT) до XAF
Fr1 304,4756
1 Bitlight Labs (LIGHT) до XCD
$6,24483
1 Bitlight Labs (LIGHT) до XOF
Fr1 304,4756
1 Bitlight Labs (LIGHT) до XPF
Fr235,9158
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BWP
P30,923473
1 Bitlight Labs (LIGHT) до BZD
$4,6258
1 Bitlight Labs (LIGHT) до CVE
$219,49421
1 Bitlight Labs (LIGHT) до DJF
Fr409,3833
1 Bitlight Labs (LIGHT) до DOP
$147,285472
1 Bitlight Labs (LIGHT) до DZD
د.ج300,90829
1 Bitlight Labs (LIGHT) до FJD
$5,296541
1 Bitlight Labs (LIGHT) до GNF
Fr19 937,198
1 Bitlight Labs (LIGHT) до GTQ
Q17,670556
1 Bitlight Labs (LIGHT) до GYD
$482,540327
1 Bitlight Labs (LIGHT) до ISK
kr282,1738

Люди також запитують: Інші запитання про Bitlight Labs

Скільки сьогодні коштує Bitlight Labs (LIGHT)?
Актуальна ціна LIGHT у USD становить 2,3129 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LIGHT до USD?
Поточна ціна LIGHT до USD — $ 2,3129. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Bitlight Labs?
Ринкова капіталізація LIGHT — $ 99,59M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LIGHT?
Циркуляційна пропозиція LIGHT — 43,06M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LIGHT?
LIGHT досяг історичної максимальної ціни у 2,5331828467453907 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LIGHT?
Історична мінімальна ціна LIGHT становила 0,5392876430024418 USD.
Який обсяг торгівлі LIGHT?
Актуальний обсяг торгівлі LIGHT за 24 години — $ 1,51M USD.
Чи підніметься ціна LIGHT цього року?
LIGHT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LIGHT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:57:31 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

