TUT

Десять місяців тому розробник записав перший посібник про запуск токенів на BNB Chain. Цей OG-токен був у тестовій мережі, тепер його було перенесено в основну мережу.

Ім'яTUT

РейтингNo.822

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)3.46%

Циркуляційна пропозиція839,010,042.6467478

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція839,010,042.6467478

Коефіцієнт циркуляції0.839%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.06042588916392525,2025-03-20

Найнижча ціна0.00025507551097587,2025-02-08

Публічний блокчейнBSC

ОписДесять місяців тому розробник записав перший посібник про запуск токенів на BNB Chain. Цей OG-токен був у тестовій мережі, тепер його було перенесено в основну мережу.

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