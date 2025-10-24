Актуальна ціна OHO PLUS сьогодні становить 0.466855 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OHO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OHO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OHO PLUS сьогодні становить 0.466855 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OHO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OHO на MEXC вже зараз.

Логотип OHO PLUS

Курс OHO PLUS (OHO)

Актуальна ціна 1 OHO до USD:

$0,466884
$0,466884$0,466884
+1,85%1D
USD
Графік ціни OHO PLUS (OHO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:08:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OHO PLUS (OHO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,447823
$ 0,447823$ 0,447823
Мін. за 24 год
$ 0,58
$ 0,58$ 0,58
Макс. за 24 год

$ 0,447823
$ 0,447823$ 0,447823

$ 0,58
$ 0,58$ 0,58

--
----

--
----

+0,22%

+1,85%

+11,41%

+11,41%

Актуальна ціна OHO PLUS (OHO) становить $ 0,466855. За останні 24 години OHO торгувався між мінімумом у $ 0,447823 і максимумом у $ 0,58, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OHO становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то OHO змінився на +0,22% за останню годину, +1,85% за 24 години та на +11,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OHO PLUS (OHO)

--
----

$ 264,70K
$ 264,70K$ 264,70K

$ 78,43M
$ 78,43M$ 78,43M

--
----

168 000 000
168 000 000 168 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація OHO PLUS — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 264,70K. Циркуляційна пропозиція OHO — --, зі загальною пропозицією 168000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 78,43M.

Історія ціни OHO PLUS (OHO) у USD

Відстежуйте зміни ціни на OHO PLUS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00848047+1,85%
30 днів$ -0,075994-14,00%
60 днів$ +0,465855+46 585,50%
90 днів$ +0,465855+46 585,50%
Зміна ціни OHO PLUS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OHO на $ +0,00848047 (+1,85%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни OHO PLUS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,075994 (-14,00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни OHO PLUS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OHO змінився на $ +0,465855 (+46 585,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни OHO PLUS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,465855 (+46 585,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OHO PLUS (OHO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OHO PLUS зараз.

Що таке OHO PLUS (OHO)

OHO+ – це тип цифрового активу, розроблений ONFA Fintech в межах екосистеми ONFA. Мета OHO – стати криптовалютою, яка забезпечує сталу цінність завдяки інтеграції Web3, блокчейну, штучного інтелекту та механізмів стимулювання, що заохочують внесок спільноти в мережу.

Проєкт OHO PLUS доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями OHO PLUS. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу OHO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про OHO PLUS у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі OHO PLUS безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни OHO PLUS (USD)

Скільки коштуватиме OHO PLUS (OHO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OHO PLUS (OHO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OHO PLUS.

Перегляньте прогноз ціни OHO PLUS вже зараз!

Токеноміка OHO PLUS (OHO)

Розуміння токеноміки OHO PLUS (OHO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OHO зараз!

Як купити OHO PLUS (OHO)

Шукаєте як купити OHO PLUS? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати OHO PLUS на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

OHO до місцевих валют

Ресурс OHO PLUS

Щоб дізнатися більше про OHO PLUS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтOHO PLUS
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про OHO PLUS

Скільки сьогодні коштує OHO PLUS (OHO)?
Актуальна ціна OHO у USD становить 0,466855 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OHO до USD?
Поточна ціна OHO до USD — $ 0,466855. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OHO PLUS?
Ринкова капіталізація OHO — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OHO?
Циркуляційна пропозиція OHO — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OHO?
OHO досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OHO?
Історична мінімальна ціна OHO становила -- USD.
Який обсяг торгівлі OHO?
Актуальний обсяг торгівлі OHO за 24 години — $ 264,70K USD.
Чи підніметься ціна OHO цього року?
OHO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OHO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:08:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OHO PLUS (OHO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

